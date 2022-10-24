«Грязная бомба» от Шойгу. На что рассчитывает Россия 24 октября, 17:05 Эксклюзив НВ

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны относительно «провокаций» Украины с применением «грязной бомбы»

В появившемся сегодня утром совместном заявлении — глава Пентагона, британский министр и французский, совершенно недипломатично рассказали Шойгу: то, что он им говорит, это просто, как сказать на русском, «бред сивой кобылы». Никто в это вообще не может поверить, и начало этого заявления (так, чтобы Шойгу было понятно), практически, повторение того, что на Запад фантазии Шойгу о применении «грязной бомбы» никакого эффекта не произвели, и Запад настроен поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется. По сути, они раскрыли намерение Шойгу, пытавшегося их убедить в том, что Украина — это террористическое государство и нужно прекратить ее поддержку. То есть они раскрыли суть разговора с министром обороны РФ и послали два четких месседжа.

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Первый — как я уже сказал, это «бред сивой кобылы».

Второй — никакого эффекта, на который надеялся Шойгу, не произойдет, а наоборот.

Звонки Шойгу своим западным коллегам с такими заявлениями об Украине — индикатор того, что дела плохи и того, что мы все хорошо знаем: фактор международной помощи (которая, конечно, недостаточна для нас) настолько мощным, что Шойгу, во-первых, преследовал основную цель (очевидно, он согласовал это со своим руководителем) — нейтрализовать эту помощь и отодвинуть момент неуклонно приближающегося к России поражения. Второй вопрос, на который наши партнеры пытались найти ответы — пытается ли Шойгу создать такой фейк, это анонс того, что Россия готовит операцию под чужим флагом.

Вывод, к которому они пришли — скорее всего, о практической подготовке применения такой бомбы речи не идет, а просто это было использовано с целью оказать эффект сдерживания на наших партнеров.

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