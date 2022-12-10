Следующий этап войны. Почему все внимание сейчас на Кинбурнскую косу 10 декабря, 01:03 Эксклюзив НВ

Вопрос, который сейчас задают российские генералы — не «что будем делать мы?», а «что будут делать украинцы?»

Кинбурнская коса, крошечный мыс в устье реки Днепр, была описана как имеющая «огромное стратегическое значение» на следующем этапе войны в Украине. Украина заявила о своем намерении освободить ее, и, похоже, для этого проводится специальная операция.

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Учитывая расположение и историю района, возврат этой полосы земли имеет смысл. Песчаная Кинбурнская коса является оконечностью полуострова длиной около 40 км и шириной от 4 до 12 км. Выступая в Черное море, она определяет вход в речную систему Днепра, который пересекает и даже делит Украину пополам на севере до Киева и далее.

Коса также контролирует доступ из Черного моря к важному порту Николаев. Это само по себе может быть действительно жизненно важно. Из существующих портов Украины крупнее только Одесса. Украина остро нуждается в альтернативной точке выхода в море для своего экспорта. Владение этим плоским участком земли также позволяет тем, кто его контролирует, направлять силы и, следовательно, оказывать влияние на юг и восток в Черном море. Именно так его и использовали русские с тех пор, как захватили в июне.

История также указывает на важность этой небольшой территории. С тех пор как русские проявили активный интерес к этой области в 1737 году, за контроль над полуостровом и прилегающей территорией произошло несколько крупных сражений.