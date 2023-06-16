Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС 16 июня, 18:41

Чем жила страна 16 июня 2023 года

● Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС. Российский диктатор планирует взорвать временно оккупированную Запорожскую АЭС, чтобы заставить Киев согласиться закончить войну на условиях Кремля. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

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«Россия хочет взорвать АЭС. Потому что, как и с плотиной [Каховской ГЭС], они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация», — сказал украинский лидер. И отметил, что оккупанты хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного Кремлю варианта прекращения российской войны против Украины.

● Крупнейшая атомная электростанция в Европе, ЗАЭС была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здание ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

● Это были россияне. Эксперты из международной юрфирмы Global Rights Compliance, которые помогают в расследовании подрыва Каховской ГЭС, считают: «очень вероятно», разрушение плотины было вызвано взрывчаткой, заложенной россиянами. Об этом говорится в предварительных выводах фирмы, сообщило Reuters.

● Старый шут-антисемит. Сегодня в российском Питере происходило странное действо, почему-то названное «экономическим форумом» (на нем, например, десантники надували грелки и ломали руками какие-то вещи; еще там отказалась заводиться «новинка» российского автопрома — очередная Лада). Среди всего этого цирка Путин заявил следующее: у него якобы много друзей-евреев, которые говорят о президенте Украины, что «Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа».

● Диктатора потянуло к ядерному оружию. Путин на том же «форуме» назвал атаки неизвестных беспилотников на Кремль и рейды проукраинских российских добровольцев в Белгородскую область РФ «попытками спровоцировать Россию на серьезные ответные действия». Он соврал, что РФ якобы уничтожила пять комплексов Patriot под Киевом и способна уничтожить «любое здание или сооружение в Киеве». Путин также заявил, что РФ якобы не прибегает к такому шагу «по определенным мотивам», но отказался их назвать, — мол, потом скажет.

Также Путин заявил, что Киев «должен понимать, что в случае продолжения атак по России будет рассмотрен вопрос создания санитарного кордона в Украине».

Диктатор похвастался, что Россия имеет больше ядерного оружия, чем страны НАТО, и «они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им». По словам Путина, «атака ядерным оружием теоретически возможна, но в этом нет необходимости.

● А еще кремлевский дед заявил, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси. Хотя планировалось, что это произойдет в июле.

● Кремль продемонстрировал африканцам в Киеве «русский мир». Днем РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты, на подлете к Киеву и над городом сбили 12 ракет: шесть Калибров и шесть Кинжалов. Это был самый масштабный удар по Киеву за последние недели.

Именно сегодня президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Киев. Вместе с ним прибыли руководители африканских государств и правительств (кроме ЮАР, это Египет, Сенегал, Уганда, Республика Конго, Замбия, Коморские острова), которые участвуют в африканской «миротворческой миссии». После Киева они намерены посетить Москву.

● Африканская версия мира. 15 июня Reuters, ссылаясь на план документа с «мирным планом» от ЮАР, сообщило, что африканские лидеры хотят предложить России отвести часть войск из Украины и убрать ядерное оружие из Беларуси в обмен на приостановление действия ордера на арест Путина и ослабление санкций. Соглашение о прекращении боевых действий, согласно документу, должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.

Как написало агентство, африканские страны сильно пострадали от последствий войны, которая привела к перебоям в поставках зерна и других пищевых продуктов, усилила рост цен на продовольствие и усугубила существующие на континенте кризисы голода.

● Когда в Киевской области и в большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара российскими крылатыми и баллистическими ракетами, офис президента ЮАР сообщил, что тот находится в Буче. Вместе с другими африканскими лидерами он посетил церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и место массового захоронения 458 гражданских, убитых россиянами.

Съемочная группа Reuters видела, как африканские лидеры прибыли в Киев и зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем во время ракетной атаки на столицу.

«Путин „укрепляет доверие“, осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу, — написал по этому поводу в Twitter Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины. — Российские ракеты — это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира».

● В результате дневной российской ракетной атаки на Киевскую область от падения обломков в одном из населенных пунктов ранения получили шесть человек, среди них — один ребенок. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, добавив: один из пострадавших — водитель автотранспорта, которой получил ранение при перевозке хлеба.

● Ночью 16 июня ПВО Воздушных сил уничтожила два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении — в Николаевской области. А кроме того — российские ударные дроны Ланцет, Орлан-10, Орлан-30, Zala и один БПЛА неустановленного типа.

● Резников: Украина имеет надежную систему ПВО. Украина благодаря помощи стран-партнеров смогла построить надежную систему противовоздушной защиты и продолжает ее совершенствовать. Ожидаемые современные западные самолеты в будущем станут надежной составляющей ПВО. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По словам главы оборонного ведомства, украинские защитники имеют самые развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T.

● Германия «немедленно» предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

● Днем российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

● Подтверждены три направления наступления. Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил продолжение контрнаступательных операций Украины по меньшей мере на трех направлениях и обобщил сообщения об успехах этих операций в соответствии с заявлениями спикеров Генштаба ВСУ.

По данным аналитиков ISW: украинские войска продвинулись до 3 км возле Малой Токмачки на западе Запорожской области и до 7 км возле Великой Новоселки на западе Донецкой области, освободив семь населенных пунктов в этих районах с начала контрнаступательных операций; за минувшие сутки ВСУ провели успешные наступательные действия к северу и северо-западу от Бахмута; украинские войска также продвинулись до 1 км на западе Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции вблизи Угледара (30 км к юго-западу от Донецка).

● На фронте продолжаются жестокие и чрезвычайно тяжелые бои, украинские военные закрепились возле Угледара (к востоку от админграницы Запорожской области и Донецкой области), сообщил пресс-офицер 112 бригады ТрО Андрей Ковалев. По его словам, подразделения ВСУ за прошедшие сутки и сейчас ведут успешные наступательные действия в районе Новоданиловки, Роботино, Левадного, Старомайорска и имеют там успех.

● Ликвидированный в Украине начальник штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майор Сергей Горячев мог быть исполняющим обязанности командующего армией, считает британская разведка. По ее данным, «почти наверняка» он погиб в результате удара по командному пункту 12 июня.

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● В направлении Токмака. Силы обороны продолжают проводить оборонительные и наступательные операции, подразделения имеют частичный успех. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. «Там, где украинские воины обороняются, — ни одной позиции не потеряно», — сказал он.

По словам Ковалева, подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (в сторону Токмака, Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей). Также бойцы, как сообщил спикер Генштаба, успешно наступали в районе восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций. В районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

● Байден — за сокращенную процедуру принятия Украины в НАТО. Президент США Джо Байден поддерживает план генсека НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу. Об этом сообщило Axios со ссылкой на два анонимных источника.

13 июня, во время визита в Белый дом, Столтенберг выдвинул предложение,согласно которому Альянс заявил бы: Украина достигла прогресса на пути к членству, и ей не нужно будет завершать пошаговый процесс выполнения плана действий, который прошли ранее другие члены Восточной Европы.

● Германия в течение последней недели доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 (на базе танка Leopard 1) в рамках военной помощи. Кроме того, за последнюю неделю Украина получила от Германии два седельных тягача 8×8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тыс. аптечек.

В конце марта Германия уже отправляла Украине два танка для разминирования Wisent 1.

● Испания передаст Украине уже 19−20 июня 20 бронетранспортеров (в дополнение к первым 40) и полевой госпиталь. Также военная помощь включает четыре танка Leopard 2A4, которые были на ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Испании.

● Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси. Зафиксировано попадание в пограничный автомобиль, у которого пробиты два боковых стекла. Инцидент произошел несколько дней назад. Об этом событии депутатам Сейма рассказал руководитель пограничной службы.

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● Дания намерена организовать обучение украинских пилотов на F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там находятся датские истребители этого класса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

● Болгария хочет присоединиться к инициативе ЕС по предоставлению Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение года. Об этом новоизбранный министр обороны страны Тодор Тагарев заявил в интервью Politico.

Болгария — одна из двух стран ЕС (вместе с нейтральной Ирландией), которые не присоединились к совместной закупке боеприпасов для Украины через Европейское оборонное агентство (EDA). Теперь глава минобороны хочет пересмотреть это решение.

● Фирташ останется в Вене. Австрийский суд принял решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней тяжбе по требованию США о его экстрадиции. Это дело начнут рассматривать заново.

В США Фирташа обвиняют в попытках подкупить индийских чиновников, чтобы получить доступ к разработкам месторождений ильменита — сырья для производства титана, который используется в американском авиастроении, в частности Boeing. Бизнесмен был арестован в Австрии в 2014 году, а затем освобожден под залог 125 млн евро ($136 млн).

И напоследок:

● Установлено местонахождение и личности 11 пленных украинских защитников, которых удерживают на территории Венгрии после передачи из РФ. Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко. Сообщено их родственникам и соответствующим правоохранительным органам.

Уполномоченный отметил, что до сих пор о семи из 11 граждан Украины, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений.

● Группа экспертов ООН направила стране-агрессору России письмо, в котором «выразила обеспокоенность» применением пыток российскими оккупантами против украинских гражданских и военнопленных.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.