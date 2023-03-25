Новые угрозы Кремля. Зачем Путин заговорил о размещении ядерного оружия в Беларуси 26 марта, 00:55

Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Таким образом, он продолжает шантажировать Запад возможностью применения ядерного оружия

Саме тому йдеться про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Це натяк на те, що ця зброя може використовуватись не лише проти України, а й проти західних країн. Але одночасно лунає і натяк на готовність торгуватись. Путін запевняє, що розміщувати цю зброю будуть без порушення зобов’язань за Договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Нагадаю, що сам Путін місяць тому заявив, що Росія призупиняє свою участь в цьому Договорі.

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Ось це улюблений путінський стиль — він і погрожує і торгується одночасно. Проте всі ці хитрощі кремлівського диктатора вже не працюють.

Ще одна погроза Путіна — Росія в найближчі три роки має намір виробити і модернізувати загалом понад 1600 танків. Нагадаю, що три дні тому колишній «потішний цар» Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що в поточному році Росія зробить 1500 танків. Мабуть сказав це сп’яну, переплутавши і обсяги і терміни виробництва. Скоріше за все про цей конфуз доповіли Путіну. Кремлівському начальнику довелось виправляти свого шута. Не за рік, а за три, і не стільки виробити, скільки «модернізувати».

А що вони збираються «модернізувати»? Йдеться про старі радянські танки. І вже не тільки про Т-62, а про давно списані Т-54 і Т-55, які Радянський Союз виробляв після Другої світової війни. Ось така «комедія вираженій» про танки від Путіна і Медвєдєва.

Улюблений путінський стиль — він і погрожує і торгується одночасно

І ще трохи про танки і цифри. Путін обіцяє за три роки додатково 1600 танків для російської армії. Але за 13 місяців великої війни проти України Росія вже втратила 3580 танків, тобто вдвічі більше, ніж Путін планує виробити за три роки.

Путін хизується величезною перевагою в авіації. На жаль є така проблема. І склалася вона історично. Тому нам і потрібні бойові літаки. Але чомусь некоронований цар Росії забув згадати, що російська авіація боїться залітати на українську територію, крім окремих прифронтових ділянок. В основному російські літаки атакують ракетами з своєї території. А чому боїться? Тому що вже втратили більше 300 літаків і майже 300 гелікоптерів. Українська система ППО стає все потужнішою. Так що є чого боятися російським воякам.

Путін лякає своїми «страшилками» не українців, а західних політиків. Лякає продовженням і ескалацією війни проти України. Але навіть наведені цифри свідчать про обмеження таких можливостей для Путіна. І всі пропагандистські «страшилки» є породженням страху Путіна перед постачанням нової західної зброї для України. Ось чого вони бояться в Кремлі. Тому президент України Володимир Зеленський постійно нагадує нашим західним партнерам: нам потрібно більше зброї і скоріше! Тільки це і забезпечить завершення війни проти російської навали.

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