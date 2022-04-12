Пять самых часто задаваемых вопросов иностранцами о войне в Украине 12 апреля, 15:42 Цей матеріал також доступний українською

Задача каждого из нас сейчас развенчивать все мифы, несмотря на нехватку ресурсов и усталость

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины в пределах работы каждый день приходится общаться с десятками иностранцев, в том числе академических сред, которые не могут понять, почему россия напала на Украину, мы же как братские народы? Этот нарратив (как и многие другие лживые месседжи) россия успешно развивала и применяла десятки лет в Западном мире, не в последнюю очередь благодаря огромной финансовой поддержке так называемых russian studies в престижных университетах мира. Задача каждого из нас сейчас развенчивать эти мифы, несмотря на нехватку ресурсов и усталость. Задача мира — наконец-то услышать Украину!

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Почему путин все это делает?

Меня часто спрашивают, почему путин и россия начали войну в Украине (которая, кстати, длится уже 8 лет). Какова мотивация путина, россиян? Есть много уровней, как можно ответить на этот вопрос. Украинскую историю сложно пересказать иностранцу за несколько минут, не потеряв его внимания. Наверное, со 2 апреля таким красноречивым образом нашей истории и отношения россии к Украине стали Буча, Ирпень, Бородянка. (Ни мы, ни мир еще не представляем масштабов трагедии и российских преступлений в Мариуполе). Таких истреблений мы за свою историю, как нация, переживали много раз, и только сейчас иностранцы увидели эту трагедию так близко.

Россия после вроде бы победы над фашизмом уничтожала миллионы украинцев в советских лагерях и тюрьмах, убивая священников, ученых, интеллигенцию, запрещала украинский язык и культуру. Однако мир называл Гитлера преступником, а Сталина и советскую власть победителями над фашизмом.

Мир в общем-то не слишком готов к таким травматичным образам и всячески пытается их избегать. Недавно писательница Оксана Забужко делилась воспоминаниями о своем выступлении в Берлине на Европейском форуме в мае 2014 года, в котором она начала вспоминать о зверствах на Донбассе и сравнила путина с Гитлером и Сталиным. Модератор был настолько в шоке, что ей выключили микрофон, а в публикации сравнения изъяли. Сейчас ситуация сдвинулась, но сколько жертв для этого потребовалось? И сколько потребуется еще?

Задача мира — наконец-то услышать Украину

Так все же, почему путин воюет с нами? Кратчайшим объяснением, которое может достучаться до иностранцев является то, что сейчас путин воюет не просто с Украиной, а воюет с Западом и западными ценностями в Украине. Ценностями, которые часто на Западе уже воспринимаются как нечто, что они получают по умолчанию. Поэтому нам нужно напоминать своим друзьям и коллегам, что не стоит этого делать. Человеческое достоинство, свобода слова, гражданское общество, свободная экономика и даже уважение к праву собственности — все это не само собой разумеющееся, это олицетворение свободного общества в целом. И именно за это сейчас умирают сотни и тысячи украинцев.

Работаете ли вы и как мы вам можем помочь?

Ответ и логика очень просты. Чем дольше идет война, тем больше жизней она уничтожает, тем большую гуманитарную, экономическую, инфраструктурную катастрофу она влечет за собой, и тем сложнее будет восстановление страны. Поэтому помогите нам выиграть эту войну побыстрее. Отбросьте свои пацифистические настроения и помогите прежде всего нашей армии. Украинской армии нужно оружие, защита и лучшее военное оснащение. Только после этого следует гуманитарная помощь, поддержка и понятные четкие правила для беженцев ( в некоторых странах заявили о своей готовности принимать людей, но не создали для этого соответствующих правил).

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Не забывайте, что помочь можно также украинскому образованию. Но перед тем как создавать программы, поговорите с самими украинцами: что может помочь больше, чтобы не создавать «отток мозгов», который и так уже происходит. Обучение на семестр, стажировка на определенный период для ученых, открытие онлайн-возможностей, оплата труда остающихся в Украине ученых — все это поможет.

Что с бизнесом? Он уничтожен?

Надо сказать откровенно, что многое уничтожено и многим приходится начинать с нуля. Вдобавок, у кого бизнес на территориях, где на данный момент не ведутся боевые действия, или те, кто успели перенести свои предприятия, должны быть открыты к изменению всего: географического расположения, бизнес-модели, что и как продается, в чем ценностное предложение. Смена бизнес-структуры на простую и соответствующую нынешней деятельности, фокусировка на основном и гибкость — это формулы выживания.

При этом многие смогли даже из укрытий нарастить свою деятельность. Каждая третья украинская компания думает о возможности экспорта. Поэтому помогите украинским компаниям, потому что это также способ поддержать Украину: своей сетью, первым заказом или рекомендацией.

Чему война вас научила?

Как быть жизнеутверждающими. Мы увидели настоящие ценности людей — то, во что они верят на деле. Все стало черным или белым. Серого во время войны нет. У многих есть разочарование, в частности, в определенных лидерах, в западных партнерах, иногда в коллегах. Определенным принципом для меня стала фраза Мартина Лютера Кинга: «В конце концов мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей».

Кризисы, а война особенно, пробудила в людях человечность (извините за тавтологию) и другой уровень взаимодействия. Мы видим много примеров, как бывшие конкуренты объединяются, неизвестные друг другу люди помогают уже не первую неделю.

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Это особый случай для лидерства на разных уровнях и разных форматов. Не имеет значения, инициатива сверху вниз или снизу вверх. Любой стиль имеет право на жизнь сейчас. Важно только одно — приближает ли нас к победе: как страну, как организацию и персонально каждого.

Все, что мы переживаем, открывает у нас, украинцах, неизвестные для нас самих ресурсы и на персональном и на организационном уровне.

Как в 21 веке мог случиться геноцид в центре Европы?

Начало войны в центре Европы показало масштабный кризис лидерства на международном уровне. В мире сложилась такая дипломатия, когда лидеры не хотят принимать сложные решения и не готовы брать на себя ответственность. Толерствование тех, кто обещал много и делал мало десятилетиями, привело к популизму и привычкам откладывать решения. Мы увидели полную нефункциональность международных организаций и возможность обходить правила. С 2014 года было эмбарго на поставку оружия россии, но, как оказалось, можно его обойти и нарушить. И санкции не так просто наложить полномасштабные (такие, которые будут действительно работать), потому что все слишком закручено и связано.

В частных разговорах и на институциональных встречах европейцы очень часто мне повторяют — мы не знаем, как бы поступили, если бы напали на нас, а не на Украину. «Когда мы смотрим на ваше героическое сопротивление, мы не представляем, какими были бы наши решения и действия». Большинство людей в Европе — это три поколения людей, которые, слава Богу, не знали войны, и являются в большей или меньшей степени пацифистами. Они постоянно говорят о диалоге и примирении, потому что это была задача для многих европейцев в последние 50 лет. Обычно фото из Бучи, Ирпеня, Бородянки и разбомбленного Краматорского вокзала эту риторику немного умерили. Однако осознание того, что геноцид нации не готовится за день-неделю или месяц, еще не пришло. И понимание того, что все позволяли путину сидеть за столом на протяжении 22 лет — тоже приходит медленно для нас украинцев. За это мы платим каждый день ценой нашей жизни.

Еще в первые дни войны, сообщество УКУ выступило с заявлением о том, что россия, не только путин, а каждый россиянин должен понести полную ответственность за преступления против человечества. Итак, «если Запад действительно стремится узнать себя в разбитом зеркале страждущей Украины, он должен провести „Нюрнбергский трибунал“, чтобы осудить коммунизм и российский шовинизм со всеми их зверствами и издевательствами над человеческим достоинством. Это может помочь и россиянам в конце концов преодолеть путинскую реинкарнацию коммунистической гордыни с ее амбициями доминировать в мире ценой нивелирования человеческого достоинства. со стороны империалистической россии. А потому московитский Карфаген должен быть разрушен!»

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