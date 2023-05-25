Буданов не станет ликвидировать Путина, Пригожин покидает Бахмут 25 мая, 18:18

Чем жила страна 25 мая 2023 года

● Буданов не станет ликвидировать Путина. Украина не собирается «ликвидировать» российского диктатора, а хочет, чтобы он понес справедливое наказание и предстал перед трибуналом. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Вчера немецкое издание Welt со ссылкой на интервью представителя ГУР Вадима Скибицкого сообщило: у Украины есть условный список людей, «которых она хочет ликвидировать». Среди них — Путин и главарь так называемой ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Юсов же отметил, что Путин и его приспешники — военные преступники, а глава кремлевского режима действительно является «целью № 1», но с точки зрения задержания и доставки на трибунал в Гааге.

● В Кремле успели отреагировать на сообщение Welt: Видео с комментарием спикера Кремля Пескова относительно информации о готовности ликвидировать Путина опубликовал в ТГ российский пропагандист Павел Зарубин. «Террористический режим говорит о своих террористических стремлениях. СВО [так в Кремле называют войну против Украины] более чем оправдана, более чем необходима и должна быть завершена с достижением поставленных целей», — сказал Песков. И добавил, что «наши службы безопасности знают свою работу».

И еще:

● Атака дронов на Кремль. В Москве «сразу знали» о якобы причастности Украины к атаке дронов на Сенатский дворец Кремля 3 мая, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора РФ. «За этим стоит киевский режим. Мы это знаем и осознаем и исходя из этого выстраиваем нашу работу», — заявил он, отреагировав на публикацию New York Times о том, что американские спецслужбы считают: атаку беспилотников на Кремль в Москве организовали специальные военные или разведывательные подразделения Украины.

● Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим ВСУ. Сделал он это на фоне слухов о том, что Валерий Залужный «получил серьезное ранение». Штефан подчеркнул, что главнокомандующий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свою работу. На опубликованных кадрах видно Залужного: он благодарит украинцев за поддержку и добавил, что «вместе мы победим».

контрнаступление уже началось. «Уже несколько дней продолжается контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались», — сказал Михаил Подоляк, советник руководителя ОП, итальянскому изданию Rai. Он также добавил, что Украина не будет наносить удары по территории России.

Позже в Twitter Подоляк объяснил, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий. «Это не какой-то „один ивент“, который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра», — написал он.

● Пригожин покидает Бахмут. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут. «До 1 июня мы все выходим, отдыхаем, готовимся, а потом получаем новое задание», — говорит Пригожин на обнародованном его пресс-службой видео, обращаясь к боевикам.

● Российские оккупанты заменили подразделения ЧВК Вагнер в пригороде Бахмута армейскими регулярными отрядами. «Вагнеровцы» остаются в самом городе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, украинские военные контролируют окраины Бахмута в юго-западной части в районе Самолет.

«На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления», — заявила Маляр.

● Вчерашнее заявление Евгения Пригожина о том, что ЧВК Вагнер потеряла в Бахмуте не менее 20 тыс. человек (включая завербованных заключенных и наемников-контрактников), затмили все попытки России подать «захват» города как «победу». Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны по итогам 24 мая.

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● РДК снова зашел в Россию. Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне ВСУ, снова вошли на территорию страны-агрессора. Соответствующее видео опубликовано на странице РДК в Telegram. «Разумеется, на этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики! Слава РДК!», — говорится в сообщении.

Судя по вывеске, бойцы находятся в населенном пункте Глотово Белгородской области — это возле захваченного во время операции РДК 22−24 мая поселка Козинка, но дальше от украинской границы.

● Накануне бойцы РДК и легиона Свобода России провели пресс-конференцию на границе, рассказав о своем рейде в РФ 22−24 мая. Оказалось, что они зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток; во время рейда бойцам удалось захватить российскую бронетехнику и оружие, а также уничтожить определенное количество техники на территории страны-агрессора, взять пленных и забрать документы военных; активная фаза операции закончилась, сама операция продолжается «в другом формате»; потери диверсантов составляют два человека погибшими и десять ранеными; РДК и Легион использовали на территории России технику, которую страна-агрессор «в свое время отобрала у ВСУ под Бахмутом», а они «перетрофеили». Потерь в технике у них нет.

● Москва и Минск разделили между собой ядерное оружие. Ядерное оружие России будут размещать в Беларуси, — министры обороны обеих стран подписали соответствующий документ. При этом российский министр Сергей Шойгу заявил о якобы «необъявленной войне» Запада против России и Беларуси.

● Рамштайн-12. Происходит двенадцатое заседание контактной группы Рамштайн, посвященное вопросам обороны Украины. На нем должны обсуждаться вопросы передачи Украине истребителей F-16 и укрепления украинской ПВО. Об этом утром сообщило Минобороны США. Также на Рамшайтн-12 планировали уделить внимание поддержке Украины в способности к маневру бронетехникой.

Министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания рассказал, что за последнее время партнеры Украины подготовили девять моторизованных и механизированных бригад и продолжают поддержку ВСУ. «На прошлой неделе президент Байден объявил, что США поддержат совместные с нашими союзниками и партнерами усилия по обучению украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Мы надеемся, что это обучение начнется в ближайшие недели», — добавил он.

Остин сообщил, что участники заседания обсудят ускорение производства «критических систем» и то, как увеличить промышленные мощности стран-партнеров. Министр также подчеркнул, что самая важная помощь сейчас — наземные системы ПВО, которые защищают украинское небо и гражданскую инфраструктуру от российских ударов.

На 18:00 других новостей о ходе переговоров не было.

● Украина получит сотни тысяч артиллерийских снарядов производства Южной Кореи при посредничестве США. Об этом сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

● В ночь на 25 мая в ряде областей Украины (включая западные, на которые пришелся значительный удар) была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила на столицу. Взрывы также слышали в Харькове. Все дроны — а их было 36 — украинские силы ПВО сбили.

● ТГ-каналы опубликовали видео атаки надводного дрона на российский военный разведывательный корабль Иван Хурс, которая произошла вблизи Босфора утром 24 мая. Минобороны страны-террористки после инцидента заявляло, что атака была «безуспешной» и что все три дрона якобы были уничтожены. Но на опубликованных кадрах видно: по меньшей мере один беспилотник попал в цель.

И в заключение:

● Украина вернула из российского плена еще 106 защитников. Это воины с Бахмутского направления, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Домой вернулись восемь офицеров и 98 солдат и сержантов.

По словам Ермака, многих из освобожденных бойцов считали пропавшими без вести, и их родные «прошли сложный этап».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.