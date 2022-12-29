Хватит уже «Котлет по-киевски» для Украины 29 декабря, 20:13 Эксклюзив НВ

Несмотря на огромную материальную и военную поддержку, оказываемую Западом Украине, роковая логика политики умиротворения России сохраняется

Текст написан в соавторстве с Анастасией Федик и Илоной Сологуб

1 августа 1991 года — за три с лишним недели до объявления Украиной независимости от СССР — президент США Джордж Буш-старший прибыл в Киев, чтобы отговорить украинцев от этого шага. Выступая в украинском парламенте со своей печально знаменитой речью, получившей ироничное название «Котлета по-киевски», Буш наставлял шокированных депутатов, что независимость — это рецепт для «суицидального национализма», «этнической ненависти» и «местного деспотизма».

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Эта речь стала колоссальной ошибкой. Народ Украины попросили проигнорировать столетия ига московской власти, причём в тот момент, когда Голодомор (организованный Советами «террор голодом», который убил миллионы украинцев в 1932—1933 годах) ещё сохранялся в живой памяти народа. В декабре 1991 года Украина дала ответ Бушу: целых 84,2% зарегистрированных избирателей пришли на референдум о независимости, и 92,3% из них сказали «да». Неготовность Запада проявить уважение к стремлению Украины обрести суверенитет стала плохим предзнаменованием, обнажившим менталитет лидеров США и Европы, который открыл путь к полномасштабному российскому вторжению в феврале нынешнего года.

Путь к войне начался в 1994 году, когда по просьбе Запада Украина сдала России свой ядерный арсенал — третий по размерам в мире. В обмен Россия, Великобритания и США пообещали гарантировать территориальную целостность и суверенитет Украины. Но как предполагалось обеспечивать эту гарантию? В отличие от Польши и других бывших коммунистических стран, Украине не дали шанса вступить в Евросоюз в 1990-е годы, а Франция и Германия заблокировали вступление страны в НАТО в 2008 году.

Когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса в 2014 году, президент США Барак Обама отправил Украине одеяла и другие нелетальные виды военной помощи. Реакцией Германии стало начало строительства газопровода Северный поток — 2 в обход Украины, хотя у украинских газопроводов имелась масса свободных мощностей.

Голос Украины должен быть услышан

Всё это стало ещё одной «Котлетой по-киевски»: Россию нельзя провоцировать, отношения с Кремлём надо сохранять, российское государство должно оставаться стабильным. Раз за разом западные лидеры решают, что им удобней потакать интересам России, и фактически отрицают агентность Украины как суверенного государства.

Этот менталитет сохраняется до сих пор, несмотря на массовые захоронения и камеры пыток, оставленные российской армией в Буче, Ирпене и бесчисленном количестве других украинских городов и деревень. С февраля десятки тысяч украинцев были убиты, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома, однако западные обозреватели — от Ноама Хомского до Генри Киссинджера — возлагают на Запад вину за решение президента России Владимира Путина начать вторжение, или же призывают западных лидеров дать Путину возможность дипломатического выхода и убедить Украину отдать часть своей территории.

Политики явно считают самооборону Украины большей проблемой, чем геноцид и агрессию, устроенные Россией. На совместной пресс-конференции, состоявшейся во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, главный вопрос был задан последним. Не должна ли Америка «предоставить Украине все необходимые ей возможности для освобождения всех территорий без проволочек?», — спросила украинский журналист Ольга Кошеленко. Нет, ответил президент Джо Байден, потому что предоставление наступательных видов вооружений может привести к эскалации конфликта, а европейские союзники Америки «не хотят начинать войну с Россией». Украине можно получить одну батарею противовоздушной обороны Patriot для противодействия российским атакам на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, но она не получит ракеты дальнего радиуса действия, танки «Абрамс» и истребители F-16, которые ей нужны, чтобы остановить атаки там, откуда они начинаются.

Этот подход является одновременно морально неправильным и стратегически контрпродуктивным. Именно он ведёт к эскалации (которую, как утверждают Байден и европейские лидеры, они хотят избежать), потому что он не решает сути проблемы с безопасностью. Украина — не первая жертва агрессивного, вооружённого ядерным оружием, авторитарного российского режима (это могут подтвердить сирийцы, грузины и молдаване), и она не будет последней, если не заставить Россию отказаться от империализма, как это было сделано с Германией и Японией после их разгрома во Второй мировой войне. Тогда, как и сейчас, территориальные уступки приводили лишь к расширению войны, а не её прекращению, в Европе и во всём мире.

И поэтому главная задача совершенно понятна: Россия должна проиграть в этой войне и демилитаризироваться. Однако, несмотря на огромную материальную и военную поддержку, оказываемую Западом Украине, роковая логика политики умиротворения сохраняется, потому что многие западные лидеры опасаются последствий разгрома России больше, чем перспективы разгрома Украины.

Между тем опасения, связанные с возможной фрагментацией России, столь же мало обоснованы, как и опасения по поводу развала СССР в 1991 году. И не следует воспринимать всерьёз утверждения Хомского и многих других, будто у России есть какие-то легитимные опасения касательно дальнейшего расширения НАТО. В реальности Путин, скорее всего, начал своё вторжение именно потому, что — спустя шесть месяцев после унизительного вывода войск США из Афганистана и спустя два года после того, как президент Франции Эммануэль Макрон поставил НАТО диагноз «смерть мозга», — он решил, что этот альянс слишком слаб, чтобы поддержать Украину.

Если бы целью этой войны было не допущение расширения НАТО, тогда российская армия не стала бы казнить гражданское население, грабить жилые дома и магазины. И Кремль, конечно, не стал бы просто пожимать плечами, глядя на неизбежную перспективу вступления в НАТО Швеции и Финляндии (с которой у России общая граница протяжённостью 1340 км).

Смысл этой войны в выживании Украины и украинского народа. Можно вспомнить слова Голды Меир, лидера Израиля и уроженки Киева: «Они говорят, что мы должны умереть. А мы говорим, что хотим жить. Между жизнью и смертью я не вижу компромисса». Любой «компромисс», вознаграждающий российскую агрессию, приведёт к увеличению количества потерянных жизней. Народ Украины продолжит сражаться, потому что он знает, что его ждёт в ином случае. Ведь это всё уже происходит — в Буче, Мариуполе, Харькове, Херсоне и других бесчисленных городах и посёлках.

Голос Украины должен быть услышан. Предоставление необходимых ей военных и экономических ресурсов для победы — это лучшая инвестиция в глобальную безопасность, которую только может сделать мир. После победы Украины жаждущие власти диктаторы во всём мире дважды подумают, прежде чем последовать российскому примеру. И, например, тайванцы, будут, несомненно, рады такому исходу.

В 1941 году, когда Великобритания в одиночку сражалась с нацистами, Уинстон Черчилль попросил США «дать нам инструменты, а уж мы закончим эту работу». Украинский генерал Валерий Залужный обращается с такой же просьбой: «Я знаю, что могу разгромить этого врага. Но мне нужны ресурсы». Он должен их получить. Позвольте украинцам закончить эту работу.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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