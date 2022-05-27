Леденящий душу сигнал украинцам. Зачем Путин убил Мариуполь 27 мая, 13:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

После Мариуполя ни один европейский лидер не может сказать, что его не предупредили

Битва за Мариуполь окончена, и Россия активно провозглашает освобождение города. На самом же деле Мариуполь убит. Этот прежде шумный метрополис с населением в полмиллиона человек теперь находится на грани исчезновения, сметённый жестокой российской кампанией по уничтожению Украины. Приблизительно 100 000 оставшихся жителей Мариуполя вынуждены жить среди развалин без лекарств, водопровода и электричества.

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Поскольку Россия контролирует город, невозможно узнать окончательное число погибших или оценить истинный масштаб катастрофы, обрушившейся на Мариуполь. По оценкам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в последние недели боев было убито более 20 000 мирных жителей, и он отметил, что это вдвое больше, чем за всю двухлетнюю оккупацию города нацистами во время Второй мировой войны. «Путин — большее зло, чем Гитлер, и мы должны его остановить», — прокомментировал Бойченко.

Мировая аудитория привыкла к апокалиптическим сценам в Мариуполе и больше не шокирована разрушением целого города. Чтобы осознать всю полноту путинского преступления, необходимо вспомнить Мариуполь таким, каким он был до начала войны.

Мариуполь всегда был особым городом с разнообразным населением, включавшим большую этническую греческую общину. Расположенный на берегу Азовского моря на юге Украины, он большую часть года был теплым и солнечным. Хотя воздух был немного испорчен тяжелой промышленностью, расположенной в самом сердце Мариуполя, местные жители, как правило, гордились своим городом и были преданы ему.

Впервые война пришла в Мариуполь весной 2014 года, когда Москва попыталась захватить контроль над окружающим Донбассом на начальных этапах продолжающегося восьмилетнего конфликта между Россией и Украиной. Город был захвачен русскими войсками, но эта оккупация оказалась, к счастью, недолгой.

Это место преступления, где погибли десятки тысяч мирных жителей

После освобождения Мариуполь приобрел значение крупнейшего города Донбасса, все еще находящегося под контролем Украины. Расположенный всего в нескольких километрах от линии фронта тлеющего конфликта с Россией, он стал административным и экономическим центром, а также своего рода демонстрацией более высокого уровня жизни и больших личных свобод, предлагаемых Украиной.

В то время как регионы восточной Украины, находившиеся под российской оккупацией, увядали и стагнировали, Мариуполь процветал. Этот город был зеркалом, резко контрастирующим с атрофией контролируемых Россией частей Донбасса. После 2014 года в Мариуполе появился новый блестящий офис по взаимодействию с правительством. Сюда люди приходили заключать браки и регистрировать рождения без удушающей и коррумпированной бюрократии старого образца, которой раньше славилась Украина. По всему городу появились хипстерские кафе и бары, а также стильные коворкинги и IT-центры. Новая магистраль связала город с соседними областями на юге Украины.

Мариуполь также выиграл от успешных реформ децентрализации Украины. Движение к тому, чтобы дать местным сообществам больше права голоса в том, как они строят свою жизнь и расходуют свой бюджет, создало настоящую политическую конкуренцию между людьми, которые хотели служить своим сообществам, а не просто грабить их. Это разительно отличалось от авторитарной модели патернализма, продвигаемой в России и на оккупированной Россией восточной Украине.

Хотя почти все дома в Мариуполе сейчас сравнены с землей, главное — это люди. Личные истории мариупольцев заслуживают того, чтобы их услышали.

Случайно я недавно встретил нескольких беженцев, которые выбрались из города. Вместе с другом мы помогли семье из трех человек на самом последнем этапе их 1200-километрового пути к временному приюту на западе Украины. Мать рассказала, как сбежала из Мариуполя с 12-летней дочерью и 11-летним сыном. Они вместе путешествовали по Украине, повсюду нося с собой самые ценные вещи, включая религиозные иконы и любимого плюшевого мишку.

Эти выжившие использовали одно слово «ад», пытаясь описать то, что они пережили в Мариуполе. Как только они прибыли в свое жилье и завершили процесс регистрации, мать поняла, что она, наконец, привела своих детей в безопасное место. Переполненная эмоциями, она пролила несколько слез, прежде чем снова взять себя в руки. Подобные сцены повторялись бесчисленное количество раз за последние несколько месяцев. Это происходит в Европе в 2022 году.

Те, кто благополучно выбрался из Мариуполя, пролили слезы облегчения от того, что выжили, и слезы горя за тех, кого они оставили. Они также оплакивают смерть своего родного города. Мариуполь, который вы сейчас видите на экранах своих телевизоров, — это место преступления, где погибли десятки тысяч мирных жителей.

Это не тот Мариуполь, который помнят выжившие. Их воспоминания связаны с красивым и ярким местом с сильным чувством общности, где семьи усердно трудились, чтобы построить свои мечты. Как место расположения одного из крупнейших сталелитейных заводов в Европе, город был домом для нескольких очень трудолюбивых людей, которые обычно выполняли опасную работу и заслуживали уважения. Эта традиционная жесткость была одной из причин, почему Мариуполь так доблестно защищался, несмотря на развязанный против него русский террор.

Кремлевская пропагандистская машина сейчас пытается представить разрушение Мариуполя как победу России. Вместо этого следует помнить долгую оборону Мариуполя от превосходящих сил противника как яркий пример украинского героизма, поразивший мировое воображение.

Украинские войска, месяцами удерживавшие огромный промышленный комплекс «Азовсталь», знали, что им грозит почти верная смерть или плен. Они все равно продолжали сражаться, зная, что их позиция удерживает целые части российской армии, которые в противном случае были бы отправлены в другое месте в Украине.

Мариуполь также следует помнить как одно из самых страшных преступлений против человечества двадцать первого века. Зверства, совершенные российскими войсками на территории Украины, привели в ужас мировую аудиторию и вызвали международное расследование военных преступлений, а также обвинения в геноциде. Даже в этом мрачном контексте Мариуполь выделяется. Путин приказал разрушить город, несмотря на то, что знал, что сотни тысяч мирных жителей не могут бежать.

Рассчитанный характер нападения наиболее ярко проявился в целенаправленной бомбардировке Мариупольского драматического театра, который использовался в качестве импровизированного убежища для более чем 1000 мирных жителей. Несмотря на то, что на земле возле театра были размещены большие буквы со словом «ДЕТИ», Россия нанесла сокрушительный и преднамеренный удар по зданию. По текущим оценкам, только в результате этого нападения было убито около 600 мирных жителей.

Мариуполь был разрушен, чтобы послать всем украинцам леденящий душу сигнал о судьбе, которая ждет каждого, кто откажется от приглашения Путина присоединиться к так называемому «русскому миру». Тот факт, что Мариуполь был преимущественно русскоязычным городом, который традиционно поддерживал прокремлевские политические силы, похоже, лишь укрепил решимость Путина наказать город за неповиновение.

После Мариуполя уже не может быть иллюзий относительно возможности компромиссного мира с Путиным. Город, в котором когда-то чувствовались запахи тяжелой промышленности и морского бриза, теперь окутан зловонием разлагающихся тел, погребенных под обломками. Если Путин не будет окончательно побежден, та же участь постигнет и много других городов по всей Украине. Следующий город в очереди на такую ​​разруху — Северодонецк в Луганской области. За ним обязательно последуют и другие. После Мариуполя ни один европейский лидер не может сказать, что его не предупредили.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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