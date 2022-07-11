Сигнал Путину. Почему Лавров сбежал с саммита «Большой двадцатки» 11 июля, 11:03

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно оставил встречу глав дипломатических ведомств «Группы двадцати» (G20)

Оставил после практической обструкции, которую устроили ему министры иностранных дел ведущих стран мира. Оставил после призыва хозяйки встречи, главы МИД Индонезии Рено Марсуди — дипломатка на открытии совещания призвала прекратить войну в Украине, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Саммит на острове Бали был первой очной встречей Сергея Лаврова с министрами иностранных дел стран Запада после масштабного вторжения России в Украину. Перед совещанием глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что хочет посмотреть, чем дышит Запад. Но уже после конференции раздраженный Лавров сказал журналистам, что «с Западом не о чем говорить».

Наблюдателей может удивить эмоциональная реакция Лаврова. Не знал, куда едет? Разве не понимал, что руководители западных дипломатий с ним не будут разговаривать, не будут фотографироваться? Может быть, министр иностранных дел России просто устраивает спектакль для неопытной публики?

Лавров — ходячая энциклопедия зверств

Но я думаю, что Лавров действительно обиделся. Необходимо понять, в каком мире живут российские руководители. Это мир их собственного величия и цинизма.

Лавров действительно не готов понять, что после масштабного нападения на Украину Россия перешла все возможные «красные линии», прежде всего в глазах общественного мнения западных стран. Да, реакция обычных людей на эту войну отличается от реакции на нападение на Грузию, на бомбардировки в Сирии, на войну на Донбассе.

На месте российского президента я остался бы в бункере

Да, возможно, всем было бы лучше, если бы политическая элита и общество на Западе опомнились уже в 2008 году и начали борьбу с российским режимом. Но в истории нет слова «если бы». Во всяком случае, сегодня Лавров, как и любой другой из российских руководителей, — напоминание о ракетных обстрелах мирных городов, о Буче, Мариуполе, Кременчуге…

Лавров — ходячая энциклопедия зверств. Как можно с ним разговаривать, как можно с ним фотографироваться, как можно с ним ужинать? Вот западные политики и не стали этого делать.

Учтет ли Путин индонезийский опыт Лаврова?

Лавров, возможно, до самого своего прилета в Индонезию не отдавал себе отчета, с какой атмосферой он столкнется на переговорах. Для такого самоуверенного и честолюбивого человека еще одной оплеухой стал факт того, что люди, отказавшиеся даже приходить с ним на общий ужин, провели специальную встречу с министром иностранных дел Китая Ван Е. Еще одна демонстрация того, что с китайскими руководителями Запад работает, российских — игнорирует. Не о такой роли в мире мечтали в Москве.

Поэтому Лавров практически сбежал после своего выступления на «двадцатке».

Он не слушал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, заявившего на саммите о российских преступлениях и призвавшего к бойкоту российских руководителей.

Он проигнорировал министерку иностранных дел Германии Анналену Бербок, возложившую на Россию ответственность за войну и продовольственный кризис. Главе российского внешнеполитического ведомства тяжело держать удар.

После этого побега Лаврова остается открытым вопрос, воспользуется ли российский президент Владимир Путин приглашением — приедет ли на встречу лидеров «двадцатки» в ноябре. Ведь российскому президенту будет труднее выслушивать критику и сталкиваться с бойкотом своих коллег, чем его главному дипломату. Лавров продемонстрировал Путину, как может выглядеть саммит с его участием. На месте российского президента я бы остался в бункере.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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