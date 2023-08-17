Путин угрожает подрывом Курской АЭС. Что можно ожидать и на ЗАЭС 17 августа, 09:26 NV Премиум

Будет ли реализация сценария «Курский сахар»

Это информационно-психологическая спецоперация. Раз в месяц волна поднимается и дальше движется, потом как-то опускается. То есть, осуществляются такие волнообразные вбросы.

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Ну, а если смотреть реальной точки зрения — что надо Путину по Запорожской атомной станции? Понятно, он ее с собой не заберет. Он ее не подорвет в том виде, чтобы, допустим, были выбросы радиоактивных веществ. Это сразу положит российский Росатом и российскую экономику однозначно, вообще без вариантов. Путин это прекрасно понимает, а потому по Запорожской атомной станции у него одна задача остается —