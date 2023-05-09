Почему Запад недооценил Украину и продолжает сомневаться в ее победе 9 мая, 12:06

Выскажу предположение о двух причинах этой недооценки, которые кажутся мне достаточно очевидными

Одним из самых интересных вопросов для каждого, кто стремится разобраться в событиях, которые разворачиваются в Украине и вокруг нее, является вопрос о том, почему же ошиблись те западные эксперты, которые накануне широкомасштабного вторжения прогнозировали ей быстрое поражение. Этот вопрос имеет не только познавательный интерес. Западные союзники все еще сомневаются в нашей способности победить Россию на поле боя, и эти сомнения приводят к недостаточной поддержке наступательного потенциала Украины.

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Конечно же, причины такой недооценки могут быть разными. В этой работе я выскажу предположения о двух из них, которые кажутся мне достаточно очевидными и кроются в том, как мы склонны оценивать вероятность различных событий. На самом деле, для этого у нашего ума есть, как минимум, два простых интуитивных правила, которые известны в науке под названиями эвристика доступности и репрезентативности. Они срабатывают автоматически, когда перед нами стоит задача спрогнозировать возможность какого-то события.

Какова вероятность у мужчины 30 лет получить сердечный приступ? Несмотря на то, что большинству соответствующая статистика неизвестна, ответ все же довольно быстро появится в вашей в голове. Вы автоматически вспомните известные вам примеры такого несчастья и, если их будет много, и они будут легко приходить на ум, то вероятность будет казаться высокой, а если таких примеров мало и вспоминаться они будут нелегко — то вероятность будет выглядеть низкой. Это и будет эвристика доступности — склонность оценивать вероятность события на основании того, насколько легко его примеры приходят в голову.

Обращу внимание на еще одно интересное свойство нашего ума

Американский профессор Элиот Коэн считает, что именно на это интуитивное правило положились те западные эксперты, которые прогнозировали скорое поражение Украины. Вместо того, чтобы использовать более надежные, но и более тяжелые методы прогнозирования, они положились на легкую и доступную информацию, которая автоматически приходила им в голову — количественное преимущество российской армии (техника, личный состав и т. д. ). Поскольку это преимущество было тотальным, то они сделали вывод об аналогичном преимуществе России на поле боя. Более рациональный, но и значительно более тяжелый анализ требовал бы принять во внимание другие факторы, которые не так легко измерить: тотальную коррупцию в российской армии, устойчивость и мотивацию украинцев, лидерские качества президента Зеленского. Однако они оказались проигнорированными, в результате чего прогнозы экспертов были такими далекими от реальности.

Еще одной склонностью нашего ума, которая, вероятно, приложилась к неверным прогнозам, является эвристика репрезентативности. Представьте себе, что перед вами стоят двое мужчин, готовых начать драку: один из них невысокий и худощавый, с интеллигентным выражением лица, а другой — здоровенный громила, лицо которого обещает мало приятного. Кто станет вероятным победителем в этой битве? Не трудно догадаться, какой ответ автоматически придет вам в голову — тот, кто похож на победителя, тот и станет им. Это будет пример эвристики репрезентативности — склонности определять вероятность того, что X есть Y на основе того, насколько X похож на Y. В основном эта интуиция работает хорошо, но порой приводит к ошибкам — малые и худощавые побеждают громил.

Оценивая перспективы Украины и России в этой войне, эксперты похоже также полагались на эту эвристику. И она подсказывала однозначное преимущество России, которая действительно была похожа на военную суперсилу — огромная страна, с большой армией навевала страх на большую часть мира. Кстати, Россия активно этому подыгрывала, тиражируя информацию о размере и мастерстве своего войска, новейших видах вооружения и его численности. Украина, в свою очередь, не была похожей на сильное военное государство — политическая нестабильность, относительно слабое финансирование армии и сравнительно малая ее численность, в конце концов президент, который в прошлом был комиком, совсем не добавляли ей сходства с существующим стереотипом военной силы. Поэтому, вполне вероятно, что сходство одних и непохожесть других стала основанием для ошибочных выводов экспертов, которые предсказывали результаты этой войны.

Критический читатель конечно же, может упрекнуть меня, что подобные ошибки могут быть свойственны обычным экспертам, которые полагаются на открытые источники информации. Но серьезные аналитики, готовившие доклады руководителям своих стран, имели доступ к значительно большему объему информации и, видимо, использовали более надежные методы ее обработки, чем собственную интуицию. Я соглашусь с этим замечанием, но при этом обращу внимание на еще одно интересное свойство нашего ума. Очень часто мы сначала делаем выводы, положившись на собственную интуицию, а затем интерпретируем всю дальнейшую информацию так, чтобы она соответствовала этим выводам. То есть, сделав первые интуитивные выводы о превосходстве России, западные аналитики потом могли несознательно интерпретировать другую информацию так, чтобы она им соответствовала, и игнорировать факты, которые им противоречили. Как показывают многочисленные исследования, такой способ мышления является типичным для всех людей, и уважаемые эксперты и аналитики не являются исключением. В конце концов, вполне возможно, что были специалисты, которые имели другую точку зрения, но поскольку она противоречила интуициям большинства, то их мнение оказалось проигнорированным.

В завершение своего рассказа хочу напомнить, что чем сложнее и масштабнее события, тем труднее их прогнозировать. Поэтому никто не может знать наверняка, как все закончится в этой войне. Для этого надо было бы учесть огромное количество факторов, в том числе, неожиданных, что не под силу ни одному живому или искусственному интеллекту. Однако в наших силах сделать все возможное, чтобы лучше подготовиться к предстоящим баталиям и верить в победу. Наша вера и мотивация были одним из тех факторов, который уже однажды недооценили эксперты. Итак, давайте удивим их еще раз. У нас это неплохо получается.

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