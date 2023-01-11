Это очень четкий сигнал Путину. Что делает Запад 11 января, 17:03 Эксклюзив NV

Запад не будет разговаривать с Путиным на его условиях

Захід давно зрозумів, що нам потрібно більше воєнної допомоги, з цим якраз проблеми немає. Проблема з політичною волею, з готовністю йти вперед. Ця допомога як хвиля нової якості, ця нова бронетехніка — це перша скоординована, підкреслюю, скоординована дія з постачання західної бронетехніки. Це збільшить нашу вогневу потугу і маневреність.

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Звісно, Захід виходить із того, і ми виходимо з того, що Путін ніяк не змінив своїх цілей стосовно нас. Він буде грати одночасно і на виснаження, і як людина, маючи ментальність дзюдоїста, на підвищення ставок. І це означає, що він 100% спробує наступати.

Чи він спробує наступати з декількох напрямків, наприклад, південь чи північ одночасно, або зосередить увагу на якихось окремих напрямках — це врешті запитання до військових. Але тим не менше можна сказати, що крига скресла, ми отримуємо західне озброєння і це достатньо сучасне озброєння. Це дозволить зняти бар'єр на перспективу у постачанні таких озброєнь, тобто з кількістю далі проблеми не має бути.

І для мене це, за боксерською термінологією, бажання Заходу виграти за рахунками, за очками.