Если россияне что-то сделают с ЗАЭС. Может ли быть военный ответ НАТО 4 июля, 09:55 NV Премиум

Любой инцидент на Запорожской АЭС вызовет очень жесткую реакцию стран Запада

Западные политики уже предупреждают Россию публично. В частности, есть законопроект, причем двухпартийный, в сенате США о том, чтобы считать подрыв Запорожской АЭС актом нападения на страны НАТО с применением пятой статьи. Это публичные инициативы на сдерживание России от таких ядерных авантюр. С другой стороны, думаю, что с высокой вероятностью есть неофициальные сигналы в прямом общении между официальными представителями США и России о недопустимости таких шагов. Сработает это или нет — вопрос открытый. Сейчас я бы не решился сказать, что это произойдет. Все зависит от конкретной ситуации, ее толкования.

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Вот дискуссия, кстати, о том, что считать нападением на страны НАТО и когда можно применить коллективную безопасность, то есть когда НАТО должно отреагировать военным путем на агрессивные действия России, уже продолжается. Уже есть определенные толкования. Поскольку инциденты были, когда ракеты уже залетают на территорию стран НАТО, граничащих с Россией. То в НАТО исходят из того, что нападением считается все же прямое военное наступление. Поэтому я осторожно оцениваю ситуацию.

Но даже любой инцидент на Запорожской АЭС, не дай Бог, с серьезными последствиями, вызовет очень жесткую реакцию стран Запада, и о каких-то договоренностях с тем же Путиным, я уже не говорю о договоренности на российских условиях, не может быть и речи.

Тогда давление усилится очень значительно на Россию

Я думаю, что тогда давление усилится очень значительно на Россию. Более того, это будет означать, что мы получим то оружие, которое позволит нам бить по территории России. То есть реакция может быть такой — не прямое участие НАТО в войне против России, но предоставление нам такого оружия, которое бы позволило нам атаковать российскую территорию.

А план Путина — перемещение ядерного оружия поближе к странам — членам НАТО в Беларусь — это была страшилка, в которую Лукашенко, как ребенок, начал играть с восторгом. Это специальная демонстрация угрозы ядерной угрозы для поляков, для Литвы, и это же специально делается именно сейчас — вот под эти даты — к саммиту НАТО в Вильнюсе. Происходит показательное размещение, очень ограниченное, кстати, тактического ядерного оружия. Но ответ есть. На Западе реагируют очень критично на это и Россию публично предупреждают о недопустимости таких действий и о том, что они будут иметь последствия. Но есть другая реакция. Сейчас появилась информация о том, что в Польше может быть размещено тоже тактическое ядерное оружие.

К большому сожалению Путин приучил западных политиков, что с ним лучше договариваться, не ссориться, что есть красные линии, за которые нельзя переступать, иначе будет ой-ой-ой как плохо. А вот война России против Украины, успешное сопротивление Украины, победы украинского войска продемонстрировали, что можно преодолевать эти красные линии. Уже много таких красных линий преодолено. И действительно то, что произошло и 24 июня, и после этого, продемонстрировало слабость Путина. То, что Путин сейчас не разъярен, а напуган, что можно на Путина давить, и сейчас он совсем другой, не такой страшный, как считали раньше. Можно и нужно давить, делать это консолидировано и бить по самым слабым местам.

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