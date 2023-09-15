Тревожный саммит изгоев. Что показала встреча Путина и Ким Чен Ына 15 сентября, 16:22 NV Премиум

Резкое падение международного авторитета Путина после февраля 2022 года может привести к тяжелым последствиям на внутреннем фронте

Встреча Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшаяся 13 сентября, сопровождалась помпезностью и общими фразами, но даже лучшие кремлевские спин-доктора не смогли скрыть ощущение тихого отчаяния, которое витало над этим событием. И хотя сам саммит завершился без каких-либо официальных заявлений, сам факт того, что российский диктатор просит у своего северокорейского коллеги боеприпасы, говорит о снижении статуса Путина и его растущей международной изоляции по мере того, как катастрофическое вторжение в Украину приближается к девятнадцатимесячному рубежу.

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Международные комментаторы и СМИ не преминули отметить негативное восприятие саммита общественностью. Многие из них заявили, что Россия фактически присоединилась к Северной Корее в качестве одной из немногих стран-изгоев в мире. Politico назвал встречу «глобальным саммитом изгоев», британский телеканал Sky News предупредил о «растущем альянсе изгоев», а французская газета Le Monde охарактеризовала это событие как «тревожный саммит изгоев».