Кровь украинцев на руках Лукашенко. Зачем Путину Искандеры на границе Беларуси 27 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Несмотря на все заверения Лукашенко и его несерьезные попытки дистанцироваться от конфликта, белорусский диктатор остается главным помощником Путина в войне против Украины

На этой неделе Александр Лукашенко предупредил Запад, что тот рискует спровоцировать начало Третьей мировой войны, продолжая вооружать Украину. При этом Лукашенко позволил России разместить ракеты, способные нести ядерные боеголовки, на территории Беларуси недалеко от украинской границы.

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В личном послании, переданном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, белорусский автократ написал, что «неуважение» Запада к тому, что он назвал «законными интересами» России, привело к нынешней напряженности между Востоком и Западом и «спровоцировало острый конфликт на территории Украины». Лукашенко также призвал Запад «воздержаться от поставок оружия» Украине, чтобы «не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну».

В письме, которое было доставлено Гуттеришу как раз тогда, когда Лукашенко приехал к Путину на встречу в Сочи — 23 мая — он также осудил тот факт, что большая часть мира рассматривает его, Лукашенко, как соагрессора в войне. «Мы не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором ни войн, ни конфликтов», — написал он.

Уверения белорусского диктатора неоднократно оказывались пустым звуком, учитывая, что Лукашенко позволил России использовать белорусскую территорию как платформу для нападения на Украину, и этот раз не стали исключением. Как говорится, по делам их познаете их. Это — о Лукашенко. Вскоре после предупреждения Запада об эскалации и уверений в том, что он не был соагрессором, Лукашенко начал действовать как агрессор и помогать Путину в эскалации войны в Украине.

Через день после письма Лукашенко, 24 мая, Генштаб ВСУ сообщил: «Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК Искандер-М в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины».

Москва по-прежнему намерена оказывать давление на Украину с севера

Радиус поражения ОТРК Искандер-М —400−500 километров, что позволяет поражать цели центральной и западной Украины. На прошлой неделе Лукашенко также объявил, что Беларусь закупила у России Искандеры и зенитные ракетные комплексы С-400.

Вышеупомянутые маневры с Искандерами произошли, когда Беларусь проводила военные учения вблизи границы с Украиной, а Киев предупредил об увеличении численности войск и военной активности. В оперативной сводке от 23 мая Генштаб Украины предупредил, что «вооруженные силы Республики Беларусь усиливают разведку и в приграничные районы Гомельской области перебрасываются дополнительные подразделения».

Развертывание российских ракет в Беларуси и всплеск белорусской военной активности позволяют предположить: несмотря на то, что боевые действия в Украине сейчас сосредоточены на востоке страны, Москва по-прежнему намерена оказывать давление на Украину с севера.

Наращивание военной мощи на белорусско-украинской границе отражается аналогичной активностью на близлежащей северной границе Украины с Россией. Через семь недель после того, как Россия ушла из Черниговской и Сумской областей, украинские пограничники отметили недавний всплеск ракетно-артиллерийских обстрелов через границу и усиление присутствия российских войск. «В любом случае мы готовимся к возможному вторжению», — заявил The Washington Post заместитель командующего пограничными войсками Черниговской области Александр Вадовский.

Развертывание Россией комплексов Искандер в Беларуси также наглядно демонстрирует, что, несмотря на все заверения Лукашенко и его несерьезные попытки дистанцироваться от конфликта, белорусский диктатор остается главным помощником Путина в войне против Украины и посему соагрессором.

Он позволил кремлевскому самодержцу использовать территорию своей страны для организации незаконного вторжения в другую суверенную и демократическую страну. Лукашенко превратил Беларусь на место запуска российских ракет для бомбардировок украинских городов и сел. Он несет прямую ответственность за гибель тысяч невинных мирных жителей Украины. А теперь он позволяет Путину разместить у границы с Украиной ракеты Искандер, способные нести ядерные боеголовки.

Кровь всех украинцев, которых могут убить эти ракеты, тоже будет на руках Лукашенко, и он должен за это ответить.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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