В преддверии выборов. Зачем Эрдоган приглашает Путина и что ждет Турцию 10 апреля, 16:46 NV Премиум

До выборов в Турции остался месяц

У нас есть заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что выступает за то, чтобы разблокировать экспорт российского зерна и удобрений. И сделал он его на встрече со своим российским визави Сергеем Лавровым. Ранее у нас было заявление президента Турции Реджепа Эрдогана, который сказал, что в конце апреля в Турцию может приехать Путин.

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Такими заявлениями они продолжают достаточно стабильный в Турции тренд в поддержку отношений между Турцией и Россией, и подчеркивают, что Турция не будет присоединяться ни к каким санкциям и, соответственно, будет игнорировать решения, принятые, в том числе, и международным уголовным судом. Это выгодно Эрдогану именно перед выборами — продемонстрировать опять такое свое превосходство, свою инициативность и тот факт, что с ним все считаются.

Сейчас в российских СМИ, пропагандистских каналах и в турецкой прессе появилось много информации о том, что Россия однозначно ставит на Эрдогана и видит всех других кандидатов в президенты Турции как не отвечающих интересам России. А для Эрдогана в той ситуации, в которой он оказался, нужна любая поддержка, в том числе и даже такого одиозного человека, как Путин.