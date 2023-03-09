Две важные вещи. Почему Иран помогает России — что у них общего? 9 марта, 10:53 Эксклюзив NV

Иран в состоянии помочь России пополнить ее запасы, и он может использовать свой опыт и изобретательность в обходе санкций

Колонка записана в рамках специального интервью Эммануэля Оттоленги на полях Kyiv Jewish Forum-2023, прошедшего 15−16 февраля

В последнее время масштабы военной помощи Ирана российским военным действиям в Украине становятся значительными и они только растут. Иран в состоянии помочь России пополнить ее запасы, и он может использовать свой опыт и изобретательность в обходе санкций, которые использовал практически с момента создания Исламской Республики, чтобы помочь России приобрести то, что Иран не может произвести.

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Таким образом, если учитывать и то, что Иран поставляет России непосредственно из собственной военной промышленности и военного сектора, и то, что Иран может помочь России приобрести тайно путем обхода санкций, эта помощь становится весьма существенной. Но я хотел бы также отметить и нечто, на мой взгляд, очень важное в этом контексте. Это причина, по которой Иран и Россия сотрудничают.