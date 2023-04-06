Каковы цели Макрона в Пекине и имеет ли Китай рычаги влияния на Путина 6 апреля, 19:03 Эксклюзив NV

Я верю и знаю, что Китай способен что-то изменить

Китай — это всегда о Китае. Он действует в собственной китайской системе координат и в своем понимании выгод. Китай — это всегда о стратегии, Китай никогда не действует тактически. Китай начнет более активно работать по ситуации вокруг войны России против Украины, когда увидит для себя возможность, но будет работать на своих условиях и в то время, которое ему подойдет.

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Тем не менее, у Китая есть рычаги влияния на Россию. Они не безграничны. Это не так, что Си может поднять трубку, позвонить Путину и сказать — Путин, а теперь делаешь (первое, второе, третье…) и до завтрашнего вечера. Такой вариант не пройдет. Тем не менее, у Китая есть рычаги. Мы знаем, какие. Они не только экономические. Китай может в какой-то момент начать действовать. Пока что Китай очень осторожен. Он не нарушает некоторые красные линии, например публично (я подчеркиваю) не критикует Путина. То, что они говорят за закрытыми дверями, — непростая история. Насколько я понимаю, даже в Москве у них с Путиным не совсем простой разговор был (здесь трудно полагаться на 100-ю надежность информации, но так кажется).

Мы также понимаем, что Китай играет свою игру.