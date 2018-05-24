Екатерина Зарембо

Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Новый состав путинского правительства, безусловно, является знаковым. Причем знаков было послано несколько
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
Пора навсегда забыть о том, что говорят и делают в России люди, которые недавно считались “нашими”. Нам в Украине своих “любителей Путина” хватает
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
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