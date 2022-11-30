Вагнеровцы «у власти» в Энергодаре. Что происходит на ЗАЭС? 30 ноября, 17:17 Эксклюзив НВ

Однако я не знаю, какими соображениями Котов руководствуется, хотя это сообщение помчалось мировыми СМИ. Мои источники буквально на днях написали, что наоборот, в помещениях энергоблоков № 2, 4 и 6 устраивают казармы для российских военных, то есть они там ночуют.

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Помещение, предназначенное для специалистов по охране труда энергоблока № 3, также превращено в казарму. Идет давление на персонал, мне несколько дней назад писала сотрудница из среднего руководства, как ее заставляют подписывать контракт, потому что они используют все методы, в том числе берут в заложники членов семей. А эта женщина мало того, что руководитель, имеет еще и ребенка с инвалидностью, а уехать невозможно, потому что списки переданы на блокпосты, кого не пускать.

Кроме всего прочего, есть такой факт, что начальнику смены блока (которого я лично знаю) заблокировали пропуск на ЗАЭС, поскольку он не подписывал контракт, а через неделю его задержали и, по сообщениям, пытали, в частности, у него перебиты сухожилия.

Энергодарские Telegram-каналы также опровергают эту ситуацию. Обстрелы Никополя и Марганца идут со стороны Энергодара, каждый день, и усиливаются с каждым днем.

Сейчас у власти в Энергодаре именно вагнеровцы

Сейчас идет смена оккупационных властей в самом Энергодаре, предыдущего «мэра» Волгу заменили, соответственно, меняют всех. И, как пишут мои источники, сейчас у власти в Энергодаре именно вагнеровцы. Поэтому никаких признаков того, что они сделают «жест доброй воли» и выйдут из Энергодара, нет.

В частности, об этом свидетельствует также и нота Российской Федерации в МАГАТЭ о том, что «в результате обстрелов снабжение для собственных нужд Запорожской АЭС идет от объединенной энергосистемы, но мы решили отремонтировать высоковольтную линию, связывающую Запорожскую АЭС с Запорожской тепловой электростанцией». Так они сообщили. Поэтому пока они не собираются никуда выходить.

Меня часто спрашивают, а на каком топливе сейчас работает Запорожская АЭС, потому что они должны работать на западном топливе. Знаю, что там смешанное: есть топливо компании Westinghouse, часть энергоблоков, полностью активная зона, и есть производства компании Y12. Поэтому там и свежее топливо производства Westinghouse есть, и отработанное, и в реакторах находится.

В настоящее время топливо не получают, используется из запасов. И вот что еще опасно, я хочу сказать, что неоднократно, вот в последний обстрел в частности попали в спецкорпуса, где хранится свежее ядерное топливо. И это в общем-то опасно. Само по себе свежее топливо не радиоактивно, но если фосфорный снаряд попадет туда, где оно хранится, это будут последствия тяжелые. Ибо начнется циркониевая реакция. Это небезопасно. И вот эти пристрелки, которыми руководили кадыровцы, находясь на станции, в одном из помещений станции, корректировали огонь по промышленной площадке. Поэтому этот последний обстрел, конечно, сильно повысил риски.

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