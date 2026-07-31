Закон Грэма-Блюменталя. Почему у него минимум шансов на реализацию

Я на 90% уверен, что закон будет принят

Однако его успешная реализация — это большой вопрос, выводы по которому для нас по большей части неутешительны.

Этот закон, если отбросить частности, де-факто направлен на три цели: ограничить торговлю нефтью между РФ, Китаем и Индией; нанести удар по возможностям экспорта сжиженного газа с Ямала (среди участников проекта Тимченки, французы и две китайские компании); а также ударить по российской банковской системе.

Реклама

В течение 2025 года мы наблюдали масштабное торговое противостояние КНР и США, в результате которого Трамп был вынужден отступить. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И Трампу пришлось красиво капитулировать. За год ситуация не изменилась.

К сожалению, этот закон — не панацея

Что касается Ямала, этот закон, возможно, частично сработает. Но лишь частично. Что касается банков, то, помимо удорожания определенных процессов, ни о каких серьезных ударах речь не идет. Это нужно было делать в 2022 году.

В конечном счете мы получим несколько вещей:

— красивую картинку;

— слабый козырь на переговорах Трампа с Си, которые должны состояться через полтора месяца;

— некоторое удорожание логистических и банковских расходов для россиян.

К сожалению, этот закон — не панацея. Поэтому не стоит возлагать на него слишком большие надежды.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора