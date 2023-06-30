Что бесит Залужного и чего единственного ждет Зеленский от НАТО 30 июня, 18:34

Чем жила страна 30 июня 2023 года

● Что бесит Залужного. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось». В интервью The Washington Post он пояснил, что украинские войска ежедневно достигают определенной позиции — даже если это всего 500 м. «Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью», — заявил главнокомандующий ВСУ. «Без полного снабжения эти планы вообще невозможны, но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — добавил он.

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Залужный также подчеркнул, что для того, чтобы контрнаступление Украины проходило быстрее, ему нужно больше любого оружия. Он выразил разочарование тем, что в то время, когда западные партнеры никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, Украина до сих пор не получила современных истребителей, но все ожидают, что она быстро освободит территорию от российской оккупации.

● Нужен «воздух». Валерий Залужный также пояснил, что для быстрого контрнаступления Украине нужно больше оружия, в частности самолеты — «не 120, но хотя бы ограниченное количество». Он напомнил о доктрине сил НАТО, которая, по его словам, аналогична российской и предусматривает господство в воздухе перед началом наземных наступательных операций.

● ВСУ перехватили инициативу. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, по всему фронту — как на востоке, так и на юге, Украина перехватила стратегическую инициативу, продолжается наступление на всех направлениях.

Маляр добавила, что на востоке Силы обороны движутся уверенно по флангам вокруг города Бахмут. Однако на фоне сообщений из разных источников о якобы заходе ВСУ в Бахмут она подчеркнула: в сам город украинские войска не заходили, но контролировали и продолжают контролировать юго-западные его фланги. Враг подтянул большое количество своих сил, боевые действия идут в абсолютном его преимуществе.

● Продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, враг пытается вести наступательные действия, но безуспешно. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● РФ стянула на Бахмутское направление до 50 тыс. военных (среди них нет боевиков так называемой ЧВК Вагнер) и более 300 танков. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● Обезопасить белорусское направление. Президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Север Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

● ЗСУ подтвердили удар военных по аэродрому в пригороде оккупированного Бердянска Запорожской области. «Поражены штаб и склад ГСМ [горюче-смазочных материалов] оккупантов», — добавили там.

● Подозрительные действия оккупантов на ЗАЭС. Российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС, — это происходит на фоне информации об угрозе подрыва ими станции. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

В разведке заявили, что одними из первых со станции уехали трое работников Росатома, которые руководили действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские работники, которые подписали контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля.

Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. Персоналу, который остается на станции, дано указание «в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину».

● Москва готовится обвинить Украину в теракте на ЗАЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в якобы намерениях «совершить теракт» на Запорожский АЭС, которая сейчас контролируется российскими войсками. Для «аргументации» своих обвинений она привела действия Украины по предотвращению аварии на ЗАЭС, такие как установка дополнительных устройств для измерения радиации и начало специальных учений в некоторых регионах страны. Все эти действия украинская власть вводила на фоне ряда заявлений и предупреждений о минировании Россией пруда-охладителя Запорожской АЭС и подготовки на ней теракта.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил Захаровой в Twitter: «На русском воре шапка всегда горит. Классика же…».

● ФСБ должна убить Пригожина. После попытки мятежа российская ФСБ получила задание убить главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Об этом The Drive рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

«Мы знаем, что задание убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешными в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции, — рассказал Буданов. — Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?»

● Суровикина допросили. Российского генерала Сергея Суровикина не арестовывали и не отправляли в СИЗО, его отпустили после допроса, утверждает российское издание Важные истории со ссылкой на два источника, приближенные к генштабу и ФСБ страны-террориста России.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Суровикина несколько дней допрашивали о его связях с главарем так называемой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

● Сергей Суровикин был секретным VIP-членом частной военной компании Вагнер, написало CNN со ссылкой на эксклюзивные документы.

● Одно, но ключевое условие Зеленского к НАТО. Президент Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО, который пройдет 11−12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса «не проявят смелости» в вопросе членства Украины. Об этом заявил Reuters Игорь Жовква, заместитель главы ОП и дипсоветник главы государства.

● В ночь на 30 июня россияне атаковали Украину 13-ю дронами Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и четырьмя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300. Силам обороны удалось уничтожить десять «шахедов».

● Немцы дали важную РЛС. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли: один РЛС среднего радиуса действия TRML-4D; три моста для мостоукладчика BEAVER; две машины пограничной охраны; 16 грузовиков Zetros.

Радар TRML-4D использует новейшую технологию радиолокации Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы. Он способен заблаговременно обнаруживать различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. И обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Еще немного международки — финансовой:

● Исполнительный совет МВФ вчера пересмотрел программу расширенного финансирования Украины и объявил, что Киев может получить новый транш в сумме около $890 млн.

● Совет директоров МВФ согласился предоставить Украине дополнительное время для принятия законопроекта об отмене 2% единого налога и возобновлении документальных проверок по новым критериям. И:

● Налог 2% отменен. Верховная Рада отменила 2% единый налог с 1 августа. Решение поддержали 239 народных депутатов.

— плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без подачи такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН автоматически будет переводиться на систему, на которой находился до выбора 2% ЕН;

— вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

— автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

— предоставление плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, права перейти повторно в 2023-м на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом, в случае подачи заявления до 1 сентября такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа.

Между тем:

● Спорное назначение в АРМА. Кабмин 30 июня назначил главой Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елену Думу, бывшую заместительницу главы Черниговской ОГА, хотя против ее кандидатуры выступали антикоррупционные активисты.

● Депутат от Порошенко оказался взяточником? СБУ разоблачила действующего народного депутата, который требовал $50 тыс. у гражданина одной из стран Европы, пообещав помочь избежать экстрадиции. Ему объявили подозрение.

В партии Евросолидарность Петра Порошенко сообщили, что речь идет об их депутате ВР Сергее Алексееве. Там рассказали о ночных обысках и заявили, что расценивают их как «продолжение политических провокаций, чтобы дискредитировать политсилу и запугать ее представителей и как препятствование деятельности народного депутата».

● Госбюро расследований будет просить суд избрать Алексееву, которого подозревают в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн грн.

И напоследок:

● Президент Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также прохождения военной подготовки.

В частности, военнослужащим ежемесячно должно выплачиваться дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тыс. грн пропорционально времени выполнения боевых задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабмином; военнослужащим срочной военной службы ежемесячно будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 6 тыс. грн пропорционально времени прохождения военной службы; в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 дней; также возможен отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 дней.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.