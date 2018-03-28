Фарид Закария

О новом глобальном тренде
Существует немало причин для оптимизма. Страны укрепляют свои экономики, а война, бедность и болезни идут на убыль. И все было бы хорошо, если бы не Ближний Восток
Успех Южной Кореи заключался в проведении разумной политики, которая поощряла свободный рынок и торговлю, поддерживала инвестиции и образование.
У США действительно нет абсолютно никакого военного решения, чтобы утереть нос северокорейскому режиму
На форуме в Давосе Трамп произнес хорошую речь с всесторонним, а не осуждающим, взглядом на мир
Администрация Трампа, похоже, намерена распрощаться с великими достижениями Соединенных Штатов
Дональд Трамп пришел в Белый дом с множеством идеализированных идей, но у него нет реального плана. Смущает ли это американцев?
Администрация Трампа столкнулась с новой проблемой – кризисом на Ближнем Востоке
Формально диктаторы поддерживают Конституцию, выборы и СМИ, но делают все, чтобы обесценить эти понятия
Противостоять религиозному экстремизму можно с помощью компетентных и некоррумпированных политических лидеров
Смена мирового лидера связана не столько с укреплением мощи Китая, сколько с ослаблением США
Китай делает ставку на новые технологии, тогда как США пытаются оживить неэффективные отрасли
Американцы продолжают бездействовать перед эпидемией вооруженного насилия
Ким Чен Ын не будет рисковать собственным режимом, направляя ракеты на США
Мы живем в эпоху революций, естественных и человеческих, которые потрясают людей и общества. Нам нужно, чтобы власть стала больше, чем просто пассивным наблюдателем за тенденциями и силами
Политика президента Трампа отличается от той, которую он унаследовал, только увеличением контингента на 4 тысячи военных
Новые элиты США беспокоятся об избирательной кампании, а не о чести и совести
Риторика Дональда Трампа заставляет нервничать союзников Вашингтона – Японию и Южную Корею
Демократы могут сражаться с радикальными решениями президента Трампа, но все же должны говорить на языке национального единства и идентичности
В мире и раньше наблюдались периодические приступы антиамериканизма. Но этот кажется совсем другим
Трамп выглядит гораздо меньшим революционером, чем ожидалось: стандартным республиканцем из крупного бизнеса
10 лет назад, когда российские деньги рекой текли на Запад, Трамп начал восхвалять эту страну и ее руководителя
Чем больше я изучаю эту тему, тем больше убеждаюсь, что люди отдают свой голос на основе эмоциональной связи с кандидатом, с чувством, что они понимают друг друга
Главный способ преодолеть мертвую точку в американской политике по отношению к Пхеньяну заключается в том, чтобы убедить Китай оказать реальное давление на своего союзника
Последние шаги Трампа объединили Европу так, как это не удалось даже Путину. Возможно, американский президент и не приведет западный мир к краху, но он рискует потерять ведущую роль США
Если администрация Трампа хочет стабильности на Ближнем Востоке, она должна помочь установить новый баланс сил
Грубая риторика, нелепые требования, плохо продуманная политика и дешевые трюки американского президента. К чему это приведет США?
Трамп перенял линию Саудовской Аравии по вопросам терроризма, которая снимает любую вину с Королевства и перекладывает ее на Иран
Трамп теперь больше, чем просто девелопер недвижимости или телезвезда. Он президент и занимается вопросами войны и мира
В стране осталось лишь две силы, способные сдерживать Трампа – суды и пресса – и он безжалостно атаковал обе
Оказалось, управление семейной франшизой по недвижимости – не то же самое, что управление американским государством. Да и вообще, управление страной — «сложная» работа
Существует определенный шаблон поведения Трампа на международной арене. Все начинается с бравады и риторических заявлений
Оказывается, существует такой синдром – невероятно сильная ненависть к американскому президенту, подрывающая способность к здравым рассуждениям
Многие союзники ожидают от США более последовательной стратегии, на которую можно положиться в течение длительного периода
Разрушительные разоблачения WikiLeaks ставят под удар безопасность США. Что же делает Трамп?
Мы являемся свидетелями «неваляшного» президентства: все дергается то вперед, то назад, а продвижения нет
Все, что нужно сейчас Украине, это политика, позволяющая создать сильную основу для демократии – украинский средний класс
Самая большая угроза находится не в Сирии и не в Ираке, а в Вашингтоне
Это системный развал правил безопасного общежития
Дело не столько в самой Савченко, сколько в проблеме вокруг нее
Это системный развал правил безопасного общежития
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Эта мафия наблюдает за нами, пока мы спим, знает, с кем проводим время, контролирует входы в многоквартирные дома, общественный транспорт и метро
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