Запад сможет закручивать гайки России. Что изменилось на энергетических рынках 19 января, 09:11 Эксклюзив NV

Обстоятельства на энергетических рынках поменялись. К чему это приведет в 2023 году

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

Енергетичні ринки зазвичай нестабільні, оскільки система енергозабезпечення потребує великих довгострокових інвестицій як у виробництво, так і в транспортування, тоді як попит на енергію значно змінюється залежно від циклу ділової активності. Тому ціни на енергоносії різко коливаються.

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Останні три роки були особливо нестабільними. По-перше, попит на нафту впав під час спалаху пандемії Covid на початку 2020 року. У 2022-му кінець пандемії спричинив різке зростання цін на енергоносії, агресивна війна Росії проти України підвищила ціни на нафту, а на газ і поготів. Ціни на газ у Європі підскочили до рівнів, що вчетверо перевищили ті, що були будь-коли раніше. Лиходій несправедливо отримав зиск від своїх злодіянь.

На порозі 2023 року обставини змінилися. Глобальний попит на енергію буде низьким, оскільки економічне зростання всюди стане мінімальним. Значна частина світу зосереджується на скороченні споживання викопного палива, щоб стримувати процес зміни клімату. Глобальний ринок нафти добре забезпечений, навіть якщо ОПЕК+ обмежує пропозицію і, ймовірно, продовжуватиме це робити, водночас газові ринки насправді не є глобальними, оскільки більшість газу все ще доставляється газогонами.

Великою драмою є західні санкції проти російської нафти і газу. Ці ринки досить різні. Нафта в основному використовується для функціонування транспорту, а газ — для виробництва електроенергії та опалення. Ринки нафти та газу та ціни все більше віддаляються один від одного.

Європа вивчила цей урок. Росія є ненадійним постачальником газу

Колективний Захід, тобто G-7 та ЄС, зараз вирішили не імпортувати більше російської нафти, що постачається морським шляхом, і обмежили світові ціни на російську нафту на рівні $60 за барель, та можуть знижувати ціни й надалі. Мета полягає в тому, щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, водночас дозволивши цій країні отримати достатню маржу, аби гарантувати забезпечення ринку нафти. Попри протести Кремля, ці санкції, швидше за все, спрацюють, і Захід може поступово закручувати цінові гайки.

Газовий сектор дуже відрізняється. З політичних причин Росія мінімізувала поставки газу до Європи у 2022 році, цього не забудуть постраждалі колишні клієнти. Вони більше не купуватимуть російський газ. Надто високі ціни на газ минулого літа були спричинені тим, що європейці у відчаї купували стільки газу, скільки могли, але зараз європейські запаси заповнені, а ціни впали у кілька разів. Європейці організували нові поставки газу з Норвегії, Катару, США, Алжиру та Азербайджану. Вони готові до нової реальності і навряд чи знову страждатимуть від дефіциту газу у 2023 році.

Європа вивчила цей урок. Росія є ненадійним постачальником газу, і мало хто з європейців знову купуватиме газ у Росії. Цьому газу є дуже багато замінників. Вони домовилися більше не купувати нафту в Росії. Ціни на газ і нафту, швидше за все, впадуть через відсутність світового попиту. Тоді Росія постраждає від суттєво нижчих доходів від нафти і газу. А це обмежить її доходи до бюджету так, щоб вона не могла завдати Україні стільки ж шкоди у 2023 році.

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