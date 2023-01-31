Без прав и защиты. Три вопиющие проблемы закона о военнослужащих 31 января, 18:31 Эксклюзив NV

Президент подписал скандальный закон № 8271 об усилении ответственности военных за ряд преступлений, совершенных во время прохождения военной службы

В декабре 2022 года Верховная Рада отдала более 279 голосов за усиление наказания для военных. Ранее военному, оставившему позиции без приказа и вернувшемуся на них, либо не выполнившему приказ командира, либо опоздавшему в воинскую часть суды могли назначить более мягкое наказание, чем минимальное, предусмотренное соответствующей статьей. Например, минимальная санкция статьи — 5 лет. Судья по своему усмотрению может учесть смягчающие обстоятельства — состав семьи, награды, состояние здоровья — и назначить меньшее наказание. Также суды могли освободить обвиняемого военного от отбывания наказания с испытанием.

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Но после принятия законопроекта № 8271 это становится невозможным. Проект предусматривает от пяти до одиннадцати лет с реальным отбыванием наказания за решеткой, и никаких освобождений с испытанием или меньшей санкции, чем предусмотрено статьей. До принятия законопроекта тоже можно было назначить наказание, но сейчас суды лишают собственного усмотрения при учете смягчающих обстоятельств.

Этот закон больше месяца пролежал на подписи у президента. Вокруг него шли дебаты — и многие, наблюдая огромное возмущение общества, надеялись, что президент его не подпишет. Аргументация Генерального штаба, поддержавшего законопроект, была откровенно слабой и, мягко говоря, неубедительной. Украинцы даже зарегистрировали петицию с просьбой ветировать законопроект, и она в первый же день набрала необходимые 25 тысяч голосов. По состоянию на сегодняшний день число подписантов превысило уже 35 тысяч. Впрочем, президент ответа на петицию не дал, а закон после полуторамесячного молчания, в день громких увольнений чиновников, коррупционных скандалов и ожидания «леопардов», к ночи — таки подписал.

Итак, о чем этот закон?

Закон касается следующих статей Уголовного кодекса: неповиновения — открытого отказа выполнить приказ начальника, молчаливого неисполнения приказа начальника, угрозы убийством или причинением телесных повреждений или побоев начальнику, самовольного ухода из воинской части или места службы, дезертирства, самовольного оставления поля боя во время боевой задачи или отказа во время боя действовать оружием. Так, за перечисленные военные преступления не будет возможности назначить наказание меньше нижней границы, определенной Уголовным Кодексом, с учетом обстоятельств конкретного дела. Не будет возможности назначить осужденному человеку освобождение от наказания с испытанием. Да, в некоторых обстоятельствах это может быть оправданным. Но не во всех. Напомню, за эти статьи в Уголовном Кодексе и так уже достаточно жесткие меры наказания — от пяти до десяти лет!

Некоторые нормы этого закона чрезмерны и вредны

В общем цель этого закона как бы ясна. Дисциплина в армии — это важно. Есть много неприятных случаев на фронте, и именно поэтому слишком жестко выступил Главком Залужный. Но есть некоторые жирные «но»: некоторые нормы этого закона чрезмерны и вредны.

В чем проблема этого закона?

Во-первых, при его принятии были процедурные нарушения. Закон наскоро протащили через правоохранительный комитет, а комитет по безопасности, обороне и разведке — профильный комитет — по нему не заседал, замечания наши никто не выслушал. С нарушением регламента проголосовали в целом и сразу направили на срочную подпись президенту.

Во-вторых, авторами законопроекта не приведены никакие убедительные обоснования относительно общественно опасных последствий от совершения определенных преступлений, чтобы «отягчать» и так не малые санкции. Суды по-прежнему могли назначать санкцию в 3−7 лет лишения свободы за неисполнение приказа, но сейчас у них отбирают возможность собственного усмотрения для учета конкретных обстоятельств дела и на назначение более мягкого наказания.

В-третьих, возникает самый большой вопрос: почему одни будут иметь право на смягчение (например, обвиняемые по статьям об умышленном убийстве, изнасиловании, государственной измене), а действующие военнослужащие по целому ряду статей — нет. Да, даже людей, имеющих подозрения в наведении ракет на родные города, можно освободить от наказания с испытанием или учесть смягчающие обстоятельства, а для бойца, который по колено в болоте стоит уже шестой месяц в Бахмуте — это слишком мягкое отношение, по мнению законодателя. По моему глубокому убеждению, это от непонимания того, через что проходят наши военные ежедневно.

Проанализировав дела, содержащиеся в судебном реестре, с уверенностью могу сказать: таких дел не так много, и фактически в каждом существуют смягчающие обстоятельства, которые суд учитывал при вынесении приговора. Например, боец, который покинул позиции, но до этого в феврале добровольно явился в военкомат и подставил государству плечо. Мы хотим закрыть его на 6 лет? Или боец, имеющий на иждивении старую маму с инвалидностью и двух несовершеннолетних братьев. Посадим его за то, что он ошибся, на 7 лет? Или боец, у которого есть награды «За мужество» еще со времен АТО/ООС от президента, который знает ужасы этой войны и с высокой долей вероятности у него ПТСР еще с тех пор. Неужели мы хотим закрыть его на 10 лет за то, что покинул позицию, допустим, неумышленно при определенных обстоятельствах?

Другой вопрос, почему не было за 9 лет войны ни одного громкого дела за нарушение соответствующих статей УК или почему их до сих пор так мало, если перед нами стоит глобальная проблема с такими нарушениями военнослужащих?

К сожалению, некоторые недобросовестные военнослужащие использовали эту лазейку для того, чтобы заключить соглашение с прокурором и таким образом избежать службы в горячих точках. Но убеждена, что это решается указанием прокурорам более тщательно изучать мотивацию подозреваемых и обвиняемых, а не грести всех под одну гребенку.

Я часто бываю на фронте и вижу, что там происходит, поэтому не получится упрекать меня в нехватке осведомленности. Знаю запрос комбригов, но убеждена, что вводимые наказания абсолютно непропорциональны. Они несправедливы и несоразмерны тяжести совершенного преступления.

Встречно могу заметить, что такая сложная, но стратегическая конструкция как морально-психологическое обеспечение в войсках наконец должна стать не пустым местом, а колоссальной работой команд командиров, результатом которой должен быть показатель количества правонарушений и нарушителей. Именно такая работа станет шагом к стандартам НАТО, а не тупое запугивание и загон в тюрьмы в нашем пикселе.

В условиях тяжелейшей войны важно строить правовую страну с правом на справедливый суд, на справедливое юридическое разбирательство и на возможность реальной защиты в условиях войны. Ибо именно ради этого мы и воюем. За выбор и свободу быть вдали от северных соседей во всех отношениях, не только территориальном.

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