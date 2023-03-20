Загадка от Байдена и тайный тет-а-тет Си с Путиным 20 марта, 18:28

Чем жила страна 20 марта 2023 года

● Загадка от Байдена. Вчера президент США Джо Байден опубликовал в Twitter фотографию желтого плаката, на котором синим цветом написано слово «Believe» («Верить»). Плакат появился над дверью, ведущей в Овальный кабинет. В самом твитте Байден написал только одно слово «Завтра». Что же означает это сообщение, ни Байден, ни представители Белого дома пока не объяснили.

Видео дня

А когда в Киев приближались сумерки:

● Новый пакет помощи от Вашингтона. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пакете военной помощи Украине на $350 млн. Он включает больше снарядов для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и патрульные катера.

Сообщение Байдена — касалось оно нового пакета помощи или нет, — появилось на фоне информации о весеннем контрнаступлении ВСУ, а также визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина.

● Си приехал к Пу. Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом. Делая первые заявления на месте, руководитель КНР назвал РФ «надежным партнером». И добавил, что Китай готов стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве вместе с РФ. «Китай и Россия — хорошие соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», — сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР добавил, что «в неспокойном мире» готов вместе с Москвой «решительно отстаивать ооноцентрическую международную систему». Он также выразил надежду, что его визит в Россию придаст «новый импульс развития российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия».

Это первый визит Си Цзиньпиня в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора.

● Прекратить войну можно уже сегодня. «Раньше Китай говорил о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности в Украине. Мы хотели бы видеть, как президент Си выступает за это во время беседы с Путиным. Эта война и ее наступление на суверенитет Украины могут закончиться сегодня, если Россия выведет свои войска из Украины. Поэтому мы надеемся, что президент Си использует эту возможность, чтобы надавить на президента Путина, чтобы он прекратил бомбардировки украинских городов, больниц, школ и остановил эти зверства, которые мы видим каждый день», — передала заявление представителя британского премьера Риши Сунака The Guardian.

● Тайный тет-а-тет. Сегодня у Си и Путина запланирована закрытая встреча тет-а-тет, а завтра расширенные переговоры с участием делегаций. На момент написания этого текста результатов секретной беседы двух собеседников еще не было.

● Обмен бумажными словами. Накануне встречи в Москве российский диктатор и руководитель Китая написали статьи об отношениях стран.

Текст Си Цзиньпина опубликовала Российская газета. Глава Китая снова назвал полномасштабную войну «украинским кризисом» и повторил, что Пекин «занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам». Он упомянул обнародованный Китаем документ с позицией по поводу «урегулирования» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов, назвав его «конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования». По его словам, «сложные проблемы не имеют простых решений».

Текст Путина опубликовала китайская Жэньминь жибао. Диктатор цинично упомянул об «уважении к Уставу ООН» и «гуманитарным нормам», снова начал обвинять Запад, пожаловавшись на «односторонние санкции, которые должны быть отменены». Он заговорил о дипломатическом урегулировании войны, но заявил, что якобы это нужно делать не на основе ультиматумов, которые всегда предъявляет сама РФ. Хозяин Кремля заявил, что приветствует готовность Пекина «сыграть конструктивную роль» в урегулировании развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

● «Когда украинский народ защитит себя, когда на нашей земле будет восстановлена сила Устава ООН, сила справедливости — это даст гарантии мира и для многих других частей мира», — написал в ТГ после первых новостей о прибытии китайского лидера в РФ президент Владимир Зеленский.

● А потом будет Зеленский? После визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Это станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

● Прекращение огня — не вариант. В администрации президента США внимательно следят за поездкой Си Цзиньпина в Москву, сообщил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме. Он добавил, что США «отвергнут» любые призывы к прекращению огня в войне России против Украины. «Прекращение огня, объявленное прямо сейчас, по сути, просто ратифицирует завоевание России и даст Путину больше времени, чтобы по-настоящему вооружиться, переучиться и возобновить операции в то время и в том месте, которое он выберет», — сказал Кирби. По его мнению, российско-китайские отношения — это «брак по расчету, а не по приверженности».

Кирби отметил, что США не видели никаких подтверждений звонка между Си и президентом Украины.

● Защищая преступника из Кремля. Реагируя на выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина, Китай призвал к «беспристрастной позиции». МИД КНР считает, что суд должен «уважать юрисдикционный иммунитет, которым пользуется глава государства в соответствии с международным правом, осуществлять свои функции и полномочия здраво, в рамках закона, добросовестно толковать и применять международное право, избегать политизации и двойных стандартов».

17 марта МУС в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года. Как пояснил глава суда Пйотр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

● Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в хамской манере пригрозил МУС ракетным ударом из-за ордера на арест Путина.

● Тем временем прокурор МУС Карим Хан будет ходатайствовать о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений РФ в Украине, это касается и дела Путина.

● Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Об этом говорится в возведении Генштаба по состоянию на утро 20 марта. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 69 вражеских атак.

● Новый Бахмут? По данным британской разведки, ситуация, сложившаяся под Авдеевкой (северо-западный пригород Донецка), тактически схожая с продолжающейся обороной Бахмута. В сводке ведомства в Twitter говорится, что за последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг Авдеевки к северу от Донецка.

● «Враг постоянно сейчас пытается окружить Авдеевку. Я согласен с британскими коллегами, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Но пока не все хорошо в российских подразделениях, атакующих на этом направлении. Враг там использовал уже последние резервы, и несет большие потери», — сказал Алексей Дмитрашковский, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

● Минус 700 россиян и 5 танков. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла 165 610 своих военных. Это данные Генштаба на утро 20 марта.

Кроме того, ВСУ уничтожили: танков — 3537 (+5 в сутки), боевых бронированных машин — 6869 (+16), артсистем — 2577 (+9), РСЗО — 507 (+0), средств ПВО — 270 (+2), самолетов — 305 (+0), вертолетов — 290 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1) и многое другое.

● Финита ля «большое наступление». Темпы и перспективы текущих наступательных операций России свидетельствуют о том, что все весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации. Украина получает шанс возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках линии фронта, в то время как в провоенном сообществе РФ растут опасения такого наступления ВСУ. Об этом говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW), аналитики которого подчеркивают замедление темпа наступления РФ по всему театру боевых действий за последние недели.

● Только один шанс. У Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. «Я думаю, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление. Поэтому если она решит начать большое контрнаступление и потерпит неудачу, то получить финансирование на следующее будет крайне сложно. Это должно произойти в течение нескольких месяцев. Окно возможностей открыто в этом году», — подчеркнул он.

● Пока погибают лучшие пилоты. Украине срочно требуются современные западные самолеты, заявил командующий авиацией украинских ВВС генерал Сергей Голубцов. «Мои лучшие летчики гибнут, пока мы ждем F-16», — сказал он в интервью британский The Times. Генерал рассказал, что современные западные самолеты нужны для того, чтобы эффективнее прикрыть колонны поставленной странами НАТО наступающей бронетехники.

● Первые боевые машин пехоты Marder уже на пути в Украину. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в кулуарах встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе. Берлин объявил о планах передать Киеву около 40 БМП Marder в январе.

● Снарядный голод. В Евросоюзе не хватает сырья для производства боеприпасов, в которых нуждается Украина для эффективной борьбы с оккупационными войсками РФ, пишет Financial Times со ссылкой на представителей рынка и чиновников. По данным издания, есть опасения, что увеличение производственных мощностей может занять около трех лет.

● Главы МИД стран ЕС утвердили план поставки Украине боеприпасов на дополнительные 2 млрд евро, сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк. Позже премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза договорились закупить 1 млн боеприпасов для Украины. Речь идет о снарядах калибра 155 мм, которые отправят в течение 12 месяцев. А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет принимать участие в совместном финансировании ЕС закупки этих боеприпасов.

● Украина и Великобритания подписали первое в украинской истории соглашение, ориентированное на цифровые технологии — о цифровой торговле. Кроме того, правительства стран также достигли согласия по продолжению действия беспошлинной торговли до начала 2024 года. Таким образом, Украина получит гарантированный доступ к финансовым услугам, которые имеют решающее значение для восстановления страны, благодаря упрощению трансграничных потоков данных. Украинский бизнес также сможет более эффективно и дешевле торговать с Британией с помощью электронных транзакций, электронных подписей и электронных контрактов.

● После года войны в Украине и усиления давления со стороны США и Европы в этом месяце Анкара прекратила транзит в РФ товаров, попавших под западные санкции. Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник по экспорту Цетин Текджелиоглу.

● Ocean Plaza освобождается от российских владельцев. Высший антикоррупционный суд разрешил конфисковать у российского олигарха Аркадия Ротенберга (давнего приятеля Путина) и его окружения компании, которым принадлежит две трети киевского ТРЦ Ocean Plaza (одного из самых больших и успешных в столице). Решение ВАКС еще не вступило в силу; ответчики имеют право обжалования в Апелляционной палате суда.

● Кремлевским чиновникам запретили пользоваться iPhone, они должны избавиться от смартфонов Apple до конца марта, сообщила российская газета Коммерсант .

● «Это неправда». В ходе вчерашнего ночного «посещения» Путина в оккупированный Мариуполь и его общение с якобы местными жителями кто-то воскликнул: «Это все неправда. Это все напоказ». Этот момент остался на видеозаписи пресс-службы Кремля, опубликованной на сайте президента РФ.

И наконец:

● Госбюро расследований выяснило обстоятельства гибели четырех военных в 169-м учебном центре Десна в Черниговской области. Как сообщила пресс-служба ведомства в ТГ, 18 марта во время штатных стрельб в воинской части сдетонировал снаряд.

● Шкарлет отошел в прошлое. Верховная Рада 295 голосами поддержала отставку Сергея Шкарлета (в свое время получил славу плагиатора, против него неоднократно выступали студенты) с должности министра образования и науки. А тот, в свою очередь, сказал, что продолжает работать в области образования и науки «независимо от занимаемой должности».

18 марта увольнение Шкарлета, а также министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина подтвердил премьер Денис Шмыгаль.

● Верховная Рада отправила в отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и главу Минцифры Михаила Федорова. Последнего назначат на новую должность — он станет вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации.

● Комендантский час сокращен. Начальник КМВА Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта. Она продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.