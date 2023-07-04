С Путиным или без. Как перезагрузить Россию — работа над ошибками для Запада 4 июля, 16:53 NV Премиум

У Запада проблема — как съесть Путина, чтобы не отравиться

Прошла неделя после так называемого путча Пригожина, и стали проявляться три уровня соперничества в российских элитах.

Первый уровень — Санкт-Петербург и желание его контролировать. Это полусакральный город для многих в российских элитах, и Пригожин, который хотел стать человеком № 1 там, многим не нравился.

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Второй уровень — об этом многие уже говорили — это фундаментальный конфликт в российских элитах — «А что такое Россия? Есть ли у нее вообще образ будущего? Если этого образа нет, то есть ли у нее будущее? Что делать дальше с войной, с экономикой?» Потому что мы видим, что только сейчас санкции начинают уже не кусаться, а превратились в экономического удава, который давит на Россию. Уже сейчас есть признаки роста и дефицита бюджета, и вообще того, что через некоторое время у России возникнет серьезная проблема с деньгами.

Но есть и третий уровень — и он глобальный — а что делать с российскими амбициями и с тем, что Россия начала двигаться к разрушению модели партнерства с Китаем? Да, Китай всегда был старшим партнером, но Россия приближается к точке невозврата: когда Россия в критических вещах начнет зависеть от Китая. И это многим в России не нравится. Китай там не любят, многие Китай ненавидят в России, и вообще считают, что долгосрочный китайский интерес — это не иметь сегодняшней России рядом (думаю это в значительной степени соответствует реальности).

И в конце концов сегодня на Западе думают, а каким образом перезагрузить сегодняшнюю Россию?