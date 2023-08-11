Большое упущение Запада. Очень весомый аргумент в пользу бесполетных зон над Украиной 11 августа, 17:35 NV Премиум

Западные и другие заинтересованные правительства должны создать бесполетные зоны над украинскими объектами, представляющими стратегический интерес для их стран

Вскоре после начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Киев обратился к НАТО с официальным запросом о превращении всего украинского воздушного пространства в бесполетную зону для российских летающих объектов. Тысячи украинских и проукраинских СМИ развернули глобальную кампанию за «закрытие неба над Украиной». Однако НАТО сразу же отклонило просьбу Киева, видимо, опасаясь эскалации российской агрессии в Третью мировую войну.

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В ходе жарких дебатов о создании всеукраинской бесполетной зоны были, однако, упущены некоторые неукраинские интересы национальной безопасности на территории Украины. Недавние российские атаки на зернохранилища и порты на черноморском и дунайском побережьях Украины являются тому подтверждением. Рост мировых цен на зерно после российских атак менее проблематичен для Украины, чем для стран — импортеров зерна. Социальные, политические и, возможно, даже военные последствия роста цен на продовольствие в бедных странах могут иметь далеко идущие результаты.

Большинство российских авиаударов по внутренним районам Украины не преследуют чисто военных целей. Многие удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры с целью запугать или деморализовать украинское население. Атаки России на экспорт украинского продовольствия также преследуют цель смягчить решимость Запада. Москва знает, что новые волны голодных мигрантов из Африки будут двигаться не столько в сторону Евразийского, сколько в сторону Европейского союза. Там их приезд зачастую будет выгоден пророссийским правым радикальным партиям, таким как так называемая «Альтернатива для Германии».

Запад может и должен идти на оправданный риск введения ограниченных бесполетных зон

Удивительно, что те, не только западные, страны, чьи национальные интересы нарушаются на территории Украины и чья армия могла бы их защитить, не делают этого. Это упущение тем более удивительно, что Россия использует над Украиной только беспилотные летательные аппараты, т. е. ракеты и дроны. Российская армия даже не использует пилотируемые летающие объекты непосредственно на линии фронта. Самолеты и вертолеты действуют только над подконтрольными России территориями Украины.

Зерновые поля, склады, транспортная инфраструктура — не единственные объекты в Украине, которые важны для других стран. Безопасность украинских атомных электростанций, включая выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС, также должна вызывать повышенный интерес у десятков правительственных и межправительственных структур в Брюсселе, Берлине, Женеве, Вене и т. д. Однако, как представляется, это происходит лишь в ограниченной степени.

Значительные участки территории ЕС усеяны закрытыми или ограниченными геозонами, где полеты беспилотников запрещены или регламентированы. В нескольких сотнях миль к востоку, однако, российские ракеты и беспилотники с боеголовками разных размеров могут свободно и без вмешательства Запада перемещаться вблизи атомных электростанций. Будет ли ЕС вводить визовые ограничения на проникновение ядерных частиц из Восточной Европы, когда они попадут в воздух и ветер подует на запад? Отправит ли пограничная служба ЕС Frontex радиоактивные облака, стучащиеся в двери ЕС, обратно в страну происхождения?

Не менее странная история кроется за службой и прикомандированием западных дипломатов и других бюрократов в Украине. Сотни европейских и неевропейских государственных чиновников приезжают в Киев в более или менее длительные командировки. Они делают это даже после того, как с октября 2022 года украинская столица стала постоянной целью еженедельных беспилотных российских авиаударов.

Многие из этих чиновников представляют страны, обладающие мощной авиацией и силами ПВО. Но ни на пути от западной границы Украины до столицы, ни в самом Киеве эти командированные, откомандированные или приезжающие с краткосрочными визитами государственные чиновники не пользуются защитой своих высокотехнологичных армий. Вместо этого они вынуждены полностью полагаться на украинские средства ПВО и охранные сооружения. В числе других иностранных дипломатов и политиков Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был вынужден прятаться в укрытии во время российского авиаудара по центру Киева (позже подтвержденного Москвой), когда он официально посещал Украину в конце апреля 2023 года.

Желающие западные и незападные страны должны создать коалицию, которая спросит у Киева о возможности объявления определенных объектов в Украине жизненно важными для своих национальных интересов и зоной, запретной для беспилотников и ракет. Они должны совместно решить, как технически реализовать такие бесполетные зоны, а также получить одобрение украинского правительства на защитные действия в небе Украины. Москве должно быть разъяснено, что любые прямые или косвенные угрозы физической безопасности граждан, входящих в такую коалицию, будут нейтрализованы.

Такая новая политика будет воспринята многими наблюдателями за пределами Украины как угроза эскалации Третьей мировой войны. Однако такая осторожность сомнительна с нормативной точки зрения и преувеличена с эмпирической. Когда речь идет о защите экзистенциальных собственных интересов — таких, как физическая безопасность атомных электростанций и дипломатов в Украине, — Запад и другие страны мира не могут идти на компромисс. На карту поставлены жизнь и здоровье граждан ЕС и других иностранных государств. Это не может быть предметом переговоров с Москвой. Напротив, компромисс в отношении элементарных интересов европейской безопасности может создать в Кремле впечатление, что Россия может пойти еще дальше, чем до сих пор, в создании угрозы и для неукраинских граждан.

Судя по недавнему историческому опыту, опасения по поводу эскалации также необоснованны. Россия уже много месяцев использует над подконтрольной правительству Украины территорией только беспилотные летательные аппараты. Для сравнения: в 2015 году страна — член НАТО Турция сбила пилотируемый российский военный самолет над Сирией из-за неопасного 17-секундного нарушения воздушного пространства Турции. Один из двух пилотов российского истребителя-бомбардировщика погиб. В ответ Россия ввела экономические санкции против Турции, но вскоре они были отменены. Через несколько месяцев произошло сближение Москвы и Анкары, а затем вновь состоялись дружеские встречи Эрдогана и Путина.

Кроме того, недавно была проведена неявная проверка бесполетного режима в Черном море. В июле 2023 года Россия объявила, что не будет продлевать соглашение об экспорте зерна и теперь будет рассматривать все суда, заходящие в украинские порты, как враждебные. Де-факто Москва пригрозила бомбить их с воздуха. Однако впоследствии иностранные перевозки между Украиной и странами — импортерами зерна продолжали осуществляться под наблюдением разведывательных самолетов НАТО. Несмотря на недвусмысленные угрожающие жесты Кремля, нападений на иностранные суда не было.

Примеры Турции 2015 года и Черного моря в этом году показывают, что при четкой коммуникации и решительной защите элементарных интересов Запада эскалации можно избежать. Ястребы в российском руководстве не смогут развязать Третью мировую войну на основе понятных западных мер самозащиты. Разделительная линия между российско-украинской войной, с одной стороны, и обеспечением иностранных интересов на Украине — с другой, конечно, должна оставаться различимой. Пока это так, Запад может и должен идти на оправданный риск введения ограниченных бесполетных зон над отдельными стратегическими объектами в Киеве и в украинской глубинке при тесных консультациях с украинским правительством и открытом общении с Кремлём.

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