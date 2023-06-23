Четыре оси атак. Что я думаю о направлении главного удара ВСУ 23 июня, 20:49 NV Премиум

Украина планировала это много месяцев, поэтому командование примерно знает, в каком ритме все будет происходить

Мы видим, что операции происходят по всей линии фронта. Это начало серии операций, из которых будет состоять контрнаступление. Насколько нам известно основные украинские силы еще не задействованы. Поэтому мы видим небольшие атаки, которые некоторые еще называют «пробными», поскольку украинские силы пытаются определить, куда можно направить основной удар.

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Но не менее интересным и не менее важным является то, чего мы не видим, но уверены, что оно происходит: Украина наносит удары по материально-техническому обеспечению российских войск, штабам и центрам управления, лишая россиян способности реагировать и понимать картину происходящего. Мы видим поражение их центров управления, например, по ликвидации генерала Горячева. Это уже 12-й генерал, который был ликвидирован, и именно путем поражения штаба.

На этом раннем этапе, мне кажется, Украина смотрит на четыре оси атак. Первая — в сторону Токмака, западное Запорожье. Это важный узел железнодорожного и автомобильного сообщения на пути в Крым. Поэтому, если его захватить или поставить под угрозу так, чтобы через него не проходили линии снабжения, это остановит или поможет остановить российские поставки в Крым.

Вторая ось — в восточном Запорожье, у границ с Донецком. Это ось, которая в итоге, похоже, направлена на Мариуполь.