Пригожин назвал Путина преступником 27 марта, 18:12 Эксклюзив NV

Чем жила страна 27 марта 2023 года

● Пригожин назвал Путина преступником. В Сети появилась запись разговора двух людей, чьи голоса похожи на российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина (не следует его путать с Евгением Пригожиным, владельцем ЧВК Вагнер — их объединяет только совпадение в фамилиях). В разговоре богачи беспощадно критикуют действия Кремля, обсуждая, что власть, начав войну против Украины «про***ла все, про***ла страну». Они недовольны и Путиным, который, по их мнению, считался «успешным руководителем» только при высоких ценах на нефть и газ, а сейчас он и его команда оказались «ничтожеством, недееспособными, неразумными, неквалифицированными».

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Пригожин и Ахмедов воспринимают крах путинского режима как свершившийся факт, но боятся дальнейших событий в РФ. В частности, они прогнозируют «битвы опричников на кинжалах и кувалдах», подразумевая борьбу за власть боевиков Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Собеседники откровенно называют власть Кремля преступниками и обвиняют их в том, что они лишили страну будущего. «Как так, я не знаю? Начать, не завершить, обо*****ся? Зачем это было?» — спрашивает Ахмедов.

Позже Иосиф Пригожин в комментарии пропагандистскому изданию МК заявил, что его голос «сфабрикован с помощью современных технологий». «Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — сказал он. Но ему немногие поверили.

● Ядерные игрушки Путина и Лукашенко. В Белом доме пока не видят признаков того, что российский диктатор выполнил свое обещание разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США.

25 марта Путин сообщил о плане разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие как ответ на то, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном (последние вообще не являются ядерным оружием). Диктатор заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

● Отреагировал даже Китай: Пекин считает, что нужно сосредоточиться на урегулировании полномасштабной войны против Украины «дипломатическим путем». Об этом заявила Мао Нин, спикер МИД КНР. Она назвала войну «украинским кризисом», сказав, что «все стороны» должны сосредоточиться на том, чтобы «мирно» его урегулировать и стабилизировать ситуацию. При этом пресс-секретарь напомнила, что в январе 2022 года лидеры стран «ядерной пятерки» выступали с совместным заявлением: «ядерную войну невозможно выиграть или вести» и странам, обладающим таким оружием, следует избегать ее и стратегических рисков.

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● «Франция осуждает заявление президента России о заключенном между Россией и Беларусью соглашением о размещении там ядерного оружия», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве. Так призвали пересмотреть это решение и отметили, что «это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе».

● В МИД Польши намерения Путина назвали шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

● МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против Москвы и Минска в новый пакет санкций ЕС из-за заявлений Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси.

● Кремль уже угрожает США «уникальным оружием». Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев пригрозил «уникальным оружием», которое может «уничтожить» даже США. Он убежден, что американские политики находятся «в плену у собственной пропаганды» и уверены в том, что «в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет». «Россия терпеливая и никого не запугивает военным преимуществом. Но имеет современное уникальное оружие, способное уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию», — сказал Патрушев. Но не уточнил, о чем именно идет речь.

Патрушев также считает, что после распада СССР Москва провела работу над ошибками и может обеспечить «безопасность от угроз извне».

● Заставить Путина принять реальность. Поскольку Путин не демонстрирует никакой готовности к переговорам и отступлениям от своих максималистских целей в войне против Украины, единственным действенным вариантом для Украины и Запада остается серия побед ВСУ — изменение военных реалий таким образом, чтобы диктатор вынужден был принять это де-факто. Об этом в новом отчете написал американский Институт изучения войны (ISW). «Война будет продолжаться, пока Путин будет верить, что он может навязать свою волю Украине», — убеждены его эксперты.

● Враг продолжает. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях (т.е. в местах, ставших привычными в последние недели). Силы обороны отразили более 60 вражеских атак. Об этом говорилось в утренней сводке Генштаба.

● Сырский контролирует Бахмут. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вновь посетил самые горячие точки Бахмутского направления. По его словам, ситуация в городе стабильно сложная. Генерал оценил ситуацию в районе и «принял меры по решению проблемных вопросов, препятствующих эффективно их выполнять». Также он «принял ряд решений, чтобы усилить возможности Украины по сдерживанию и поражению российских оккупантов».

«Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений», — заявил Сырский. По его словам, сейчас идет наиболее интенсивная фаза боев за город.

● А президент Владимир Зеленский, который несколько дней назад тоже побывал на Бахмутском направлении, посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.

● Минус 610. За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 171160 своих военных. Это данные Генштаба по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3595 (+0 за сутки), боевых бронированных машин — 6953 (+6), артсистем — 2638 (+7), РСЗО — 523 (+1), средств ПВО — 277 (+0), самолетов — 305 (+0), вертолетов — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+0) и многое другое.

● Искупление. В России утверждают, что подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой, а не был ликвидирован в Украине Силами обороны, сообщил ТГ-канал Baza. Его тело с огнестрельным ранением якобы было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщал, что Лисицкого ликвидировали украинские военные. Тот командовал 1-м батальоном 247-го десантно-штурмового полка РФ и руководил расстрелом украинских военных под Иловайском в 2014 году.

● Российские оккупанты обстреляли центр Славянска Донецкой области. Первоначально сообщали о по меньшей мере одном погибшем и 25 пострадавших разной степени тяжести. Глава ОВА Павел Кириленко рассказал, что войска РФ ударили по городу около 10:30 двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов. Позже местные власти сообщили уже о двух погибших и 29 раненых. В итоге, количество последних возросло до 32.

● Прогноз WSJ на контрнаступление ВСУ. После нескольких месяцев поставки нового западного оружия Украина готовится перейти в контрнаступление, возможно, даже в ближайшие недели. Эта высокорискованная кампания определит ход дальнейшего развития войны и потенциальных мирных переговоров, пишет The Wall Street Journal. Газета напомнила, что оперативные планы Украины остаются тайной, однако некоторые предположения о возможном сценарии контрнаступления ВСУ можно сделать «учитывая технику, которую имеет или не имеет каждая из сторон», а также предыдущие действия Украины и РФ на поле боя.

Перспективы Украины будут зависеть от способности ВСУ координировать различные типы войск в контрнаступлении, включая артиллерийские подразделения, танковые корпуса и пехотные войска. Украинские военные месяцами тренировались в Западной Европе и США именно такому взаимодействию с использованием современной техники и действий на поле боя большими формированиями.

Украина не сможет начать со «штурма в стиле НАТО», поскольку ни одна из сторон не контролирует небо. Украина, вероятно, сначала совершит большую атаку — или несколько меньших атак — с использованием наземного высокоточного оружия большой дальности, включая ракеты и артиллерию, значительную часть которых ей предоставили западные союзники.

После начальных обстрелов ВСУ, вероятно, попытаются осуществить массированное наступление наземными силами — так же, как это сделали бы войска США. Существенная разница состоит в том, что американские силы в таком случае возглавил бы авангард современных боевых танков, тогда как украинские силы будут иметь лишь небольшое количество. За первой волной танков, вероятно, будут двигаться десятки боевых бронированных машин. Некоторые из них, например французские AMX-10 и американские боевые машины Bradley, напоминающие танки.

Где именно Украина нанесет удар по российским войскам, остается неизвестным.

● Обещанные Германией танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, сообщил Der Spiegel. Также, по данным издания, Украина получила от Германии около 40 БМП Marder. В общем, Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard 2.

● Подсанкционные маневры Райфа. НБУ озабочен возможной стратегией выхода Raiffeisen Bank International с российского рынка путем обмена активов его дочернего банка на бизнес подсанкционного государственного Сбербанка РФ в Австрии. Последний сейчас лишен возможности продолжать свою деятельность в Европе из-за применения ограничений, а его активы заблокированы для выполнения решения ЕС.

НБУ подчеркнул, что владельцем Сбербанка является правительство РФ, поэтому заблокированные активы Сбербанка в Австрии — это активы государства-агрессора, которые должны быть предметом взыскания для дальнейшего использования на восстановление Украины.

23 марта НАПК внесло группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых «ДНР» и «ЛНР» через свое представительство в РФ. В 2022 году банк передал в российский бюджет почти в пять раз большую сумму, чем в 2021 году — 559 млн евро, что равняется стоимости около 95 ракет Калибр. В украинском Райффайзен Банке заявили, что внесение группы в список не повлияет на их работу.

Кроме того, санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и ее работы в РФ и на оккупированных территориях Донбасса.

● IKEA выходит. Шведская IKEA продала свой крупнейший производственный актив в РФ — завод в Великом Новгороде. Покупателем стала российская компания Слотекс из Петербурга. Финансовые условия и другие характеристики сделки не раскрываются. Ранее заводы IKEA в Ленинградской и Кировской областях приобрело ООО Лузалес из Сыктывкара. В феврале власти РФ разрешили продать заводы IKEA местным компаниям.

● ООН решила защитить «московскую» церковь? Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что обыски в помещениях УПЦ МП могут «иметь дискриминационный характер». Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года.

В докладе упоминается, что СБУ провела обыски в монастырях, офисах, учебных заведениях и другой собственности УПЦ МП в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепре, Хмельницком, а также в Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и в Закарпатской областях. В ООН утверждают, что в некоторых случаях сотрудники СБУ допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

● Представитель отечественного МИД Олег Николенко призвал УВКПЧ воздерживаться от «несбалансированных политических оценок», а базировать свои доклады на фактах.

● Ненаказанное насилие. В Закарпатской области семье 14-летней девочки, которая стала жертвой группового изнасилования, предложили сменить учебное заведение, сообщил глава Закарпатской ОВ Виктор Мыкыта.

Ранее Воловецкий райсуд на Закарпатье присудил два года условно трем подросткам из села Верхние Ворота, которые в августе прошлого года совершили насилие в отношении несовершеннолетней девочки (они еще и снимали все на видео, а затем загрузили файл в интернет). Суд учел, что обвиняемые несовершеннолетние, ранее не судимые, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», написанные обвиняемым учителем из местной школы. Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди отечественных общественных деятелей и политиков, критиковавших действия судей и педагогов.

● Отец несовершеннолетней потерпевшей все же подаст апелляцию на приговор суда, хотя ранее прокуроры дважды отказывали ему. Мужчина рассказал, что дело, касающееся его дочери, длилось с августа 2021 года, и не получало огласки, потому что суд проходил в закрытом режиме, поскольку подсудимые — несовершеннолетние. После вынесения приговора 23 марта благодаря огласке и общественному резонансу на дело есть реакция властей и правоохранительных органов.

И наконец:

● Золотой Крест и винтовка. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично наградил Золотым Крестом старшего солдата 92-й отдельной мехбригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева и вручил ему наградное оружие — автоматическую винтовку М4.

16 февраля Зубарев участвовал в контактном бою с оккупантами на Сватовском направлении. Весь процесс боец с позывным Хищник снял на видео и опубликовал в своем ТГ. Через 30 минут боя 21-летний солдат успевает уничтожить вражескую БМП-2 и нескольких окупантов. Военный из окопа стреляет из разных видов оружия (РПГ-7, пулемета, гранатомета и автомата) и забрасывает противника гранатами.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.