Это все часть спецоперации. Зачем Россия и Беларусь провоцируют Польшу 2 августа, 20:40

Пока что — психологической. В чем заключаются ее цели и задачи?

Попадание белорусских самолетов на территорию Польши, которое сначала польские официальные лица не захотели заметить, а потом, когда было обнародовано множество фотодоказательств от польских граждан, были вынуждены признать это, и, разумеется, оно не является рядовым «инцидентом».

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Стоит напомнить совместный «концерт» диктаторов Путина и Лукашенко, которые рассказывали байки о «прогулке» вагнеровцев в Польшу, личный бенефис Путина, который внезапно вспомнил, что польские территории «подарил полякам Сталин», перемещение пригожинских наемников в Беларусь и т. п.

Ясно, что все это является частью спецоперации. Пока что — психологической. В чем заключаются ее цели и задачи?

Понятно, что против НАТО кремлевский диктатор воевать не планирует. Чтобы там ни рассказывали его пропагандисты, нет для этого ни ресурсов, ни возможностей, да и желания тоже нет. Но он прекрасно понимает, что поддержка со стороны НАТО (даже такая ограниченная как сейчас) существенно влияет на принципиальную возможность достижения «целей спецоперации».

Путин не хочет воевать с НАТО, но очень хочет изолировать Украину от государств, входящих в НАТО. Желательно также поставить само НАТО в ситуацию кризиса, который мог бы спровоцировать неуверенность, нестабильность и распад. Для этого в качестве цели выбрали Польшу, не впервые, кстати, а в качестве инструмента — усатого белорусского стендапера.

Схема, похоже, следующая. Постоянно держать Польшу в состоянии «российской» угрозы, подкрепляя ее перманентными провокациями на границе. «Прокладка» в виде «белорусских властей» позволяет минимизировать риски и делать крайним именно диктатора из Минска, если развитие ситуации получится не желательным. Путин и здесь показывает себя трусом, обещая «нападение» на Польшу чужими руками.

Схема, похоже, следующая. Постоянно держать Польшу в состоянии « российской» угрозы

Логика проста. НАТО постоянно декларирует, что не воевать с Россией. Нападение на одно государство НАТО должно означать реакцию всех членов. Следовательно — войну всех (вместе с США) против РФ, чего сами США очень не хотят. Значит, надо их провокациями загнать в ситуацию, когда нежелательный выбор будет близким, а потом предложить выбор: мы уменьшаем провокации, а вы — уменьшаете поддержку Украины.

Конечно, логика такая себе, но вполне вписывается в схему мышления кремлевского диктатора. В конце концов, даже если до такого не дойдет, любая демонстрация «слабости НАТО» в контексте защиты своих членов — это уже определенный козырь в игре, которую ведет Кремль.

К сожалению, поляки пока реагируют слабо. Надо просто понимать, что единственный действенный аргумент против кремлевских — это силовой аргумент. Это уже демонстрировал неоднократно Эрдоган, которого до сих пор слушают даже в Кремле. Сбил российский самолет? Значит, ты «серьезный парень». С тобой можно иметь дело.

Поляки должны быть настроены на то, чтобы сбивать белорусские самолеты, убивать боевиков, которые будут заходить из Беларуси, убивать сразу и без разговоров. Это мгновенно остановит любые провокации. И никакого нападения на НАТО не будет. Россия просто изменит вектор своих действий. Потому что реально с НАТО они боятся воевать больше, чем даже само НАТО.

Иначе… Нет, никакой войны России с Западом не будет, но будет очень большой кризис, последствия которого с политической точки зрения будут непрогнозируемыми.

Текст опубликован с разрешения автора

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