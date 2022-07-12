Никто нам ничего не должен 12 июля, 10:24

За время войны мы уже так привыкли к западной всеохватывающей опеке, что, кажется, перестали воспринимать ее как добрую волю

Как избалованный ребенок требует от ослепленных любовью родителей воплощения любых его прихотей, с каждым разом все больше и агрессивнее, так и мы заверили себя, что нам все на свете должны — оружие, деньги, милосердие. А если не дадут, то устроим истерику — как же, мы же защищаем весь мир, демократия погибнет, мы последний форпост цивилизации, без нас Запад ничего не стоит. Не уверен, что так считает большинство украинцев, но официальная риторика, которая льется с экранов телевизоров, звучит именно так: «Нам должны»! И людям это нравится, ведь есть вера, что Запад будет долги отдавать, сначала уничтожив Россию, современным оружием, санкциями чем угодно, а потом раздав нам миллиарды на восстановление. И мы требуем, чтобы так оно и было.

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Вот, к примеру, на прошлой неделе мы обвинили Канаду и Германию в передаче России турбины для Северного потока. Пристыдили их — как можно преследовать коммерческие интересы, когда идет война? А при этом продолжаем через нашу трубу перекачивать российский газ да еще жалуемся, что объемы малые дают.

Но самым ярким проявлением государственной философии стала конференция в Лугано, которая должна была стать началом эры восстановления, но, к сожалению, только ярко продемонстрировала миру, что несмотря на десятки тысяч погибших, миллионы беженцев, сотни разрушенных, или полностью уничтоженных городов и сел, в наших головах все остается без изменений. Пишу «наших», потому что множество бюрократов, активистов, грантоедов и просто сочувствующих, мужественно преодолевших непростой путь к швейцарскому Лугано, почти как Суворов через Альпы, чтобы поразить Украину и мир своей жертвенной готовностью к борьбе, это и есть мы, украинский народ. Они же эти деятели на нас не с неба упали…

Одно доведенное до конца дело — гораздо важнее миллиона пустых слов

А конференция удалась, яркая и масштабная, да и понятно — все участники изрядно соскучились друг за другом, давно не виделись, а хочется и поговорить, и фото для соцсетей сделать, чтобы не забыли, как они в трудные времена страну защищали от врага. Все произошло, как и планировали, и гора родила огромную мышь! Одно и то же лицо, те же лозунги, общие фразы, правильные и обтекаемые, все для картинки и в расчете на дурака. Подробно разбирать достижения конференции и значимость представленного на ней Плана обновления Украины нет смысла. Это не план, а набор желаний чиновников в стиле «все нам должны — давайте деньги — а государство и солидарные с ним общественные организации разберутся, как их потратить», собранный неизвестно кем, неизвестно для кого и для чего.

Неужели действительно думали, что такой план кто-то может профинансировать? Или просто повод искали за границу на пару дней съездить, прогуляться? Удивительно, сколько десятилетий прошло, а все нам кажется, что мир дураками заполнен, а одни мы умные. И никак не поймем, что тот мир давно уже нас «догнал», только вида не подает.

А на самом деле нам же никто ничего не должен, и защищаем мы, в первую очередь, самих себя. Что касается НАТО, то, по моему субъективному мнению, нынешняя война четко продемонстрировала, что российская армия не является серьезной угрозой для атлантического блока во главе с американцами. Если наши героические ВСУ могут побеждать россиян без предварительной подготовки и достаточного количества современного оружия и запасов, то представьте, что с этой ордой сделала бы хорошо обученная современная армия, с самолетами, ракетами, ПВО и другими высокотехнологичными орудиями убийства. Уверен, что орда это прекрасно понимает, ведь язык силы всегда действует на варваров убедительно, и все разговоры о покорении Россией Европы — это лишь пропагандистская истерика в стиле «Держите меня семеро!». Запад не боится России, но очевидно, что ему гораздо выгоднее и комфортнее уничтожать путинский режим нашими жизнями, на нашей земле, ценой нашего горя и страданий, чем собственных. Но я бы не настаивал, чтобы без нас им конец и не думаю, что они нам что-то должны. Да и за что? За то, что мы тридцать лет обманывали и воровали, в том числе и у них?

К сожалению, на прошлой неделе мы ярко продемонстрировали всему миру, что не хотим меняться. И пока государство будет рожать подобные планы восстановления Украины, как представленный в Лугано, может оказаться, что мы зря воюем, сжигая на подобных конференциях весь политический капитал, завоеванный на поле боя мужественным народом. А все же просто — только представьте, какой эффект на наших западных партнеров имело бы долгожданное назначение главы САП прямо перед конференцией. Одно доведенное до конца дело — гораздо важнее миллиона пустых слов, написанных 2500 авторами на 2200 страницах «Плана».

И если хотим использовать исторический шанс и построить новую страну, то таких дел должны быть сотни и тысячи. Не верьте пропаганде — никто ничего нам не должен. Начинать всегда лучше с себя. Если кто-то кому-то и должен, то только мы сами себе, но за последние четыре месяца большую часть долга за тридцать потерянных лет народ и ВСУ уже вернули, и уверен, что вернут все до копейки, побеждая врага и приближая новую эру в украинской истории. А вот власть народу еще многое должна — так что, пусть настоящими делами и возвращает. А список этих дел мы все и так хорошо знаем.

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