Медведев — это страшное русское оружие 19 января, 16:01

Накануне Рамштайна, где Украина может получить очень мощное вооружение, решение о котором еще не принято, они снова выпустили Медведева

Путин часто пугает Запад каким-то новым вундерваффе, который не имеет аналогов и снесет то ли Вашингтон, то ли пол мира сразу. И на выходе сразу какой-нибудь провал. То не летает, то не взрывается.

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Но есть одно секретное страшное оружие, которое у Путина есть. Это Дмитрий Медведев. Да да. Тот самый.

Точнее, он является олицетворением российского оружия Судного Дня. Безумный российский чиновник, который в пьяном угаре или с похмелья может нажать на красную кнопку. И постоянно всем об этом напоминает. Смотрите. Я такой безумный, что я смогу.

И всякий раз, когда Запад может увеличить поддержку, но условный Шольц или Макрон колеблются, они выпускают Кракена, который начинает размахивать ядерным оружием. Зная, что, если западные лидеры будут видеть хотя бы 1% вероятности ядерной войны, они не будут рисковать.

Вот и сейчас. В канун Рамштайна. Где Украина получит очередную порцию помощи и может получить очень мощное вооружение, решение о котором еще не принято, они снова выпустили Медведева. Который снова подчеркнул, что если Россия будет проигрывать, то «весь мир в труху».

Сработает ли это? Посмотрим. Страхи на Западе есть

Сработает ли это? Посмотрим. Страхи на Западе есть. Это точно до этого сдерживало поддержку. И точно Шольц колеблется. И сколько бы с презрением ни говорили о Давосе и не только кремлевские старцы, они слушают каждое слово. И слышат все. В том числе, отличные шутки Бориса Джонсона. В том числе, требования республиканцев, отбросивших Трампа на обочину, уже давящих на Байдена не по поводу «зачем тратить средства на Украину», а как раз «почему так мало помощи Украине». И ревнуют. Упоминая другие дни в Давосе, когда они были на ведущих ролях. Но они и анализируют. И когда видят риски, то пытаются с ними бороться. Дипломатия уже не работает. О мягкой силе они не слышали. И выпускают Кракена-Медведева.

А это значит, что они боятся. Рискуя даже разозлить Китай, снова и снова напоминают о ядерном оружии и о невозможности проиграть. Они боятся германских танков в степях Украины. Американских ракет.

Сработает ли это? Решит ли Шольц, что надо чуть-чуть прикрутить огонек и варить Россию на более слабом огне? Посмотрим. Скоро увидим.

Хорошая новость, что давление общества все равно работает, и Украина получит эти танки рано или поздно. Но время важно. И поэтому будем надеяться, что Кракен-Медведев будет каждый раз пугать Запад все меньше и меньше.

Россия уже не может пугать мир газовым оружием. Газ уже упал до $600 долларов, посмеявшись над пророчествами о $5 тыс. Россия не может пугать своей армией, над которой публично смеются отставные НАТОвские генералы. И Россия продолжает использовать свою последнюю вундерваффу. Дмитрия «карликового алкоголика» Медведева. И рано или поздно он тоже должен перестать пугать.

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