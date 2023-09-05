Государственный мусор в яркой обертке
Если бы в Украине существовала премия «Лучший инвестиционный брокер года», то ею точно стоило бы наградить Министерство финансов. За что?
За умение продать «инвестиционный мусор» с рейтингом «дефолт неизбежен» чрезвычайно широкому кругу соотечественников. Аж на 50 миллиардов гривен. Именно столько инвестировали в ОВГЗ украинские граждане по состоянию на конец лета текущего года, впервые превысив суммарный объем инвестиций в государственные облигации со стороны профессиональных инвесторов.
Откуда такой интерес к долгу воюющего государства, полностью зависящего от финансовой милости иностранных партнеров? Аргументы просты: надежность, доходность, ликвидность. Вот только, что из перечисленного правда?