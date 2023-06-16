Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС

16 июня, 18:41
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Чем жила страна 16 июня 2023 года

Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС. Российский диктатор планирует взорвать временно оккупированную Запорожскую АЭС, чтобы заставить Киев согласиться закончить войну на условиях Кремля. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

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«Россия хочет взорвать АЭС. Потому что, как и с плотиной [Каховской ГЭС], они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация», — сказал украинский лидер. И отметил, что оккупанты хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного Кремлю варианта прекращения российской войны против Украины.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, ЗАЭС была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здание ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Это были россияне. Эксперты из международной юрфирмы Global Rights Compliance, которые помогают в расследовании подрыва Каховской ГЭС, считают: «очень вероятно», разрушение плотины было вызвано взрывчаткой, заложенной россиянами. Об этом говорится в предварительных выводах фирмы, сообщило Reuters.

Старый шут-антисемит. Сегодня в российском Питере происходило странное действо, почему-то названное «экономическим форумом» (на нем, например, десантники надували грелки и ломали руками какие-то вещи; еще там отказалась заводиться «новинка» российского автопрома — очередная Лада). Среди всего этого цирка Путин заявил следующее: у него якобы много друзей-евреев, которые говорят о президенте Украины, что «Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа».

Диктатора потянуло к ядерному оружию. Путин на том же «форуме» назвал атаки неизвестных беспилотников на Кремль и рейды проукраинских российских добровольцев в Белгородскую область РФ «попытками спровоцировать Россию на серьезные ответные действия». Он соврал, что РФ якобы уничтожила пять комплексов Patriot под Киевом и способна уничтожить «любое здание или сооружение в Киеве». Путин также заявил, что РФ якобы не прибегает к такому шагу «по определенным мотивам», но отказался их назвать, — мол, потом скажет.

Также Путин заявил, что Киев «должен понимать, что в случае продолжения атак по России будет рассмотрен вопрос создания санитарного кордона в Украине».

Диктатор похвастался, что Россия имеет больше ядерного оружия, чем страны НАТО, и «они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им». По словам Путина, «атака ядерным оружием теоретически возможна, но в этом нет необходимости.

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А еще кремлевский дед заявил, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси. Хотя планировалось, что это произойдет в июле.

Кремль продемонстрировал африканцам в Киеве «русский мир». Днем РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты, на подлете к Киеву и над городом сбили 12 ракет: шесть Калибров и шесть Кинжалов. Это был самый масштабный удар по Киеву за последние недели.

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Именно сегодня президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Киев. Вместе с ним прибыли руководители африканских государств и правительств (кроме ЮАР, это Египет, Сенегал, Уганда, Республика Конго, Замбия, Коморские острова), которые участвуют в африканской «миротворческой миссии». После Киева они намерены посетить Москву.

Африканская версия мира. 15 июня Reuters, ссылаясь на план документа с «мирным планом» от ЮАР, сообщило, что африканские лидеры хотят предложить России отвести часть войск из Украины и убрать ядерное оружие из Беларуси в обмен на приостановление действия ордера на арест Путина и ослабление санкций. Соглашение о прекращении боевых действий, согласно документу, должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.

Как написало агентство, африканские страны сильно пострадали от последствий войны, которая привела к перебоям в поставках зерна и других пищевых продуктов, усилила рост цен на продовольствие и усугубила существующие на континенте кризисы голода.

Когда в Киевской области и в большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара российскими крылатыми и баллистическими ракетами, офис президента ЮАР сообщил, что тот находится в Буче. Вместе с другими африканскими лидерами он посетил церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и место массового захоронения 458 гражданских, убитых россиянами.

Съемочная группа Reuters видела, как африканские лидеры прибыли в Киев и зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем во время ракетной атаки на столицу.

«Путин „укрепляет доверие“, осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу, — написал по этому поводу в Twitter Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины. — Российские ракеты — это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира».

В результате дневной российской ракетной атаки на Киевскую область от падения обломков в одном из населенных пунктов ранения получили шесть человек, среди них — один ребенок. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, добавив: один из пострадавших — водитель автотранспорта, которой получил ранение при перевозке хлеба.

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Ночью 16 июня ПВО Воздушных сил уничтожила два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении — в Николаевской области. А кроме того — российские ударные дроны Ланцет, Орлан-10, Орлан-30, Zala и один БПЛА неустановленного типа.

Резников: Украина имеет надежную систему ПВО. Украина благодаря помощи стран-партнеров смогла построить надежную систему противовоздушной защиты и продолжает ее совершенствовать. Ожидаемые современные западные самолеты в будущем станут надежной составляющей ПВО. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По словам главы оборонного ведомства, украинские защитники имеют самые развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T.

Германия «немедленно» предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Днем российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

Подтверждены три направления наступления. Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил продолжение контрнаступательных операций Украины по меньшей мере на трех направлениях и обобщил сообщения об успехах этих операций в соответствии с заявлениями спикеров Генштаба ВСУ.

По данным аналитиков ISW: украинские войска продвинулись до 3 км возле Малой Токмачки на западе Запорожской области и до 7 км возле Великой Новоселки на западе Донецкой области, освободив семь населенных пунктов в этих районах с начала контрнаступательных операций; за минувшие сутки ВСУ провели успешные наступательные действия к северу и северо-западу от Бахмута; украинские войска также продвинулись до 1 км на западе Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции вблизи Угледара (30 км к юго-западу от Донецка).

На фронте продолжаются жестокие и чрезвычайно тяжелые бои, украинские военные закрепились возле Угледара (к востоку от админграницы Запорожской области и Донецкой области), сообщил пресс-офицер 112 бригады ТрО Андрей Ковалев. По его словам, подразделения ВСУ за прошедшие сутки и сейчас ведут успешные наступательные действия в районе Новоданиловки, Роботино, Левадного, Старомайорска и имеют там успех.

Ликвидированный в Украине начальник штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майор Сергей Горячев мог быть исполняющим обязанности командующего армией, считает британская разведка. По ее данным, «почти наверняка» он погиб в результате удара по командному пункту 12 июня.

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В направлении Токмака. Силы обороны продолжают проводить оборонительные и наступательные операции, подразделения имеют частичный успех. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. «Там, где украинские воины обороняются, — ни одной позиции не потеряно», — сказал он.

По словам Ковалева, подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (в сторону Токмака, Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей). Также бойцы, как сообщил спикер Генштаба, успешно наступали в районе восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций. В районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Байден — за сокращенную процедуру принятия Украины в НАТО. Президент США Джо Байден поддерживает план генсека НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу. Об этом сообщило Axios со ссылкой на два анонимных источника.

13 июня, во время визита в Белый дом, Столтенберг выдвинул предложение,согласно которому Альянс заявил бы: Украина достигла прогресса на пути к членству, и ей не нужно будет завершать пошаговый процесс выполнения плана действий, который прошли ранее другие члены Восточной Европы.

Германия в течение последней недели доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 (на базе танка Leopard 1) в рамках военной помощи. Кроме того, за последнюю неделю Украина получила от Германии два седельных тягача 8×8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тыс. аптечек.

В конце марта Германия уже отправляла Украине два танка для разминирования Wisent 1.

Испания передаст Украине уже 19−20 июня 20 бронетранспортеров (в дополнение к первым 40) и полевой госпиталь. Также военная помощь включает четыре танка Leopard 2A4, которые были на ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Испании.

Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси. Зафиксировано попадание в пограничный автомобиль, у которого пробиты два боковых стекла. Инцидент произошел несколько дней назад. Об этом событии депутатам Сейма рассказал руководитель пограничной службы.

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Дания намерена организовать обучение украинских пилотов на F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там находятся датские истребители этого класса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Болгария хочет присоединиться к инициативе ЕС по предоставлению Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение года. Об этом новоизбранный министр обороны страны Тодор Тагарев заявил в интервью Politico.

Болгария — одна из двух стран ЕС (вместе с нейтральной Ирландией), которые не присоединились к совместной закупке боеприпасов для Украины через Европейское оборонное агентство (EDA). Теперь глава минобороны хочет пересмотреть это решение.

Фирташ останется в Вене. Австрийский суд принял решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней тяжбе по требованию США о его экстрадиции. Это дело начнут рассматривать заново.

В США Фирташа обвиняют в попытках подкупить индийских чиновников, чтобы получить доступ к разработкам месторождений ильменита — сырья для производства титана, который используется в американском авиастроении, в частности Boeing. Бизнесмен был арестован в Австрии в 2014 году, а затем освобожден под залог 125 млн евро ($136 млн).

И напоследок:

Установлено местонахождение и личности 11 пленных украинских защитников, которых удерживают на территории Венгрии после передачи из РФ. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко. Сообщено их родственникам и соответствующим правоохранительным органам.

Уполномоченный отметил, что до сих пор о семи из 11 граждан Украины, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений.

Группа экспертов ООН направила стране-агрессору России письмо, в котором «выразила обеспокоенность» применением пыток российскими оккупантами против украинских гражданских и военнопленных.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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