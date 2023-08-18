Что показывает ситуация в Черном море о Западе и России 18 августа, 16:41

От ситуации в Черном море — к глобальным проблемам и выводам

На самом деле все эти черноморские истории — следствие нерешенных стратегических вопросов, и их следует поднимать не только в случае агрессивных действий России в отношении судоходства.

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Как бы это банально ни звучало, но цивилизованный мир все еще боится России. Этот страх существует много лет. Я бы даже сказал, что он унаследован со времен Холодной войны, со времен ядерного противостояния.

На этом страхе воспитывались целые поколения западных политиков, военных, экспертов, политологов, журналистов и так далее, вплоть до простых граждан-избирателей.

Конечно, это касается не всех, однако значительное количество инфицировано этим экзистенциальным страхом перед, прости Господи, «второй армией мира», перед космической державой, которая способна на дальнее расстояние посылать все, что угодно своими ракетами, перед мощной ядерной державой, у которой больше боеголовок, чем у США.

Западный мир все еще боится России

Все эти страхи очень преувеличены, их надо развеивать, что, собственно, и делают уже полтора года Силы обороны Украины. Впрочем, очевидно, этого недостаточно.

Украине (в широком смысле — от политиков и членов правительства до экспертов, специалистов, наших граждан и соотечественников за рубежом) нужно еще и еще демонстрировать и напоминать друзьям и партнерам, одновременно с огромной им благодарностью за поддержку, что Российская Федерация не является такой страшной, какой ее привыкли десятилетиями после Второй мировой войны ошибочно считать.

Потому что на самом деле это мешает поддержке Украины, мешает введению санкций и тем возможным мерам, которые можно и нужно было бы принимать в Черном море еще вчера, чтобы поставить Россию на место.

Текст публикуется с разрешения автора

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