Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Государственный мусор в яркой обертке

5 сентября, 10:14
NV Премиум
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Если бы в Украине существовала премия «Лучший инвестиционный брокер года», то ею точно стоило бы наградить Министерство финансов. За что?

За умение продать «инвестиционный мусор» с рейтингом «дефолт неизбежен» чрезвычайно широкому кругу соотечественников. Аж на 50 миллиардов гривен. Именно столько инвестировали в ОВГЗ украинские граждане по состоянию на конец лета текущего года, впервые превысив суммарный объем инвестиций в государственные облигации со стороны профессиональных инвесторов.

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Откуда такой интерес к долгу воюющего государства, полностью зависящего от финансовой милости иностранных партнеров? Аргументы просты: надежность, доходность, ликвидность. Вот только, что из перечисленного правда?

Теги:   ОВГЗ Личные финансы с Иваном Компаном

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