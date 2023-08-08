Запад начал «более трезво» смотреть на контрнаступление 8 августа, 18:22

Чем жила страна 8 августа 2023 года

● Запад начал «более трезво» смотреть на контрнаступление. Западные чиновники все более «трезво» оценивают способность украинских войск вернуть значительную часть оккупированных территорий, сообщил CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников США и Запада, ознакомленных с последними данными разведки. «В течение следующих нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который бы изменил баланс этого конфликта, я считаю, что это крайне, очень маловероятно», — сказал высокопоставленный западный дипломат. Основным вызовом для украинских войск являются «длительные трудности» с прорывом многослойных российских оборонительных линий на востоке и юге частях Украины.

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CNN написал, что украинские войска понесли там «потрясающие потери», что заставило командование сдержать некоторые подразделения, чтобы перегруппироваться и уменьшить их. А высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские войска, хотя и сохраняют надежду на восстановление прогресса.

Пожалуй, стоит добавить, что если бы западные дипломаты и чиновники были военными, они бы еще на стадии подготовки новых украинских бригад поняли: в условиях отсутствия превосходства в воздухе и в артиллерии, в условиях поставок оружия и боеприпасов постфактум, ожидать большого успеха не стоит. То есть, Запад имел возможность ощутимо усилить наступательные возможности ВСУ, но слишком старательно сдерживал себя.

● На сотни метров. В ходе контрнаступления на Мелитопольском направлении украинским войскам удалось продвинуться на сотни метров в районе поселка Роботино (к югу от Орехова в направлении Токмака — крупного узла российской обороны). Об этом сообщил Сергей Кузьмин, заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям.

● Это марафон. Задействованные в контрнаступлении ВСУ новые украинские бригады, обученные и оснащенные по стандартам НАТО, отличаются от многих других украинских подразделений, написала The New York Times. Репортеры издания посетили несколько бригад морской пехоты — две из них недавно сформированы — которые действуют на одном из участков фронта на юге.

Командир батальона 37-й бригады морской пехоты, 28-летний Александр, рассказал NYT, что «многие думали, что все будет очень быстро и уже осенью мы будем в Крыму». Однако, по его словам, каждый метр — это очень сложно. «Это не спринт, это марафон», — добавил он.

NYT написала, что ВСУ не публикуют данных о количестве убитых и раненых, но Александр признал, что его бригада понесла большие потери в первые дни контрнаступления в июне, когда ее подразделения наткнулись на минные поля и подверглись натиску российской артиллерии и авиаударов. «Тяжелые потери не стали для них шоком. Большинство командиров рассказали, что за 16 месяцев боев им не раз приходилось видеть, как сокращались подразделения, в том числе и их собственные», — говорится в статье.

«Постепенно мы найдем место, где шов разойдется», — сказал NYT заместитель командира одной из бригад, добавив, что вода камень точит. «И мы будем делать то же самое, шаг за шагом. Сначала это будет маленький ручеек, а потом он превратится в реку», — пояснил он.

● Успехи будут ближе к зиме? Во время контрнаступления Украина может продвинуться ближе к зиме, но то, каким будет это продвижение, будет зависеть от действий России, шаги которой «непредсказуемы», заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эстонии полковник Март Вендла. «Но понятно, что 1000-километровая линия фронта не защищена равномерно, то есть Украина, умея выявлять бреши в линии обороны, лучше обучена тактике малых подразделений и имеет более точные огневые удары и лучшую информацию разведки, у них точно есть шанс», — сказал он.

● Минус 560 оккупантов и ударный вертолет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 250 800 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4254 (+10 за сутки), боевых бронированных машин — 8278 (+8), артсистем — 4996 (+19), РСЗО — 709 (+0), средств ПВО — 468 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 312 (+1, Ка-52 с каким-то очень профессиональным экипажем), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4158 (+4) и многое другое.

● Техника исчерпывается? С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ опустошила свой огромный склад советской бронетехники почти наполовину — было вывезено до 40%, написала The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки. По данным издания, речь идет о базе законсервированной военной техники Вагжаново, расположенной в Бурятии недалеко от Улан-Удэ.

Вагжаново занимает территорию около 13 кв. км и, вероятно, является крупнейшей российской базой такого типа. На ее территории размещено десять ангаров, каждый из которых позволяет разместить до 400 единиц бронетехники. За пять месяцев до начала большой войны РФ против Украины на базе хранилось около 3840 единиц техники.

● В Покровске Донецкой области завершили аварийно-спасательные работы на месте вчерашнего ракетного удара российских оккупантов по жилому пятиэтажному дому. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, предварительно известно о семи погибших (среди них сотрудник ГСЧС), еще 82 человека пострадали. Служба спасла восемь человек, с места российского удара вывезли 122 т строительного мусора.

● Часть Абрамсов уже готова. Первая партия танков Abrams, которую США передают ВСУ (всего их должно быть 31), была одобрена к отправке. Танки должны прибыть в Украину в начале осени. Об этом заявил глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш. Он также подчеркнул, что будут переданы не только танки, но и полный пакет, «который к ним прилагается».

Администрация президента Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины. Тот будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью, сообщил тот же Даг Буш.

В Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1 (из числа 50 тех, что были на хранение, — списанные бельгийской армией), которые приобрела неизвестная страна. Об этом сообщило бельгийское издание Business AM, ссылаясь на анонимные источники.

● «Рациональный» Китай. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе МИД РФ Сергею Лаврову в телефонном разговоре, что Китай в попытках найти политическое урегулирование войны России против Украины будет поддерживать «независимую и беспристрастную» позицию. В комментарии Ван И подчеркнул, что КНР будет «объективным и рациональным голосом» на любых международных многосторонних форумах и «активно способствовать мирным переговорам».

Ранее в МИД Китая заявили, что переговоры от 5−6 августа в Саудовской Аравии по поиску мирного решения войны России против Украины помогли «консолидировать международный консенсус». В ведомстве пообещали, что Пекин продолжит «укреплять диалог на основе своего мирного плана из 12 пунктов и «накапливать взаимное доверие».

● Путин не хочет переговоров. В Госдепе считают участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии по Украине продуктивным. Также представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что Россия не изъявила желания садиться за стол переговоров.

В переговорах в Джидде приняли участие более 40 стран, в том числе Китай, Индия, США и страны Европы. России там не было, о чем в определенной степени пожалел представитель Бразилии.

И напоследок:

● «Слуг» Зеленского неустанно косит коррупция. Правоохранители поймали народного депутата от Слуги народа Анатолия Гунько на получении взятки. Об этом сообщила УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, Гунько (а он еще и возглавлял в Раде комиссию по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук) и двое его сообщников получили «вознаграждение» за решение вопроса о передаче в аренду предпринимателю государственных земель. Он якобы уже получил «первый транш» — $85 тыс.

Позже НАБУ показало момент задержания Гунько во время получения взятки.

Только в последнее время несколько представителей президентской фракции были пойманы на взяточничестве или получили соответствующие подозрения.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.