Закон Грэма-Блюменталя. Почему у него минимум шансов на реализацию
Я на 90% уверен, что закон будет принят
Однако его успешная реализация — это большой вопрос, выводы по которому для нас по большей части неутешительны.
Этот закон, если отбросить частности, де-факто направлен на три цели: ограничить торговлю нефтью между РФ, Китаем и Индией; нанести удар по возможностям экспорта сжиженного газа с Ямала (среди участников проекта Тимченки, французы и две китайские компании); а также ударить по российской банковской системе.
В течение 2025 года мы наблюдали масштабное торговое противостояние КНР и США, в результате которого Трамп был вынужден отступить. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И Трампу пришлось красиво капитулировать. За год ситуация не изменилась.
К сожалению, этот закон — не панацея
Что касается Ямала, этот закон, возможно, частично сработает. Но лишь частично. Что касается банков, то, помимо удорожания определенных процессов, ни о каких серьезных ударах речь не идет. Это нужно было делать в 2022 году.
В конечном счете мы получим несколько вещей:
— красивую картинку;
— слабый козырь на переговорах Трампа с Си, которые должны состояться через полтора месяца;
— некоторое удорожание логистических и банковских расходов для россиян.
К сожалению, этот закон — не панацея. Поэтому не стоит возлагать на него слишком большие надежды.
Текст опубликован с разрешения автора