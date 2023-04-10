США и Европа пытаются изолировать Китай. Что стоит за этой стратегией 10 апреля, 17:34 NV Премиум

Развивающиеся страны все сильнее опасаются, что Америка повернется спиной к многостороннему торговому режиму

На фоне усиливающейся геополитической напряженности правительства стран с низкими и средними доходами боятся, что крах этого режима сделает их заложниками политики великих держав, тем самым ухудшая их экономические перспективы.

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Такие опасения нельзя назвать безосновательными: торговая политика США существенно изменилась за последние несколько лет. Выглядевшая бессистемно серия мер, предпринятых бывшим президентом Дональдом Трампом (санкции против китайских компаний, повышение пошлин, фатальное ослабление органа по урегулированию споров во Всемирной торговой организации), превратилась в широкую, последовательную стратегию при нынешнем президенте Джо Байдене.

Эта стратегия, призванная восстановить роль Америки в мировой экономике, включает два императива.

Во-первых, США теперь считают Китай своим главным геополитическим соперником, а его технологический подъем признан угрозой национальной безопасности. Введенные администрацией Байдена широкие ограничения на продажу китайским компаниям передовых чипов и оборудования для производства чипов подтверждают, что США готовы принести в жертву международную торговлю и инвестиции ради того, чтобы помешать реализации китайских амбиций. Более того, Америка ожидает, что и другие страны будут делать то же самое.

Во-вторых, американские власти собрались компенсировать десятилетия пренебрежительного отношения к внутренним экономическим, социальным и экологическим приоритетам, сосредоточившись на мерах, которые содействуют повышению устойчивости, созданию надежных производственных цепочек и хороших рабочих мест, а также переходу к чистой энергетике. И похоже, что США готовы стремиться к достижению этих целей совершенно самостоятельно, даже несмотря на то, что такие действия могут негативно повлиять на другие страны.

США теперь считают Китай своим главным геополитическим соперником

Наилучшим примером этих подходов стал закон «О снижении инфляции» (IRA) — важнейший закон администрации Байдена, который касается климатического перехода. Правительства многих стран в Европе и других регионах были крайне возмущены предусматриваемыми этим законом субсидиями чистой энергетике в размере $370 млрд, которые достанутся американским производителям. Бывший глава ВТО Паскаль Лами недавно призвал развивающиеся страны сформировать совместно с Евросоюзом коалицию «Север-Юг» без участия США, чтобы «поставить [американцев] в неудобное положение, заставив их изменить свою позицию».

Впрочем, Европа сама принимает меры в одностороннем порядке, хотя они и мягче американских. Вводимый Евросоюзом «Механизм углеродной пограничной коррекции» (СВАМ) призван поддержать высокие цены на углерод внутри ЕС путем введения сборов за углеродоемкие импортные товары, например, сталь и алюминий. Этот механизм призван успокоить европейские компании, которые в ином случае оказались бы в конкурентно невыгодном положении. Но одновременно этот механизм затрудняет доступ к европейским рынкам развивающимся странам, таким как Индия, Египет и Мозамбик.

Итак, у развивающихся стран имеется масса причин для беспокойства. Америка и Европа пытаются изолировать Китай и разрабатывают меры, призванные поддержать реализацию их собственной внутренней повестки, поэтому они вряд ли будут учитывать интересы бедных стран. Для малых стран с меньшими доходами система многосторонних отношений (мультилатерализм) остается единственной защитой от солипсизма великих держав.

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Впрочем, развивающимся странам стоит признать, что эти односторонние меры мотивированы обоснованными тревогами и зачастую призваны удовлетворить глобальные потребности. Например, изменение климата, несомненно, представляет собой экзистенциальную угрозу для человечества. Если американские и европейские меры помогут ускорить зеленый переход, то странам с меньшими доходами это тоже будет выгодно. Вместо осуждения этой политики страны с низкими и средними доходами должны требовать трансфертов и финансирования, которые позволили бы им следовать этим же путем. Например, им следует потребовать, чтобы европейские страны направляли выручку от СВАМ экспортерам из развивающихся стран с целью поддержать инвестиции этих компаний во внедрение более зелёных технологий.

Если говорить шире, развивающиеся страны должны помнить, что их экономические перспективы определяются в первую очередь их собственной политикой. Исключая вероятность общемирового скатывания в протекционизм в стиле 1930-х годов, они вряд ли потеряют доступ к западным рынкам. Кроме того, экспортно-ориентированные страны, такие как Южная Корея и Тайвань, сумели совершить экономическое чудо в период 1960-х и 1970-х годов, когда политика в развитых странах была намного более протекционистской, чем сейчас, или чем она, вероятно, будет в обозримом будущем.

В реальности модель экспортно-ориентированной индустриализации выдохлась по причинам, которые мало связаны с протекционистскими решениями Глобального Севера. Современные промышленные технологии стали настолько капиталоемкими и навыкоемкими, что новичкам трудно повторить успех восточноазиатских тигров (я называю этот феномен «преждевременной деиндустриализацией»). Будущие модели развития должны будут опираться на сферу услуг, а также на малые и средние предприятия, а не на промышленный экспорт, для формирования процветающего среднего класса.

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Новый акцент развитых стран на создании устойчивой, справедливой внутренней экономики мог бы принести пользу всей мировой экономике. Сплоченные общества с намного большей вероятностью поддерживают открытость международной торговле и инвестициям, чем общества, разрываемые антиэгалитарными силами гиперглобализации. Как показано во множестве исследований, исчезающие рабочие места и упадок экономики в регионах нередко порождают этно-националистическую политику.

В написанном в 2019 году «письме следующему поколению» Кристин Лагард, тогдашний директор-распорядитель Международного валютного фонда, а сейчас президент Европейского центрального банка, сожалела об учащении случаев односторонних действий (унилатерализм) и подчеркивала выгоды системы, существующей с 1945 года. «Бреттон-Вудс открыл новую эру глобального экономического сотрудничества, в которой страны помогали себе, помогая друг другу», — писала Лагард. Однако верно и обратное: любой успешный глобальный режим, включая Бреттон-Вудскую систему, должен опираться на идею, что страны могут помогать друг другу, помогая себе.

Если суммировать, для достижения стабильного и экологически устойчивого роста экономики, развивающиеся страны обязаны задаваться не вопросом, что могут сделать для них богатейшие страны мира, а вопросом, что они сами могут сделать для улучшения своих экономических перспектив.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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