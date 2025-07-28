Что ИИ сделает с человечеством

Искусственный интеллект (ИИ) развивается, активно проникая в нашу жизнь, но вряд ли он породит технологическую утопию или уничтожит человечество

Наиболее вероятный исход где-то посередине: будущее, сформированное случайностями, компромиссами, и что самое важное, решениями, которые мы сейчас принимаем по поводу ограничений и направления развития ИИ.

США, будучи мировым лидером в сфере ИИ, играют особенно важную роль в формировании этого будущего. Но объявленный недавно президентом США Дональдом Трампом «План действий в сфере ИИ» развеял в прах надежды на усиление федерального надзора. Вместо этого был выбран поощряющий подход к развитию этой технологии. В результате актуальной стала задача привлечения внимания властей штатов, инвесторов и американского общества к менее обсуждаемому инструменту контроля в этой сфере — корпоративное управление.

Как отмечает в книге «Империя ИИ» журналистка Карен Хао, ведущие компании этой отрасли уже занимаются массовой слежкой и эксплуатацией работников, усугубляют изменение климата. Ирония в том, что многие из них зарегистрированы как «общественно полезные корпорации» (сокращенно PBC). Такая корпоративная структура якобы позволяет избежать упомянутых злоупотреблений и защитить человечество. Но очевидно, что она не работает так, как задумывалось.

Регистрация ИИ-компаний как PBC оказалась крайне успешной формой «этической прачечной». Подобные компании сигнализируют регуляторам и обществу о своих благородных намерениях, создавая видимость ответственности, что позволяет им избегать более системного надзора за своей повседневной деятельностью, которая остается непрозрачной и потенциально вредной.

Например, компания xAI Илона Маска — это PBC, чья заявленная миссия — «понять вселенную». Однако реальные действия этой компании (включая тайное строительство загрязняющего природу суперкомпьютера рядом с районом города Мемфис в Теннесси, где в основном проживает чернокожее население, или создание чат-бота, который восхваляет Гитлера) демонстрируют опасное безразличие к вопросам прозрачности, этического надзора, страдающего населения.

PBC — это многообещающий инструмент, который позволяет компаниям служить на благо общества и одновременно зарабатывать прибыль. Но в нынешнем виде эта модель (особенно в рамках законов штата Делавэр, где зарегистрировано большинство публичных компаний США) полна лазеек, отличается слабостью контроля, не способна обеспечить безопасность разработок ИИ. Чтобы предотвратить негативный исход, улучшить надзор и заставить корпорации учитывать интересы общества в принципах своей работы, законодатели штатов, инвесторы и общество должны потребовать пересмотра и усиления режима PBC.

Работу компаний невозможно оценить и потребовать от них ответственности без конкретных целей, поддающихся количественному измерению и имеющих установленные сроки. Взгляните, как компании PBC в ИИ-секторе используют широкие, неопределенные заявления об общественной пользе, которыми они якобы руководствуются в своей деятельности. Компания OpenAI провозгласила, что ее цель — «гарантировать пользу общего искусственного интеллекта (AGI) для всего человечества», а компания Anthropic стремится «максимально увеличить позитивные результаты для человечества в долгосрочной перспективе». Столь высокие амбиции призваны вдохновлять, но их расплывчатые формулировки можно использовать для оправдания почти любых действий, в том числе, ставящих под угрозу благополучие общества.

Законы штата Делавэр не требуют от компаний приносить общественную пользу по измеряемым стандартам или проводить ее независимую оценку. Хотя требуется раз в два года отчитываться о принесенной пользе, нет обязанности делать это публично. Компании могут выполнять — или пренебрегать — своими обязанностями за закрытыми дверями, а широкая публика об этом ничего не узнает.

Что касается правового контроля, то акционеры теоретически могут подать в суд, если посчитают, что совет директоров не выполняет общественно полезную миссию компании. Но это бессмысленное лекарство, потому что вред от ИИ обычно носит размытый, долгосрочный и посторонний для акционеров характер. У пострадавших стейкхолдеров, например, маргинализированных групп населения или подрядчиков, которым плохо платят, нет реальных путей для правовой борьбы.

Чтобы сыграть значимую роль в управлении ИИ, режим PBC должен быть не просто репутационным щитом. Надо менять то, как определяется «общественная польза», как она управляется, измеряется и защищается в течение времени. А учитывая отсутствие федерального надзора, реформу этой корпоративной структуры надо осуществлять на уровне штатов.

Корпорации PBC надо заставить обязаться выполнять конкретные, измеряемые задачи в определенные сроки. Эти задачи должны быть записаны в уставных документах, подкрепляться внутренними правилами и учитываться при оценке эффективности, выплатах премий и в карьерном росте. У ИИ-фирм такие цели могут включать гарантии безопасности базовых моделей, снижение предвзятости в их выдаче, минимизацию углеродного следа в процессе их обучения и внедрения, справедливые условия труда, а также обучение инженеров и продакт-менеджеров вопросам прав человека, этики, коллективных разработок. Четко определенные цели, а не расплывчатые чаяния, помогут компаниям заложить основу для убедительной внутренней культуры и для внешней подотчетности.

Руководящие советы и процессы надзора также нуждаются в пересмотре. В советы должны войти директора, имеющие подтверждённую квалификацию в сфере ИИ-этики, безопасности, социального воздействия, устойчивого развития. В каждой компании должен быть директор по этике с чётким мандатом, независимыми полномочиями, прямым доступом к совету директоров. Такой директор должен курировать этические проверки и иметь полномочия остановить или изменить производственные планы при необходимости.

Наконец, от ИИ-компаний, зарегистрированных как PBC, надо требовать публикации подробных ежегодных отчетов, включая детальные, дезагрегированные данные о безопасности, предвзятости, справедливости, социально-экологическом воздействии, а также об управлении данными. Независимый аудит, проводимый экспертами в области ИИ, этики, экологии и трудовых прав, должен оценивать достоверность этих данных, а также практику корпоративного управления в компании и ее соответствие целям общественной пользы.

Своим «Планом действий в сфере ИИ» Трамп подтвердил нежелание администрации регулировать этот быстро развивающийся сектор. Но даже на фоне отсутствия федерального надзора законодатели штатов, инвесторы и общество способны улучшить корпоративное управление в сфере ИИ, добиваясь реформы режима PBC. Все больше лидеров техноотрасли, похоже, считают этику факультативной. Американцы должны доказать, что эти лидеры ошибаются, а иначе они позволят дезинформации, неравенству, трудовым злоупотреблениям и бесконтрольной силе корпораций определять будущее ИИ.

