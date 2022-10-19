Два важных момента по Херсону. Что делает Кремль 19 октября, 15:38

Только и разговоров о том, что россияне готовятся бежать из Херсона. Похоже, что это действительно так, во всяком случае, судя по заявлениям российских источников. Но в этом контексте обращаю внимание на два обстоятельства

Во-первых, если бегство россиян из Херсона все же произойдет, то Кремлю нужно будет это как-то компенсировать, чтобы хотя бы частично нейтрализовать новую волну безумной критики ультра-патриотов в адрес российского военного командования и российской власти в целом. Как это было после поражений россиян в Харьковской области и после «инцидента» на Крымском мосту, должна быть какая-то «ответка», или в политическом, или/или также в военном виде.

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Похоже, именно это и будет рассматриваться на очередном заседании Совбеза РФ. Докладчиком будет Дмитрий Медведев, который сейчас готов взяться за любую грязную работу.

Политически прогнозируется закрытие и введение военного положения хотя бы в приграничных регионах России. Но с формальной подачи Медведева могут принять какое-то новое преступное решение. Так что со стороны Кремля следует ждать (после сдачи Херсона, или одновременно с этим событием) очередную подлость и новых массированных ударов, к которым нужно готовиться.

Во-вторых, зачем российские гауляйтеры в Херсонской области начали хором рассказывать о массовой эвакуации гражданского населения региона с правого берега Днепра на левый? В чем смысл подобных публичных заявлений? Можно было бы и не говорить об этом, чтобы не нарываться на критику со стороны российской партии войны, и вообще не провоцировать тему сдачи Херсона.

Кремлю нужно будет это как-то компенсировать

Но нет, они об этом специально говорят. Называют огромные цифры — 40−60 тыс. Такое количество людей в Херсонской области при нынешних обстоятельствах можно эвакуировать только принудительно.

Наиболее вероятное объяснение — таким образом готовится создание живого щита, под прикрытием которого будет осуществляться эвакуация российских войск, или наоборот — переброска в район Херсона дополнительных военных подразделений РФ, оружия и боеприпасов.

Также вероятна организация провокаций с гибелью гражданских лиц, в чем будут обвинять Украину. Поэтому стоит уже сейчас обращаться в международные организации по поводу преступных действий российских властей по принудительному вывозу в РФ населения Херсонщины. Кстати, принудительное массовое переселение конкретных этнических групп — это один из признаков геноцида.

Текст опубликован с разрешения автора

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