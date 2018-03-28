Фарид Закария
Фарид Закария
Политолог,  эксперт в области  международных отношений, ведущий CNN
Как изменения в Китае повлияют на весь мир
Политическая система Китая может испытать наиболее фундаментальные изменения за последние 35 лет. Политики, бизнесмены и инвесторы должны задуматься: к каким последствиям это приведет? 0
Демократия разваливается. Как меняется мир

О новом глобальном тренде

27 февраля, 07:13
4
Самая горячая точка мира

Существует немало причин для оптимизма. Страны укрепляют свои экономики, а война, бедность и болезни идут на убыль. И все было бы хорошо, если бы не Ближний Восток

20 февраля, 06:23
0
Золотая медаль Южной Кореи

Успех Южной Кореи заключался в проведении разумной политики, которая поощряла свободный рынок и торговлю, поддерживала инвестиции и образование.

09 февраля, 16:03
0
Три красные линии для Трампа

У США действительно нет абсолютно никакого военного решения, чтобы утереть нос северокорейскому режиму

03 февраля, 14:03
1
Три личности Трампа

На форуме в Давосе Трамп произнес хорошую речь с всесторонним, а не осуждающим, взглядом на мир

30 января, 06:03
0
Как мы потеряли Америку

Администрация Трампа, похоже, намерена распрощаться с великими достижениями Соединенных Штатов

29 декабря 2017, 20:43
1
В чем секрет Трампа

Дональд Трамп пришел в Белый дом с множеством идеализированных идей, но у него нет реального плана. Смущает ли это американцев?

02 декабря 2017, 17:03
1
Ближний Восток. Ситуация накаляется

Администрация Трампа столкнулась с новой проблемой ­– кризисом на Ближнем Востоке

17 ноября 2017, 19:37
0
Как стать диктатором. Рецепт современных политиков

Формально диктаторы поддерживают Конституцию, выборы и СМИ, но делают все, чтобы обесценить эти понятия

11 ноября 2017, 15:53
0

Мы рекомендуем

Война с исламским радикализмом

Противостоять религиозному экстремизму можно с помощью компетентных и некоррумпированных политических лидеров

03 ноября 2017, 19:54
0
Звездный час Поднебесной

Смена мирового лидера связана не столько с укреплением мощи Китая, сколько с ослаблением США

31 октября 2017, 04:13
1
Технологии будущего. Китай обгоняет США

Китай делает ставку на новые технологии, тогда как США пытаются оживить неэффективные отрасли

17 октября 2017, 10:03
2
Стрельба в Лас-Вегасе. Кто сумасшедший?

Американцы продолжают бездействовать перед эпидемией вооруженного насилия

07 октября 2017, 19:21
3
Трамп устал

Какой была основная идея выступления Трампа в ООН

24 сентября 2017, 06:03
3
"Самоубийство мне ни к чему ". О чем сказал бы Ким Чен Ын

Ким Чен Ын не будет рисковать собственным режимом, направляя ракеты на США

20 сентября 2017, 07:13
0
Почему власти США не помогают своей стране

Мы живем в эпоху революций, естественных и человеческих, которые потрясают людей и общества. Нам нужно, чтобы власть стала больше, чем просто пассивным наблюдателем за тенденциями и силами

08 сентября 2017, 19:21
3
Как США повторяют ошибки вьетнамской войны

Политика президента Трампа отличается от той, которую он унаследовал, только увеличением контингента на 4 тысячи военных

30 августа 2017, 20:13
3
Молчание элит США

Новые элиты США беспокоятся об избирательной кампании, а не о чести и совести

18 августа 2017, 18:25
1
Грозный Трамп. Начнет ли США войну против КНДР

Риторика Дональда Трампа заставляет нервничать союзников Вашингтона – Японию и Южную Корею

12 августа 2017, 20:21
5
Как демократы потеряли связь с реальностью

Демократы могут сражаться с радикальными решениями президента Трампа, но все же должны говорить на языке национального единства и идентичности

04 августа 2017, 18:13
0
Добро пожаловать в постамериканский мир

В мире и раньше наблюдались периодические приступы антиамериканизма. Но этот кажется совсем другим

29 июля 2017, 12:27
4
Трамп разочаровал всех

Трамп выглядит гораздо меньшим революционером, чем ожидалось: стандартным республиканцем из крупного бизнеса

21 июля 2017, 21:03
0
Что скрывается за любовью Трампа к Путину?

10 лет назад, когда российские деньги рекой текли на Запад, Трамп начал восхвалять эту страну и ее руководителя

14 июля 2017, 20:03
3
Почему демократы продолжают проигрывать

Чем больше я изучаю эту тему, тем больше убеждаюсь, что люди отдают свой голос на основе эмоциональной связи с кандидатом, с чувством, что они понимают друг друга

11 июля 2017, 11:03
3
Ядерная страховка КНДР. Что делать США

Главный способ преодолеть мертвую точку в американской политике по отношению к Пхеньяну заключается в том, чтобы убедить Китай оказать реальное давление на своего союзника

08 июля 2017, 10:21
0
Как Трамп изменил мир

Последние шаги Трампа объединили Европу так, как это не удалось даже Путину. Возможно, американский президент и не приведет западный мир к краху, но он рискует потерять ведущую роль США

01 июля 2017, 13:03
1
Катарский ребус для Трампа

Если администрация Трампа хочет стабильности на Ближнем Востоке, она должна помочь установить новый баланс сил

10 июня 2017, 03:51
0
Поразительный талант Трампа

Грубая риторика, нелепые требования, плохо продуманная политика и дешевые трюки американского президента. К чему это приведет США?

03 июня 2017, 07:13
6
Как Саудовская Аравия переиграла Трампа

Трамп перенял линию Саудовской Аравии по вопросам терроризма, которая снимает любую вину с Королевства и перекладывает ее на Иран

26 мая 2017, 20:13
1
Как Трамп расплатится за свою ложь

Трамп теперь больше, чем просто девелопер недвижимости или телезвезда. Он президент и занимается вопросами войны и мира

19 мая 2017, 20:13
4
Большая зияющая дыра в системе США

В стране осталось лишь две силы, способные сдерживать Трампа – суды и пресса – и он безжалостно атаковал обе

13 мая 2017, 13:11
1
100 дней Трампа. Что сделал президент США

Оказалось, управление семейной франшизой по недвижимости – не то же самое, что управление американским государством. Да и вообще, управление страной — «сложная» работа

03 мая 2017, 17:03
1
Как Трамп разберется с Северной Кореей

Существует определенный шаблон поведения Трампа на международной арене. Все начинается с бравады и риторических заявлений

29 апреля 2017, 10:21
8
Деструктивный синдром Трампа

Оказывается, существует такой синдром – невероятно сильная ненависть к американскому президенту, подрывающая способность к здравым рассуждениям

21 апреля 2017, 08:01
2
Один удар Трампа

Многие союзники ожидают от США более последовательной стратегии, на которую можно положиться в течение длительного периода

10 апреля 2017, 20:13
5
США пора защитить себя

Разрушительные разоблачения WikiLeaks ставят под удар безопасность США. Что же делает Трамп?

17 марта 2017, 04:27
4
Фрик-шоу. Что сделал Трамп в роли президента?

Мы являемся свидетелями «неваляшного» президентства: все дергается то вперед, то назад, а продвижения нет

23 февраля 2017, 07:18
0
Успешная Украина. Какой путь выбрать?

Все, что нужно сейчас Украине, это политика, позволяющая создать сильную основу для демократии – украинский средний класс

22 октября 2016, 17:37
0
Три главных угрозы для мира

Самая большая угроза находится не в Сирии и не в Ираке, а в Вашингтоне

01 октября 2016, 18:27
14

Фарид Закария

Политолог,  эксперт в области  международных отношений, ведущий CNN

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.