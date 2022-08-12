Странная переброска Россией танков Т-62. Что за этим скрывается 12 августа, 18:03

Учитывая низкие возможности Т-62, решение Путина перебросить их в Украину вызывает недоумение и даже выглядит абсурдно

Примерно в то же время, когда США объявили о передаче Украине нескольких реактивных артиллерийских систем HIMARS, Россия заявила, что выводит значительное количество танков Т-62 из запасов и отправляет их в различные районы Украины. Сначала было неясно, какие районы получат танки. По последним данным, они направляются в так называемые ДНР и ЛНР на востоке Украины, где будут переданы местным подразделениям милиции.

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Т-62 является устаревшей конструкцией, которая впервые была представлена ​​советским танковым полкам в качестве основного боевого танка в 1961 году.

Толчком к его разработке стало признание того, что меньшие по размеру основные орудия более ранних танков Т-54 и Т-55 не могли эффективно пробить броню типичных западных танков. Также было обнаружено, что ни один из танков не может вместить более крупное орудие Т-62.

Для Т-62 характерна куполообразная башня, мало отличающаяся от своих предшественников Т-54 и Т-55 по внешнему виду и функциям, а также низким габаритным профилем, затрудняющим обзор и попадание в бою. Т-62 широко использовался в бывшем Советском Союзе, бывших государствах-членах Варшавского договора, а также в некоторых странах Африки и Ближнего Востока. Он не получил такого широкого распространения, как Т-55, из-за более высокой стоимости производства.

При первом выпуске танк Т-62 вызвал озабоченность НАТО, поскольку большинство западных танков того времени были недовооружены и бронированы. Они также находились в количественно проигрышном положении по сравнению с парком танков, которыми располагали русские. Беспокойство было вызвано доминирующим убеждением, что во время вторжения в Западную Европу советы будут использовать свое превосходящее количество танков, артиллерии и пехоты, чтобы сокрушить силы НАТО. Учитывая, что у Т-62 была 115-мм пушка, в то время как у средних танков НАТО были орудия калибром от 90 до 105 мм, опасения казались оправданными.

При первом выпуске танк Т-62 вызвал большую озабоченность НАТО

Во время Войны Судного дня 1973 года Т-62 оказался сильным противником для израильских танков «Паттон» и «Центурион» из-за своих превосходных боевых возможностей в ночное время. Однако лучшая подготовка и дисциплина израильских танкистов спасли положение Израиля. К концу войны Израиль захватил много танков Т-62, которые впоследствии были модифицированы, улучшены и интегрированы в передовые израильские танковые части.

Хотя при этом характеристики Т-62 во время первой войны в Персидском заливе были уже не столь впечатляющими. Во время the Buttle of 73 Easting (Битва на 73 истинг), которая произошла 26 и 27 января 1991 года, танковые и кавалерийские части США столкнулись с комбинацией иракских танков Т-54, Т-55, Т-62 и Т-72, ​​боевых машин пехоты БМП-1 и окопавшейся пехоты, вооруженной противотанковым оружием РПГ-7.

В ходе последовавшего решающего боя ни один из иракских танков, включая Т-62, не смог сравниться с гораздо более мощными американскими танками M1A2 или даже с боевыми машинами пехоты M2 Bradley, которые несли TOW (Tube-Launched, Optical Tracked, Wire-Guided) противотанковые ракеты.

После боя армия США установила, что около 159 иракских танков всех типов были уничтожены и 2000 взяты в плен. Американские потери были минимальными: только шесть военнослужащих 2-го бронекавалерийского полка были убиты, а еще 19 — ранены. Был утрачен только один M2 Bradley, при этом ни один из танков M1 в бою не был потерян от огня противника. Американские артиллерийские подразделения, которые также участвовали в бою, произвели 720 артиллерийских выстрелов и выпустили несколько ракет РСЗО по иракским подразделениям, чтобы помешать им занять лучшие оборонительные позиции.

Исход Битвы на 73 истинг показал, что Т-62 не мог сравниться с современными танками того времени, главным образом из-за его устаревшего вооружения, бронезащиты, боеприпасов, системы управления огнем и оптики. Даже хорошо обученные современные экипажи сочли бы Т-62 примитивным, медленным и трудным в управлении.

Т-62 не могут заменить Т-72, ​​которые Россия потеряла на войне в Украине, потому что они не могут эффективно противостоять более современным танкам, которые есть у Украины, а именно Т-84 Oplot, сделанным в Германии собственным танкам Leopard 2A4, которые были подарены Испанией, и нескольким танкам Leopard 1A4 бывшей немецкой армии середины 1970-х годов, которые могут стрелять современными типами боеприпасов.

В лучшем случае Т-62 можно использовать только в ограниченном числе тактических задач, и даже в этом случае такое использование может быть слишком оптимистичным. Возможно, их можно было бы использовать в качестве машин огневой поддержки пехоты, работающих на позициях с обратным уклоном, чтобы свести к минимуму риск обнаружения и уничтожения.

Однако если они откроют огонь по украинской пехоте или танковым подразделениям, их позиции будут немедленно раскрыты. После этого для их обнаружения и уничтожения будут задействованы украинские беспилотники, вооруженные бомбами. Эти танки также будут очень уязвимы для украинских противотанковых ракет, несущих сверхмощные боеприпасы, и высокоточных артиллерийских ударов, управляемых разведывательными беспилотниками.

Учитывая низкие возможности танков Т-62, решение Путина перебросить их в Украину вызывает недоумение и даже выглядит абсурдно. Возможно, он все еще верит, что сможет выиграть войну и развернуть T-62 с минимальными проблемами.

Как вариант, он мог отправить Т-62, пытаясь таким образом временно сковать и фрагментарно отвлечь украинские подразделения, чтобы их можно было уничтожить более крупными российскими соединениями. Как минимум, такая тактика может снизить боеспособность некоторых подразделений ВСУ.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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