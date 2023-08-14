Увеличился ли риск аварии на ЗАЭС 14 августа, 17:41 NV Премиум

Оккупанты уже довели Запорожскую АЭС до инцидента. Что это за инцидент?

Это опасно с точки зрения потери работоспособности ЗАЭС после деоккупации. Энергоблок 6 работал всю зиму в горячем останове для выработки пара. Но весной оккупанты перевели его в холодное состояние, потому что была информация о протекании парогенераторов. Таким образом, он был в холодном останове с апреля до прошлой недели, когда они перевели его снова в горячее состояние.

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Отремонтировали ли они парогенератор — это неизвестно. Потому что энергоблок 4, который был в ремонте длительное время, почти полтора года, перевели в горячую остановку и через две недели обнаружили протечки парогенераторов. Это не столько опасно с точки зрения радиационных последствий, сколько потери работоспособности энергоблока. И то, что они играют с энергоблоками и один обязательно держат в горячем останове, — это именно из-за того, чтобы в случае, когда они будут вынуждены освобождать ЗАЭС, чтобы там произошел радиационный инцидент. Мы это обсуждали, что горячее состояние — это такое состояние, которое очень быстро можно перевести на минимально контролируемую мощность. И если будет потеряно охлаждение во втором контуре реактора, то может развиваться