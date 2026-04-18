Что хочу сказать по поводу «закона об антисемитизме»

Антисемитизм — это очень плохо. Но к этому закону есть много вопросов

По всем исследованиям, уровень антисемитизма в Украине — один из самых низких в Европе. Во всех соседних государствах он выше.

В Уголовном кодексе была и есть статья 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Она предусматривает наказание за разжигание вражды против любых этнических или религиозных групп. Почему разжигание ненависти против одной этнической группы не выделяется как специфическое, а разжигание против другой — выделяется? В чем логика?

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Если уж решено применять специфический подход к различным этническим группам, то стоит напомнить, что в Украине до сих пор нет закона, который бы предотвращал и противодействовал украинофобии. А с этим у нас гораздо больше проблем, согласитесь. Оккупанты убивают и пытают, расстреливают и бросают в подвалы за украинскую позицию, за украинский язык, за украинский флаг и украинскую идентичность.

Да, пытают и убивают не только украинцев и не только за украинскую идентичность. Но быть сознательным украинцем на оккупированных территориях — смертельно опасно. Проявления ненависти и преступления против украинской идентичности и ее носителей есть и в глубоком украинском тылу. Будет закон о противодействии украинофобии?

В Украине до сих пор нет уголовной ответственности за отрицание Голодомора как геноцида украинцев. Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом.

«Закон об антисемитизме» возник на основе лжи о том, что в Украине процветает антисемитизм. И сейчас эту ситуацию использует враждебная пропаганда — причем с самых разных сторон. В том числе, и через разогрев антисемитских настроений.

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Текст публикуется с разрешения автора