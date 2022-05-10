Зеленский ветировал закон о подсанкционных россиянах. Почему это верное решение? 10 мая, 17:35 Цей матеріал також доступний українською

Проанализировав несовершенство закона, мы должны признать, что он нуждается в изменениях

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Это тот же закон, который Верховная Рада поддержала еще 21 апреля.

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На первый взгляд, такое решение кажется по крайней мере странным, ведь закон призван передавать активы российских олигархов из США и Европы в государственный бюджет Украины. Но такое решение Зеленского скорее верно. Давайте рассмотрим почему.

Во-первых, следует понять, что этот закон является насущным и неотвратимым и в любом случае вскоре он будет окончательно принят.

Во-вторых, несмотря на ветирование его президентом, это не окончательное решение, а отправка закона обратно в парламент, чтобы в дальнейшем его доработать из-за ряда конкретных недостатков. Об этом становится ясно из комментария Офиса президента:

«Закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции. Это не соответствует требованиям Конституции Украины».

Проанализировав несовершенство закона, мы должны признать, что он нуждается в изменениях. В частности, в следующих ключевых моментах:

— В номинальном виде закона за розыск и принятие мер по российским активам, а также право на обращение в суд отвечает НАПК, что не является допустимым. Ведь такие функции Агентства выходят за пределы компетенции, определенной специальным законом. А вышеуказанными обязанностями, а также взысканием активов в пользу государственного бюджета Украины должен заниматься центральный орган исполнительной власти, которому будут предоставлены такие полномочия законодательно. Если конкретнее, то координировать работу в этом направлении будет Министерство юстиции, при этом к работе сможет привлекать НАПК, АРМА и других.

— В измененном варианте закона будут указаны конкретные основания для взысканий, которые являются критически важным моментом в юридической плоскости. Ведь предварительная формулировка «в случае существенной угрозы» оставляет слишком большую плоскость для субъективных решений. Предлагаются, в частности, следующие основания: принятие решения или принятие участия в принятии решения по вооруженной агрессии против Украины; государственное финансирование и материально-техническое обеспечение подготовки и непосредственной вооруженной агрессии против Украины; принятие участия в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на оккупированной территории Украины; снабжение/предоставление, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной или специальной техники, других средств и орудий осуществления вооруженной агрессии против Украины и т. д.

При таких изменениях и предложениях от Зеленского этот закон будет более чем приемлемым.

— Необходимо и более четкое понимание, кто будет управлять средствами/активами, которые будут взиматься в пользу Украины. В ветированном президентом варианте не была определена «законодательная рамка» по этому поводу вообще. А этот вопрос передавался полностью на усмотрение Кабмину. В настоящее время предполагается, что это может быть АРМА, ФГИ Украины, военные администрации, другие органы государственной власти или субъекты хозяйствования государственного сектора экономики по поручению Кабмина.

— Следует дополнить процессуальное законодательство, которым определяется порядок осуществления судопроизводства (в частности, Кодекс административного судопроизводства Украины), положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом ( ВАКС) правосудия по делам о применении санкции через взыскание активов в пользу государства и предусмотреть внесение соответствующих изменений в закон о ВАКС, определяющий принципы организации и деятельности этого суда.

— Орган, уполномоченный за иски о применении санкций, освобождается от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях. Это, кстати, недооцененная важная норма, поскольку это будут очень дорогостоящие дела и это соответственно требовало бы уплаты значительных судебных сборов.

При таких изменениях и предложениях от Владимира Зеленского этот закон будет более чем приемлемым. Что важно, еще и эффективным для того, чтобы процесс передачи имущества и активов россиян был быстрее и при меньшем количестве препятствий переходил к Украине.

Ранее подробно рассказал о своем визите в США в конце апреля. Один важный инсайд, в том числе относительно пока не принятого закона: западные партнеры (а это именно США, с чьими конгрессменами говорил об этом лично и страны ЕС) однозначно готовы передавать нам активы российских олигархов, чиновников, пропагандистов и врагов в целом. Но у них есть ключевое требование: для того чтобы изъятое имущество направлялось к нам, все инициативы и юридические урегулирования должны поступать прежде всего от украинской власти.

Поэтому, в нынешнем виде закон не совершенен, корректировки президента Украины вполне верны. Впрочем, у нас просто нет времени, чтобы долго медлить с поправками и откладывать дело в долгий ящик. Имущество подсанкционных россиян должно идти в государственную казну здесь и сейчас.

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