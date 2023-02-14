Загадка воздушного шара. Зачем Китай отправил в США такого старомодного шпиона 14 февраля, 07:13 Эксклюзив NV 4 февраля воздушный шар был сбит над Атлантическим океаном (Фото:REUTERS/FW1F/Nicholas ZIEMINSKI)

Вполне может быть, что в итоге из этой шпионской миссии США получат гораздо больше информации, чем Китай

Одним из наиболее сюрреалистичных зрелищ недавней войны в Афганистане были привязные воздушные шары (также известные как «аэростаты»), нависающие над базами международных сил. Эти «постоянные системы обнаружения угроз» несли набор 360-градусных камер, обеспечивающих постоянный обзор — до 100 миль — окружающих территорий для американских групп «силовой защиты» на хорошо охраняемых объектах.

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Недавняя четырехдневная сага о китайском воздушном шаре-шпионе, разведывающем ядерные секреты США, служит напоминанием о том, что самые старые технологии все еще разрабатываются для достижения военных результатов сегодня. Воздушные шары использовались для военной службы еще до появления военно-воздушных сил.