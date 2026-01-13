Истерика в Москве. О запрете в Украине фильма Молитва за гетмана Мазепу

Новость об этом я воспринял в духе свирепой постмодернистской иронии как продолжение самой драматургии этого фильма

Лето съемок отцовского фильма Молитва за гетмана Мазепу — это один из самых интересных опытов моей жизни.

Священные монстры украинской культуры (Юрий Ильенко, Богдан Ступка, Лесь Сердюк, Сергей Якутович, Константин Степанков и еще десятки легендарных имен), дух полной творческой свободы, абсолютная, сумасшедшая лаборатория чистого искусства, и все это летом на Днепре, в Прохоровке — в финале моего детства и на заре юности, на который как раз и пришлось то время.

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Новость о том, что фильм Молитва за гетмана Мазепу запрещен к показу в Украине я воспринял в духе лютой постмодернистской иронии как продолжение самой драматургии этого фильма.

Само начало съемок фильма вызвало грандиозный скандал, а выход на экран — тектоническую геополитическую истерику в Москве и не только. Поэтому где-то именно таким должен быть 25-летний юбилей начала этой истории.

Выход фильма вызвал тектоническую геополитическую истерику в Москве

Если же говорить не об абсурдной драматургии жизни, а о формальной стороне дела, то Госкино выполнило норму закона. Согласно ей, если какой-то из актеров фильма (даже если он сыграл эпизодическую роль) — внесен в списки лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины — то Госкино должно запретить весь фильм, независимо от содержания самого фильма и объема роли самого актера.

Поскольку роль Карла ХІІ в фильме сыграл Никита Джигурда, а он на болотах сошел с ума окончательно — то из-за этого обстоятельства эта норма начала действовать и на Молитву. В начале 2000-х Джигурда жил в Киеве и был просто сумасшедшим, без угрозы национальной безопасности.

Эта норма появилась во времена, когда украинское телевидение было завалено российским сериальным и киноговном о бравых чекистах и «федералах», которые всех мочат в сортире. И надо было быстро что-то с этим делать.

Тогда свою роль эта норма выполнила, но от этого не перестала быть криво прописанной. Что ж, может история с Молитвой станет поводом немного откорректировать этот закон и согласиться, что между сериалами Чекисты-4 и Игра Престолов с точки зрения национальной безопасности все же есть определенная разница, даже если в последнем роль в массовке сыграл какой-то московский актеришка.

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А вообще — я все же советую вам посмотреть запрещенный фильм Молитва за гетмана Мазепу. Более антироссийского фильма вы не найдете. Только детей уберите от экранов (это вполне серьезно).

Уверен, сегодня отец смеялся бы громче всех. Как на этом фото.

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Текст опубликован с разрешения автора