Три личности Трампа

На форуме в Давосе Трамп произнес хорошую речь с всесторонним, а не осуждающим, взглядом на мир

После избрания Дональда Трампа президентом США я пообещал: как только он сделает что-то правильное, напишу об этом. И вот сейчас я собираюсь это сделать. В пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп произнес хорошую речь, которая была в меру откровенной, умной и компромиссной, с всесторонним, а не осуждающим, взглядом на мир. Этот посыл был неплохо воспринят как американскими бизнес-лидерами, так и участниками из других стран, которые в подавляющем большинстве скептически относятся к Трампу в целом.

Если эта речь демонстрирует новый политический подход Трампа, это станет огромным шагом вперед. Но, конечно, проблема с Трампом заключается в том, что к завтрашнему утру он может думать уже совершенно в другом направлении.

Президент Трамп сочетает в себе три составляющих. Трамп 1 – это цирк: твиты, странные претензии, выступления, похожие на реалити-шоу. Трамп 2 – это махровый популизм и демагогия в адрес меньшинства, нападки на прессу и судебную систему. Трамп 3 – это обычный президент-республиканец, следующий довольно стандартной повестке дня республиканской партии, а именно сокращение налогов, дерегуляция и «ястребиная» внешняя политика.

Как будет выглядеть мир, если ведущую роль будут играть Китай, Россия, Турция и Индия?

Мы можем развлекаться его цирковыми выступлениями, мы должны быть шокированы его демагогией, но мы вынуждены поддержать Трампа- республиканца. И это не потому, что я согласен со всеми идеями, выдвинутыми в его речи. Я все еще уверен, что снижение налогов является финансово безответственным шагом, и приведет к огромной дыре в бюджете, который будет испытывать дефицит госинвестиций и эффективно перенаправлять госресурсы от бедных слоев населения к богатым.

С другой стороны, попытка дерегуляции могла бы стать важной административной реформой громоздкого и сложного государства. Политика Трампа и риторика его группы поддержки, несомненно, повысила доверие бизнеса к государству, что, как часто отмечал экономист и бывший глава Национального экономического совета при Обамы Лоуренс Саммерс, является самым дешевым экономическим стимулом.

Независимо от того, что вы думаете о политике Трампа, как президент-республиканец он все еще работает для американской системы, а не пытается ее уничтожить.

Возможно, бремя президентства и проблемы, связанные с выполнением своих обязанностей, подтолкнули Трампа стать на более трезвый и более ответственный путь. Но также возможно, что Трамп на данный момент просто решил согласиться со своими советниками. Ведь даже в Давосе он не смог воздержаться от нападок на прессу и неоднократно делал лживые или вводящие в заблуждения заявления.

Настроение на Всемирном экономическом форуме часто является интересным показателем. Это элитарный форум бизнес-лидеров. Кроме того, в нем участвуют многие люди из некоммерческих социальных и политических организаций, а также представители СМИ. Форум поистине глобален, он привлекает людей со всего мира гораздо больше, чем любая другая конференция, на которой я прежде присутствовал.

Настроение в Давосе в этом году было оптимистичным. Мир переживает синхронный глобальный рост, и это очень редкое явление. Экономика США набирает темп, в Европе – стабильное восстановление, и даже экономика Японии (совершенно неожиданно) последовательно растет в течение последних семи кварталов. Китай продолжает лидировать, но растет и Индия, некоторые успехи демонстрирует Латинская Америка, равно как и Африка. Рынок акций, облигаций, недвижимости и нефти отражает этот рост.

Хотя за этим оптимизмом кроется беспокойство. Отчасти это связано с тем, что люди все еще помнят «хорошее настроение» на рынках непосредственно перед глобальным спадом. Хотя мировая экономика сегодня выглядит достаточно стабильной, глобальная политика – в смятении. Прежний мировой порядок, некогда созданный и возглавляемый Соединенными Штатами, подорван. И на сцену выходят новые великие державы. Но большинство этих режимов – нелиберальные, меркантилистские и ограниченные. Как будет выглядеть мир, когда ведущую роль в глобальных делах будут играть Китай, Россия, Турция и Индия?

В этом контексте потенциал Соединенных Штатов и намерения его президента становятся ключевыми. Если президент США и его администрация окажутся не у дел в нынешней ситуации, это станет большим вызовом. Если президент будет враждебно относиться к миру, будет безразличен к демократическим ценностям и станет показывать свой крутой нрав, это очень опасно. И только когда Трамп ведет себя так, как он это делал в Давосе в прошлую пятницу, мы можем вздохнуть с облегчением.

Я не пытаюсь оправдать Трампа. Но я верю, что, с учетом многих моментов, Соединенные Штаты и мир становятся лучше, когда Трамп ведет себя, как обычный президент.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Фарида Закарии.

Оригинал опубликован на The Washington Post. Републикация полной версии текста запрещена.

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