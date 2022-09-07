Сафронов — это только начало. Что ждет сторонников Путина 7 сентября, 15:33

Авторитарному режиму совершенно не обязательно уничтожать только врагов. Для него самое главное — уничтожать сторонников

Журналист московского «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был сторонником российской власти, восхищался «Крымнашем» и в результате своей профессиональной карьеры достиг того, чего большая часть московских журналистов не достигает никогда — оказался совсем рядом с властью, став советником профессионального патриота и любимца Владимира Путина — Дмитрия Рогозина.

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Рогозин, новый начальник Сафронова, играл в великодержавие еще тогда, когда о Путине знали разве что на улицах Петербурга, возглавлял Конгресс русских общин и присматривал за генералом Александром Лебедем, еще одним представителем «настоящей» России. Казалось бы, работа с таким человеком гарантировала бывшему журналисту блестящее будущее, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Но Сафронов оказался в следственном изоляторе, а теперь получил 22 года тюремного заключения — почти пожизненное заключение, если знать нравы российских тюрем — за шпионаж в пользу… чешской разведки. В его защиту выступили только бывшие коллеги, Рогозин лишь раз вспоминал, что у него был такой советник. Так что же подвело Сафронова?

Подвели вовсе не плохие знакомства. И уж тем более не убеждения — никаких убеждений у Сафронова, уверен, никогда не было, как и у большинства современных карьерных российских журналистов. Он, думаю, всего лишь убежденный карьерист. Подвела логика развития авторитаризма.

Атмосфера страха, доносительства и деградации российскому обществу гарантирована

Авторитарному режиму совершенно не обязательно уничтожать только врагов. Для него самое главное — уничтожать сторонников. Потому что только в этом случае в обществе возникает та самая атмосфера липкого страха и доносительства, которая делает тебя уже не сторонником, а рабом авторитарной власти. А авторитарной власти, между прочим, как раз и не нужны сторонники. Ей, уверен, нужны рабы. Ей нужно, чтобы чиновники, пропагандисты, просто обычные люди не знали, проснутся ли они наутро в собственных постелях. Многие высокопоставленные чиновники сталинских времен вообще спали в костюмах — чтобы чекисты не арестовали их в нижнем белье, члены ЦК партии все же. И это не образ, не преувеличение, а воспоминания родственников, например, второго министра иностранных дел СССР Максима Литвинова.

Большевики установили в обществе атмосферу террора. Но уже через несколько лет после победы в гражданской войне они начали убивать своих. На скамье подсудимых во время показательных процессов оказывались вожди большевистской партии: Лев Каменев, Григорий Зиновьев, Николай Бухарин, Алексей Рыков, маршалы Михаил Тухачевский, Василий Блюхер и Николай Егоров. А журналисты? И журналисты тоже. Карл Радек или Михаил Кольцов были куда более пламенными пропагандистами зла, чем Иван Сафронов. И тоже были близки к власти. А мы ведь назвали только несколько имен. В годы сталинизма расстреливали целыми Центральными комитетами, министерствами и коллегиями НКВД! Сталин мог быть уверен: он останется главой государства до своего последнего часа.

Путину, похоже, тоже нужна такая уверенность, тем более на фоне украинских неудач. Еще вчера он считал, что сокрушит Украину за три дня. Сейчас видит, что для победы ему нужны годы изнурительной войны. Кому такое понравится? Думаю, единственная возможность для авторитарного правителя уцелеть в такой ситуации — запугать потенциальных противников так, что они первыми донесут на тех, кто и не думал выступать против «вождя».

Сафронов — это только начало. Уверен, мы еще не раз увидим на скамье подсудимых высокопоставленных российских руководителей, пропагандистов, военачальников и ученых. И да, если среди арестованных окажутся, например, Дмитрий Медведев или Владимир Соловьев, никто не должен удивляться. Почему Сталин мог расстрелять по ложному обвинению Зиновьева — секретаря и ближайшего соратника Ленина, а Путин не может арестовать любого из ближайших соратников?

Видимо, атмосфера страха, доносительства и деградации российскому обществу гарантирована. Зато, вероятно, Владимир Путин умрет своей смертью и на посту президента Российской Федерации на фоне разрушенной его агрессивной политикой страны. И да, уже через несколько недель после смены режима россияне, не исключаю, будут осуждать его правление, а власть — выпускать из тюрем заключенных режима. И да, люди, которые сейчас поддерживают авторитаризм, будут соревноваться в поддержке демократии. И да, думаю, Иван Сафронов — если ему повезет — еще напишет статью об оккупации Крыма.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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