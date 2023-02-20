С нами Байден, а с Путиным — І 20 февраля, 17:22 Это первый визит американского президента в Киев за последние 15 лет (Фото:Офис президента)

Чем жила страна 20 февраля 2023 года

● З нами Байден. Після ранкової київської метушні і перекриття вулиць, які призвели до появи припущень щодо можливої появи у столиці Джо Байдена (який за офіційною версією лише сьогодні мав вилетіти з Вашингтону до Польщі), по дванадцятій президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив приїзд американського колеги до України. «Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит — це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців», — написав він у Telegram.

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Раніше Байдена і Зеленського помітили на Михайлівській площі столиці. Під звук повітряної тривоги (росіяни підняли з аеродрому у Білорусі свій МіГ) американський президент разом з українським лідером вшанували загиблих захисників України.

Це перший візит американського президента в Київ за останні 15 років.

● Повечеряв з дружиною і полетів до Києва. Президент США Джо Байден «покинув Вашингтон без попередження» і прибув до Києва поїздом з Польщі, повідомила The New York Times. Газета написала, що візит до Києва був проведений таємно з міркувань безпеки: Байден «покинув Вашингтон без попередження після того, як він та його дружина повечеряли у ресторані у суботу ввечері [18 лютого]».

NYT нагадала: офіційні особи неодноразово заперечували, що Байден під час візиту до Європи планує відвідувати якісь інші країни, окрім Польщі. «Справді, Білий дім у неділю ввечері [19 лютого] опублікував публічний розклад на понеділок, в якому президент все ще перебуває у Вашингтоні і ввечері вирушає до Варшави, хоча насправді він уже перебував за півсвіту», — написало видання.

● Байден привіз підтримку і зброю. Президент США Джо Байден під час неанонсованого візиту до Києва оголосив про надання Україні $500 млн додаткової допомоги. За його словами, пакет включатиме більше військового обладнання, зокрема артилерійські боєприпаси та гаубиці. «Рік потому Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть», — сказав при цьому президент США.

У своєму Twitter Байден зазначив, що знаходиться в Києві, щоб «підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України». «Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе переграти нас. Але він глибоко помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки — і ця підтримка триватиме», — резюмував він.

● Байден та Зеленський обговорили у Києві можливі постачання далекобійної зброї Україні, повідомив Sky News.

● «Ми знаємо, що попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна — стерти Україну з карти», — сказав Джо Байден під час брифінгу у Києві. Однак він зауважив, що воєнна кампанія Путіна провалюється, а російські окупанти втратили половину територій, які захопили. При цьому війська РФ зазнають важких втрат, а багато людей не бачать у Росії майбутнього. «Російська економіка падає, вона ізольована і стикається з труднощами», — поясни очільник США.

Байден додав, що Путін розраховував на слабкість України і розділеність Заходу, які були раніше. «Він думав, що він протримається довше, ніж ми. Я не думаю, що він так думає зараз», — зазначив американський президент. І пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

● За словами глави ОП Андрія Єрмака, візит Байдена «стратегічний» й «вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли». Американський лідер пообіцяв обговорити, як США та союзники можуть «найефективніше допомогти Україні в боротьбі за свободу та незалежність».

● Вже о 14−00 з’явилось повідомлення CNN, що Байден поїхав з Києва. Американського лідера чекала Варшава.

● «Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими та дуже вирішальними. Результати обов’язково вплинуть на поле бою», — сказав за підсумками зустрічі з Байденом Зеленський. Він також висловив сподівання, що поточний рік стане роком перемоги для України.

● Незадовго до візиту Байдена між США та Росією була «базова комунікація, щоб запобігти конфліктним ситуаціям». Про це повідомило AP, посилаючись на Білий дім. Як пише агентство, адміністрація президента США не вдавалась в подробиці, але зв’язок з росіянами відбувся, щоб «уникнути будь-яких прорахунків, які могли б привести дві ядерні держави до прямого конфлікту». AP розповіло, що під час перебування Байдена в Україні американські літаки-розвідники вели спостереження за Києвом з повітряного простору Польщі.

Тим часом китайці, які анонсували, що до кінця лютого офіційно оприлюднять «мирний план» для України та РФ:

● І приїхав до Пу. До Москви прибув високопоставлений китайський дипломат Ван І, — заради переговорів про можливий так званий «мирний план» для України та РФ. Sky News повідомив, що Ван І планує «підвищити роль Пекіна» у переговорах щодо війни Росії проти України.

США нещодавно висловили стурбованість щодо поглиблення відносин Пекіна з Москвою, заявивши, що вони «дуже уважно стежать за цим питанням».

● Кулеба відреагував на «мирний план» Пекіну. Вчора глава МЗС Дмитро Кулеба «на полях» Мюнхенської безпекової конференції зустрівся із цим самим Ван І, офіційна посада якого називається «завідувач канцелярії комісії у закордонних справах ЦК КПК». «Ціную можливість обмінятися думками з державним радником Ван І. Ми згодні з тим, що основоположний принцип територіальної цілісності Статуту ООН є священним для обох наших держав», — написав Кулеба у Twitter. І пояснив, що під час зустрічі відреагував на пролунавшу у Мюнхені заяву Ван І про те, що Китай наприкінці лютого оприлюднить план врегулювання для України та РФ. «Я ще раз повторив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, повинні ґрунтуватися на цьому [принципі територіальної цілісності]», — підкреслив вітчизняний дипломат.

● На тій же Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент США Камала Гарріс заявила: «Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів і перевірки законності. У разі дій РФ в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів: це злочини проти людства».

● Бійся китайців, що мир пропонують. Вчора держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив інформацію, що Пекін розглядає можливість надання летальної підтримки Росії, включно зі зброєю та боєприпасами. Очільник американської дипломатії застеріг Китай від підтримки Москви та попередив про «серйозні наслідки», якщо Пекін допоможе РФ боєприпасами або допоможе уникнути санкцій.

Також Блінкен у інтервʼю телеканалу NBC повідомив, що Китай тривалий час підтримував Росію — причому не лише політично й економічно, а й за рахунок надання нелетальної допомоги.

● «Червона лінія« для «червоного велетня». «Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях, — заявила Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН. — Але ми також маємо чітко усвідомлювати: якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б «червоною лінією».

Томас-Грінфілд зазначила, що США розглядають Китай як супротивника й готові до конкуренції із ним. «Президент сказав, що ми розглядаємо Китай як супротивника. Ми готові конкурувати з ним… і коли це необхідно, протистояти китайцям. Це те, що ми робимо і продовжуватимемо робити, аби мати гарантію, що наші національні інтереси завжди на першому плані».

● США «не мають права читати нотації» щодо можливого постачання зброї Росії. Таку заяву зробив Ван Веньбінь, речник МЗС Китаю. «Американська сторона не має права читати нотації Китаю, і ми ніколи не погодимося з тим, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Хто закликає до діалогу і миру, а хто роздає ножі і заохочує конфронтацію?» — сказав він.

Ван заявив, що Пекін продовжує «закликати до миру і сприяти переговорам» для вирішення розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України, і його позиція — «відігравати конструктивну роль, щоб сприяти деескалації і охолодженню ситуації».

● «Я особисто звертався до керівництва Китаю через прямі та публічні канали з проханням не надавати жодної підтримки росіянам у цій війні. І сподіваюся, що Пекін дотримується прагматичного підходу, інакше ми ризикуємо отримати Третю світову війну. Гадаю, вони це добре розуміють», — заявив Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про готовність Пекіна постачати зброю Москві.

● Була б світова війна. Володимир Зеленський заявив Welt: якби Китай вступив в союз з Росією, то почалася б світова війна. І Пекін, на його думку, це усвідомлює. Український президент назвав китайське питання «надзвичайно складним». «Для нас важливо, щоб Китай не підтримував Російську Федерацію в цій війні. Насправді, я хотів би, щоб він був на нашому боці. Однак наразі я не думаю, що це можливо. Але я бачу можливість для Китаю прагматично оцінити те, що відбувається», — резюмував він.

● Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Однією із тем переговорів стала підтримка України.

● Світ чекають вирішальні дні. Наступні дні стануть вирішальними як для війни в Україні, так і загалом для подальшого розвитку світу, вважає міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона наголосила, що наступний тиждень у Нью-Йорку «підсумує весь минулий рік». «Ця війна — не європейська справа. Ця війна має жахливі наслідки для всього світу. Тому саме днями в Нью-Йорку весь світ апелюватиме до президента Путіна із закликом припинити війну і вивести війська, а також подбати про відновлення миру», — наголосила дипломат.

24 лютого Генасамблея ООН у Нью-Йорку проголосує за проект резолюції, в якому наголошується на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого та сталого світу в Україні. Голосуванню передуватимуть дводенні виступи десятків держав-членів.

● Президент Володимир Зеленський вважає спроби французького колеги Еммануеля Макрона продовжувати спілкуватися з Путіним «марною тратою часу».

● Японський прем'єр Фуміо Кісіда запросить президента Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-саміті G7, який відбудеться 24 лютого. Мета зустрічі — підтвердити підтримку Києва, продовжити санкцій проти Росії та продемонструвати єдність групи. Також Токіо планує оголосити про виділення ще $5,5 млн допомоги Україні.

● Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив: союзники по НАТО повинні завершити роботу над гарантіями безпеки для України до зустрічі лідерів Альянсу на саміту в липні цього року (відбудеться 11−12 липня в Вільнюсі).

Сунак підтримав ідею вступу України до НАТО, але наполягає на тому, що до цього має бути розроблений план гарантування безпеки країни.

● Новий прем'єр Молдови Дорін Речан виступає за демілітарізацію Придністров'я та вислання звідти російських військ.

● Вашингтон пропонує негайний наступ. Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом, щоб закріпити свої успіхи на полі бою, повідомило Politico з посиланням на джерела.

За словами чиновників, Білий дім рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять безперешкодно. Водночас, за даними видання, є побоювання, що «підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою».

● З наближенням річниці початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія зазнає все більшого політичного тиску, вважають у британській розвідці. У зведенні відомства у Twitter йдеться, що окупаційні війська РФ продовжують вести наступ на кількох напрямках на сході України: Вугледар, Кремінна та Бахмут. Однак, за даними розвідки, втрати РФ залишаються високими, особливо в Бахмуті та Вугледарі.

«У міру наближення річниці вторгнення російські війська, ймовірно, зазнають все більшого політичного тиску. Цілком імовірно, що Росія заявить про взяття Бахмута, щоб приурочити це до річниці незалежно від реального стану справ», — вважають британці.

● ЗСУ будуть продовжувати утримувати Бахмут, сказав Володимир Зеленський, але «не будь-якою ціною».

● Росія дійсно задіяла в Україні більшу частину своїх сухопутних сил і не може покладатися на значні резерви в поточних і подальших наступах, що посилюється нездатністю окупантів швидко відновити розбиті механізовані війська. Про це йдеться в зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Eксперти ISW вважають, що основна фаза російських наступальних операцій у Луганській області вже триває. Але РФ, ймовірно, не вистачає вільних резервів, щоб різко збільшити масштаби чи інтенсивність наступу цієї зими.

● Мінус 6 танків. В Україні за минулу добу ліквідували близько 820 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ склали 143 680 військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на ранок 20 лютого.

Крім того, ЗСУ знешкодили: танків — 3316 (+6 за добу), бойових броньованих машин — 6553 (+8), артсистем — 2334 (+7), РСЗВ — 471 (+2), засобів ППО — 243 (+0), літаків — 299 (+1), вертольотів — 287 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2018 (+2) і багато іншого.

● Енергосистема країни спроможна покрити споживання електроенергії наявним виробництвом — за умови відсутності нових масованих ракетних обстрілів з боку Росії. Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Водночас, за його словами, у деяких регіонах стан мереж не дозволяє на 100% забезпечити живлення тих чи інших міст. «Перш за все, говоримо про Одесу. Там ідуть відновлювальні роботи, які дозволять у найближчі тижні усунути це вузьке місце», — уточнив керівник Укренерго.

● На фронт без підготовки. 16 лютого під Бахмутом загинув 33-річний військовий з Тернополя Богдан Покітко. За словами місцевих активістів і родичів, йому лише місяць тому вручили повістку й одразу відправили на Донецький напрямок. Тепер вони вимагають з’ясувати, чому і з чиєї вини чоловік опинився на фронті без належної підготовки.

Військовий оглядач Юрій Бутусов написав у ФБ, що до нього звернулася родина загиблого. Повістку чоловіку, за даними журналіста, вручили 16 січня, він пройшов медогляд і 18 січня став солдатом ЗСУ. «Ніякого досвіду служби в армії у Богдана не було. Але Богдан казав, що якщо країні потрібно, то він теж стане служити», — написав Бутусов.

І насамкінець:

● Річниця Революції. У ці дні лютого Україна згадує пам’ять активістів Революції Гідності, які загинули під час розстрілів на Майдані Незалежності в центрі Києва у 2014 році. 20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, президент Володимир Зеленський звернувся до українців. «Українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу», — серед іншого сказав він.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.