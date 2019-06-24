Зачем России возвращаться в ПАСЕ? Сегодня, 10:56 Цей матеріал також доступний українською

Право голоса для России в ПАСЕ: даст ли Европа уничтожить себя своему врагу № 1

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подготовила проект решения, согласно которому Россия может вернуться в Ассамблею без каких-либо санкций и ограничений — отмена в регламенте возможности введения санкций: ограничение голосования, участие в руководящих органах и пр. Это решение может привести к необратимым последствиям не только для Украины, но и ставит под угрозу будущее единой демократической Европы. Это не драматизация — это реальность, и вот почему.

Зачем Российская Федерация намерена вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы?

Это ключевой вопрос, который должны задать себе все наши коллеги и партнеры, но почему-то не хотят.

Очевидно, Российской Федерации Европейский суд по правам человека, другие институты, которые контролируют соблюдение демократических принципов и мониторят состояние развития демократии в странах — членах Совета Европы, совершенно не нужны.

Не нуждается Россия, например, в комитете по противодействию пыткам, который проверяет условия содержания осужденных в тюрьмах. Также нет необходимости в выполнении резолюций, требующих определенных демократических трансформаций, невозможных в России при действующем режиме.

Для чего же тогда РФ так активно проводила кулуарные переговоры о своем возвращении в ПАСЕ, убеждала такие страны, как Франция, Германия, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, и даже шантажировала?

Это может ослабить позиции делегации Украины

Цель России — развал ныне действующих европейских институтов, которые удерживают в единстве ЕС, формируют принципы и правила, препятствующие Путину в реализации его кровавых сценариев. Перед российской делегацией поставлено несколько задач:

• Во-первых, с возвращением в ПАСЕ опровергнуть обвинения РФ в ее недемократичности. Разве может недемократическая страна быть членом ПАСЕ?

• Во-вторых, оказывать влияние на утверждение и формулировки резолюций касательно агрессии и захвата территорий других стран, терроризма и его финансирования. Собственно то, в чем справедливо обвиняют путинскую Россию из-за ее агрессивной тоталитарной внешней и внутренней политики.

• В-третьих, попытаться включить в состав делегации депутатов, представляющих аннексированный Крым. Мы уже видим, что российская делегация не полностью сформирована — есть свободные места, которые будут заполнены нужными людьми — представителями Крыма, если ПАСЕ пойдет на поводу у государства-агрессора. Это должно придать видимой легитимности аннексии Крыма, а также окончательно разделить вопрос аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Это позволит России вывести вопрос Крыма из возможных переговоров в нормандском формате или любых других переговоров со странами ЕС.

• В-четвертых, это даст возможность России демонстративно унизить всех тех, кто согласился с ней как с государством-агрессором, государством-террористом, на переговоры. Тех, кто уступил ценностями и принципами ради цен на ресурсы или денег — финансовых взносов в Парламентской ассамблее, которых Россия так не заплатила в последние годы.

• В-пятых, это должно ослабить позиции делегации Украины, которая за четыре года достигла существенных успехов, обладает безупречной репутацией и занимает хорошие позиции в различных комитетах — украинские депутаты возглавляли комитеты, были докладчиками по резонансным вопросам я,, например, была докладчиком по теме наступления на права общественных организаций, непосредственно касающейся действий России).

• В-шестых, для России, осуществляющей гибридную войну со всем миром, чрезвычайно важно влиять на формулировку решений, раскалывать политические группы, делать все, чтобы не было единой консолидированной позиции. Россия хочет, чтобы за 2−3 года Парламентская ассамблея Совета Европы превратилась из действенного органа в «говорильню», где будут выражать «глубокую обеспокоенность», но реального влияния ассамблея не возымеет. Задача России — лишение влияния ПАСЕ.

К сожалению, сейчас реализуется именно этот сценарий — сценарий путинской России.

Разумеется, могло бы быть по-другому, если бы некоторые государства не торговали принципами ради выгоды и занимали жесткую позицию в отношении преступных действий Российской Федерации?

Прошло два года с тех пор, как РФ просрочила свой вклад в Совет Европы. Это означает, что должен быть запущен механизм исключения российской делегации из ПАСЕ и Совета министров. Раз и навсегда. Но ЕС опасается, что потеряет любое влияние на и так неуправляемого «российского медведя».

Порочная логика, ведь Россия и так игнорирует любые решения Европейского суда по правам человека, все рекомендации ПАСЕ, все резолюции. Поэтому единственно возможный позитивный сценарий: полная перезагрузка отношений Совета Европы с Россией, возвращение к принципиальным позициям: «или выполняете правила организации или организация развивается без вас»!

К сожалению, если страны-члены Совета Европы не осознают, что угроза № 1 для них — Российская Федерация, Путин развалит шаткий Европейский Союз окончательно.

Впрочем, вернемся к событиям, которые произойдут уже в понедельник:

Могут быть приняты изменения в регламент ПАСЕ. Для этого требуется 2/3 голосов в зале. Если этими изменениями будет упразднена возможность введения санкций, российская делегация беспрепятственно вернется в ПАСЕ для реализации своих сценариев раскола и дестабилизации. Парламентская ассамблея потеряет все рычаги влияния на ситуацию, в частности с аннексией и оккупацией украинских территорий.

Если же европейские парламентарии осознают угрозы со стороны России и не поддадутся на шантаж, оставив в регламенте рычаги воздействия на нарушителей, то Россия может не рискнуть представить делегацию.

Если Россия таки представит делегацию — при условии, что она продолжает грубо нарушать и не выполнять резолюции, нарушает нормы международного права, попирает права человека. Крым аннексирован. Часть Донбасса оккупирована. Украинские политические заключенные находятся в российских тюрьмах. Вопиющие нарушения происходят со стороны России относительно представителей крымскотатарского народа. Все это дает нам право ставить под сомнение полномочия российской делегации. И вполне логичным станет вопрос о введении санкций.

Этот вопрос будет рассмотрен в регламентном комитете, и не раньше среды вынесен Парламентской ассамблеей на обсуждение и поставлен на голосование.

Собственно голосование в таком случае станет ключевым событием последних 5 лет агрессии, которая покажет, кто есть кто — какие страны и политические силы, какие конкретные парламентарии поддерживают Кремль, а кто придерживается твердых убеждений и принципов, поддерживающих мир, справедливость и демократию. Кто является нашими настоящими партнерами, а на кого не стоит рассчитывать.

Уже в четверг мы сможем четко убедиться и сделать соответствующие выводы, в каком направлении реально движется Европа — к установлению верховенства права, прав человека, принципов демократии или к двойным стандартам, расщеплению, продажности и угрозам уничтожения европейской солидарности путинской Россией.

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