Россия попала в свою же ловушку. Как одна ложь привела к большой войне 14 апреля, 13:41 НВ Премиум

Когда мы спрашиваем о причинах сегодняшней войны, мы не должны забывать вчерашнюю ложь

Говорят, что правда — это жертва войны. Это так. Таким образом, когда Россия атаковала железнодорожный вокзал в Краматорске, убив пятьдесят мирных жителей, Москва сначала хвасталась, а затем отрицала удар. Но иногда именно ложь приводит к войне.

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Такая история произошла с городом Славянском, соседом Краматорска по Донбассу. Восемь лет назад российские войска безуспешно пытались удержать Славянск. Если нынешняя война пойдет так, как ожидалось, Славянск вскоре снова станет целью русских. Как региональный транспортный узел Славянск имеет определенное стратегическое значение. Но его истинное значение в войне России — это декорации для прочной и мощной выдумки.

Когда российские войска в последний раз отступали из Славянска в июле 2014 года, российские СМИ распространяли печально известную ложь о зверствах украинцев. Эта конкретная часть пропаганды может помочь нам понять идеологию войны сейчас (и предвидеть появление российской пропаганды).

К 5 июля 2014 года россияне ушли из Славянска. Спустя шесть дней, 11 июля, российская армия начала обстрел украинской армии на Донбассе — с территории Российской Федерации. На следующий день российские СМИ отвлекли людей от двух этих событий возмутительной ложью. Самый главный канал российского телевидения рассказал совершенно выдуманную историю о несуществующем трехлетнем русском мальчике, распятом украинскими солдатами на площади Ленина в Славянске.

Эта история, похоже, была придумана русским фашистским интеллектуалом Александром Дугиным, который опубликовал ее в социальных сетях несколькими днями ранее. Дугин верит в то, что он называет «архетипами», фундаментальными культурными конструкциями, которые можно использовать для разделения вины и невиновности. Таким образом, был сделан расчетливый выбор беззащитного маленького ребенка в качестве жертвы и распятие в качестве метода убийства.

Ничто в этой истории не соответствовало действительности, и ее опровергли независимые российские журналисты. В Славянске вообще нет площади Ленина. Тем не менее этот образ быстро утвердился в сознании людей. Спустя годы меня все еще спрашивали об этом в Европе и Соединенных Штатах.

Говорят, что правда — это жертва войны. Это так

Ярким художественным вымыслом о Славянске российское телевидение произвело для отечественной аудитории классическую замену преступника и жертвы. Ужасающе смертоносная серия артиллерийских обстрелов с территории России была скрыта. Вскоре после этого регулярная российская армия в полном составе войдет в Украину, установив господство России в тех частях Донбасса, которые она контролирует по сей день. Российские солдаты ссылались именно на Славянскую ложь как на мотив. Они сказали, что приехали в Украину «ради детей».

Внутри России об артиллерийских обстрелах и вторжении в июле 2014 года не сообщалось. Вместо этого воображаемая фигура несуществующего распятого мальчика использовалась для определения украинцев как сатанистов, нацистов и так далее. Аксиома о том, что Россия всегда невинна (маленький распятый мальчик) и связанный с этим пафос присутствуют и сейчас в речах Путина об этой войне.

Действительно, это представление о перманентной невиновности стало одной из основ официальной российской ненависти, последовательно используемой против украинцев в течение последних восьми лет. Эти образы, ассоциирующие украинцев с пороком и злом, преобладали на протяжении большей части жизни российских солдат, воюющих сегодня в Украине. Предположительно, это одна из причин, по которой эти солдаты убили так много мирных жителей Украины в оккупированных ими зонах.

На российских ракетах, обрушившихся несколько дней назад на Краматорск и убивших этих самых детей, была надпись «за детей». Вот к чему приводит инверсия преступника и жертвы. Настоящие дети должны умирать из-за мифа о русской невиновности, который, кажется, остается нерушимым независимо от того, что на самом деле делают российские лидеры или российские солдаты.

Славянск был втянут в нереальность, в большую российскую историю, в которой украинцы были агрессорами, а русские — защитниками. Чтобы доказать эту историю, Россия теперь должна снова попытаться захватить Славянск, должна вести безумную войну на уничтожение. Это может только убить ещё больше людей в Славянске, ещё больше украинцев в целом, ещё больше русских солдат.

Если русские возьмут Мариуполь или когда российские войска начнут наступление на Донбассе, мы, скорее всего, услышим ещё больше выдумок. На этот раз европейцы и американцы менее наивны в отношении российских СМИ, чем мы были в 2014 году. Это в России старые выдумки продолжают оказывать наиболее стойкое и глубокое влияние.

Ложь 2014 года не только не помогла России выиграть легкую войну, но в конечном итоге втянула самих россиян в более тяжелую войну, которую они могут проиграть. Большая ложь, рассказанная тогда, со временем стала еще больше. Первыми жертвами были и остаются украинские солдаты и мирные жители, но в итоге Россия попала в ловушку лжи, которую сама себе расставила.

Когда мы спрашиваем о причинах сегодняшней войны, мы не должны забывать вчерашнюю ложь. Вчерашнее гениальное изобретение — сегодняшний символ веры. А сегодняшний символ веры становится завтрашним штурмом Славянска.

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

Перевод НВ

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